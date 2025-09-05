नीमच में उफनती नदी में ड्राइवर समेत 2 डॉक्टर बहे, ग्रामीणों ने लगा दी जान की बाजी

नीमच में उफनती नदी के रपटे पर उतारी बोलेरो, तेज बहाव में बहे 2 डॉक्टर समेत ड्राइवर, ग्रामीणों ने बहादुरी से बचाई जान.
नीमच: मध्य प्रदेश के अधिकतर हिस्सों में बारिश का दौर जारी है, जिसके चलते कई जगहों पर नदी नाले उफान पर हैं. ऐसे में उफनती नदी नालों को पार करने के दौरान लोग हादसे का शिकार हो रहे हैं. ताजा मामला नीमच के रतनगढ़ से करीब 9 किमी दूर सांडा माताजी के पास का है. यहां उफनती गुंजाली नदी को पार करते समय स्वास्थ्य विभाग की गाड़ी तेज बहाव में बह गई. गाड़ी में जावद के बीएमओ डॉ. राजेश मीणा, डॉ. मोहन मुजाल्दे और ड्राइवर सवार थे.
उफनती नदी पार करते समय हुआ हादसा
रतनगढ़ से 9 किलोमीटर दूर सांडा माताजी के पास गुंजाली नदी स्थित रपटा पर गंभीर हादसा हो गया. दरअसल, बारिश के चलते गुंजाली नदी उफान पर चल रही है. रपटो से बाढ़ का पानी तेज बहाव में बह रहा है. ऐसे में गुरुवार की शाम सिंगोली के बीएमओ डॉ. राजेश मीणा अपनी बोलेरो साड़ा माताजी के पास गुंजाली नदी के रपटा पुल से निकालने का प्रयास किया. लेकिन तेज बहाव के कारण वे बोलेरो सहित बह गए. हदासे के वक्त गाड़ी में डॉ. राजेश मीणा, डॉ. मोहन मुजाल्दे और ड्राइवर सवार थे. गनीमत रही कि बोलेरो करीब 500 मीटर दूर एक पेड़ से टकराकर रुक गई.
खजूर के पेड़ से टकराकर रुकी बहती गाड़ी
बोलेरो सवार तीनों लोगों ने शोर मचाकर मदद की गुहार लगाई. वहीं घटना के समय मौके पर कुछ ग्रामीण मौजूद थे. जिन्होंने रस्सी की मदद से बीएमओ डॉ. राजेश मीणा सहित तीनों लोगों को सकुशल निकाला. घटना का एक वीडियो भी सामने आया है, जिसमें बोलेरो नदी के तेज बहाव में बहकर खजूर के पेड़ में फंसकर रुक जाती है. अगर यह पेड़ सहारा न देता तो बोलेरो गाड़ी पानी के बहाव में आगे बह जाती और तीनों की जान पर भारी संकट खड़ा हो सकता था.
ग्रामीणों ने कड़ी मशक्कत से बचाई जान
इस दौरान मौके पर मौजूद ग्रामीणों ने तुरंत हिम्मत दिखाई. उन्होंने बिना समय गंवाए बोलेरो तक पहुंचकर अंदर फंसे डॉक्टरों और ड्राइवर को कड़ी मशक्कत से सुरक्षित बाहर निकाला. इसके बाद ग्रामीणों ने सामूहिक प्रयास से बोलेरो को भी रस्सियों और ट्रैक्टर की मदद से नदी से बाहर खींच लिया. कलेक्टर हिमांशु चंद्रा के संज्ञान में यह मामला आया है. इस मामले में नोटिस जारी किए जाने की बात कही जा रही है."