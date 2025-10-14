ETV Bharat / state

लघु वनोपज उत्पादों का करें वैल्यू एडिशन, वन धन केंद्रों को बढ़ाने की जरुरत : सीएम विष्णुदेव साय

सीएम विष्णुदेव साय ने लघु वनोपज के प्रचार प्रसार और वैल्यू एडिशन पर काम करने के दिशा निर्देश दिए हैं.

minor forest produce
लघु वनोपजों के वैल्यू एडिशन की जरुरत (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : October 14, 2025 at 1:25 PM IST

3 Min Read
रायपुर : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय महानदी भवन में कलेक्टर डीएफओ की संयुक्त कॉन्फेंस हुई. संयुक्त कॉन्फ्रेंस में प्रदेश के वन प्रबंधन, तेंदूपत्ता संग्राहकों के हित, लघु वनोपजों के मूल्य संवर्द्धन (वैल्यू एडिशन), ईको-टूरिज्म, औषधीय पौधों की खेती और वनों से जुड़ी आजीविका के अलग-अलग आयामों पर विस्तृत चर्चा हुई.

वनोपज के वैल्यू एडिशन की जरुरत : इस दौरान मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहक हितग्राहियों की संख्या 12 लाख से अधिक हो चुकी है. जो हमारे सामूहिक प्रयासों की सफलता का प्रमाण है.सीएम ने कहा कि अब आवश्यकता इस बात की है कि हम वन उपज का अधिकतम वैल्यू एडिशन करें. उन्होंने कहा कि राज्य में वन धन केंद्रों की संख्या बढ़ाने की जरूरत है, ताकि ग्रामीणों को अधिक आय के साधन मिल सकें और वे आत्मनिर्भरता की दिशा में आगे बढ़ें.

46 फीसदी क्षेत्र वनाच्छादित : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने बताया कि प्रदेश में अब 46 प्रतिशत वन आवरण हो चुका है, जो लगभग दो प्रतिशत की वृद्धि को दर्शाता है.इस उपलब्धि में कैम्पा योजना और “एक पेड़ मां के नाम” जैसी अभिनव पहल का महत्वपूर्ण योगदान रहा है. इस दौरान जिला अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि तेंदूपत्ता संग्राहकों को भुगतान सात से पंद्रह दिनों के भीतर सुनिश्चित किया जाए. साथ ही भुगतान की जानकारी एसएमएस के माध्यम से सीधे संग्राहकों के मोबाइल पर भेजी जाए, जिससे पारदर्शिता बनी रहे. बैठक में बताया गया कि लगभग 15 लाख 60 हजार संग्राहकों की जानकारी ऑनलाइन दर्ज हो चुकी है. सभी भुगतान बैंक खातों के माध्यम से किए जा रहे हैं. मुख्यमंत्री ने तेंदूपत्ता संग्रहण प्रक्रिया के पूर्ण कंप्यूटरीकरण की पहल को और तेज करने के निर्देश दिए.

लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप और वन धन केंद्रों को मिलेगा प्रोत्साहन : मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने कहा कि लघु वनोपजों को वनांचल क्षेत्रों में आजीविका के प्रमुख साधन के रूप में विकसित किया जाना चाहिए. बैठक में लघु वनोपज आधारित स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने और वन धन केंद्रों को सुदृढ़ करने पर सार्थक चर्चा हुई, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई दिशा मिल सके.

वनोपज के ब्रांड्स को बढ़ाने पर दिया जोर : छत्तीसगढ़ हर्बल और संजीवनी ब्रांड के उत्पादों के प्रचार-प्रसार पर विशेष बल दिया गया. बैठक में निर्देश दिए गए कि इन उत्पादों की बिक्री ग्रामीण और शहरी दोनों बाजारों में बढ़ाई जाए, ताकि स्थानीय उत्पादों के लिए एक मजबूत मार्केट नेटवर्क विकसित हो सके. साथ ही, उत्पादों के जैविक प्रमाणीकरण की प्रक्रिया को शीघ्रता से पूरा करने पर बल दिया गया.

औषधीय पौधों की खेती के विस्तार की नई पहल : बैठक में औषधीय पौधों की खेती को बढ़ावा देने के लिए विशेष योजना तैयार करने के निर्देश दिए गए. धमतरी, मुंगेली और गौरेला-पेंड्रा-मरवाही (जीपीएम) जिलों में औषधीय पौधों की खेती से संबंधित विषयों पर उपस्थित डीएफओ को विस्तृत जानकारी दी गई.

TAGGED:

CM VISHNUDEO SAI
VAN DHAN KENDRA
सीएम विष्णुदेव साय
लघु वनोपज
MINOR FOREST PRODUCE

ETV Bharat Logo

