ETV Bharat / state

आपदा के जख्म और दर्द को समेटे ससुराल के लिए विदा हुई नीमा, बेटी की विदाई पर भर आई पिता की आंखें

चमोली: आपदा के तमाम जख्म और दर्द को अपने दिल में समेटे नीमा ससुराल के लिए विदा हो गई है. भले ही आपदा में घर क्षतिग्रस्त हो गया हो, शादी का सारा सामान बह गया हो, लेकिन तमाम लोगों ने नीमा और उसके परिवार का हौसला बढ़ाया. जिसके चलते नीमा की शादी हो गई है. आपदा में घर तबाह होने की वजह से एक होटल में नीमा की शादी के तमाम संस्कार संपन्न हुए और वहीं से अपने ससुराल के लिए विदा ली.

बता दें कि बीती 17 सितंबर की रात को चमोली जिले के नंदानगर तहसील के कुंतरी लगा फाली, धुर्मा और सेरा गांव में अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई थी. जहां कई लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए थे. मोक्ष नदी के किनारे बसा पौराणिक गांव सेरा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन आपदा ने इस गांव का भी नक्शा बदल दिया था. इस आपदा में महिपाल गुसाईं (नीमा) समेत 6 लोगों के मकान मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया था. जबकि, आधा से ज्यादा हिस्सा मोक्ष नदी में समा गया.

आपदा में बह गया था शादी का सारा सामान: सेरा गांव की नीमा पुत्री महिपाल गुसाईं की 23 सितंबर को मेहंदी रस्म और 24 को शादी तय हुई थी. ऐसे में शादी समारोह की तैयारियां जोरों पर की जा रही थी. रंग रोगन कर घर और आंगन को चमका लिया गया था. इसके साथ ही शादी का सारा सामान, खाद्यान्न, साड़ियां और जेवरात भी जुटा लिया गया था, लेकिन 17 सितंबर को आपदा आ गई. जिससे मोक्ष नदी उफनाई और घर का सारा सामान बहा ले गई. इसके साथ ही मलबे से आधा घर ध्वस्त हो गया.

गनीमत रही कि जिस रात आपदा आई, उस वक्त घर पर नीमा की मां ही मौजूद थी. जो आपदा की आहट के साथ ही अन्य लोगों के साथ सुरक्षित स्थान पर चली गई थी. जबकि, नीमा और उसके पिता-भाई गोपेश्वर गए हुए थे, लेकिन आपदा में घर क्षतिग्रस्त होने के साथ ही शादी का सारा सामान बह गया. जिसके चलते नीमा की शादी में अड़चन आ गई. पिता महिपाल गुसाईं को बेटी नीमा की शादी चिंता सताने लगी. उनका हौसला टूट चुका था. आखिर सब कुछ तो बह गया, शादी कैसे कराएं?