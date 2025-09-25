ETV Bharat / state

आपदा के जख्म और दर्द को समेटे ससुराल के लिए विदा हुई नीमा, बेटी की विदाई पर भर आई पिता की आंखें

सेरा गांव में आपदा में बह गया था नीमा का सारा सामान, घर भी हुआ क्षतिग्रस्त, होटल से ही ससुराल के लिए विदा हुई नीमा

Sera Village Neema Gusain Marriage
हल्दी संस्कार के दौरान भावुक होती नीमा (फोटो सोर्स- Mahipal Gusain)
By ETV Bharat Uttarakhand Team

Published : September 25, 2025 at 2:24 PM IST

4 Min Read
चमोली: आपदा के तमाम जख्म और दर्द को अपने दिल में समेटे नीमा ससुराल के लिए विदा हो गई है. भले ही आपदा में घर क्षतिग्रस्त हो गया हो, शादी का सारा सामान बह गया हो, लेकिन तमाम लोगों ने नीमा और उसके परिवार का हौसला बढ़ाया. जिसके चलते नीमा की शादी हो गई है. आपदा में घर तबाह होने की वजह से एक होटल में नीमा की शादी के तमाम संस्कार संपन्न हुए और वहीं से अपने ससुराल के लिए विदा ली.

बता दें कि बीती 17 सितंबर की रात को चमोली जिले के नंदानगर तहसील के कुंतरी लगा फाली, धुर्मा और सेरा गांव में अतिवृष्टि से भारी तबाही हुई थी. जहां कई लोग मलबे में जिंदा दफन हो गए थे. मोक्ष नदी के किनारे बसा पौराणिक गांव सेरा अपनी खूबसूरती के लिए जाना जाता था, लेकिन आपदा ने इस गांव का भी नक्शा बदल दिया था. इस आपदा में महिपाल गुसाईं (नीमा) समेत 6 लोगों के मकान मलबे से क्षतिग्रस्त हो गया था. जबकि, आधा से ज्यादा हिस्सा मोक्ष नदी में समा गया.

आपदा में बह गया था शादी का सारा सामान: सेरा गांव की नीमा पुत्री महिपाल गुसाईं की 23 सितंबर को मेहंदी रस्म और 24 को शादी तय हुई थी. ऐसे में शादी समारोह की तैयारियां जोरों पर की जा रही थी. रंग रोगन कर घर और आंगन को चमका लिया गया था. इसके साथ ही शादी का सारा सामान, खाद्यान्न, साड़ियां और जेवरात भी जुटा लिया गया था, लेकिन 17 सितंबर को आपदा आ गई. जिससे मोक्ष नदी उफनाई और घर का सारा सामान बहा ले गई. इसके साथ ही मलबे से आधा घर ध्वस्त हो गया.

गनीमत रही कि जिस रात आपदा आई, उस वक्त घर पर नीमा की मां ही मौजूद थी. जो आपदा की आहट के साथ ही अन्य लोगों के साथ सुरक्षित स्थान पर चली गई थी. जबकि, नीमा और उसके पिता-भाई गोपेश्वर गए हुए थे, लेकिन आपदा में घर क्षतिग्रस्त होने के साथ ही शादी का सारा सामान बह गया. जिसके चलते नीमा की शादी में अड़चन आ गई. पिता महिपाल गुसाईं को बेटी नीमा की शादी चिंता सताने लगी. उनका हौसला टूट चुका था. आखिर सब कुछ तो बह गया, शादी कैसे कराएं?

Neema House Collapsed
आपदा में नीमा का घर हो गया था क्षतिग्रस्त (फोटो सोर्स- Mahipal Gusain)

गोपेश्वर के एक निजी होटल से ही पिता ने बेटी को किया विदा: वहीं, परिजनों और रिश्तेदारों ने महिपाल गुसाईं का हौसला बढ़ाया. जिसके बाद उन्होंने गोपेश्वर के एक निजी होटल में 24 सितंबर को अपनी बेटी की शादी तमाम रस्मों रिवाजों से संपन्न कराई. होटल में ही बेटी का कन्यादान किया और अपने जिगर के टुकड़े को विदा किया. बेटी की विदाई पर पिता के आंखें छलक गए. वहीं, जिला स्तर के तमाम बड़े अधिकारियों ने बिटिया नीमा को अपना आशीर्वाद दिया और उसके पिता के हौसलों को भी बढ़ाया.

कलसीर गांव की बहू बनी नीमा: नीमा की शादी पोखरी विकासखंड के कलसीर गांव में हुई है. कलसीर से बारात आई और डोली में बैठकर नीमा अपने ससुराल के लिए विदा हुई. वहीं, नीमा के शादी में चमोली जिलाधिकारी संदीप तिवारी, जिला जज, मुख्य विकास अधिकारी, अपर जिला अधिकारी समेत तमाम अधिकारी और लोग शामिल हुए. सभी ने नीमा को आशीर्वाद देकर विदा किया.

"जिस घर में शादी का सामान और जेवरात आदि रखा हुआ था, वो 17 सितंबर को मोक्ष नदी में बह गया था. जिससे मेरा हौसला पूरी तरह टूट चुका था, लेकिन रिश्तेदार और परिजनों ने मेरा हौसला बढ़ाया. मैंने अपनी लाडली की शादी गोपेश्वर में एक निजी होटल में कराई. जिसमें सभी ने मेरा साथ दिया. जिसके चलते शादी समारोह भी संपन्न हो गया है."- महिपाल गुसाईं, नीमा के पिता

