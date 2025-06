ETV Bharat / state

कोयल नदी में अचानक आई बाढ़ से टापू पर फंसे किसान, तीन लोगों का किया गया रेस्क्यू - FARMERS TRAPPED IN FLOOD

एनडीआरएफ की रेस्क्यू टीम ( Etv Bharat )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : June 20, 2025 at 11:22 AM IST | Updated : June 20, 2025 at 11:35 AM IST 5 Min Read

गढ़वा/पलामू: झारखंड समेत कई जिलों में पिछले 48 घंटों से रुक-रुककर हो रही बारिश से प्रदेश की कोयल नदी उफान पर है. जिसकी वजह से नदी में बाढ़ जैसे हालात निर्मित हो गए हैं. इसी कारण नदी में पशु के साथ चरवाहों के फंसने की जानकारी मिलने के बाद रेस्क्यू टीम ने बाहर निकाला. दरअसल कोयल नदी, गढ़वा जिला से होकर गुजरती है लेकिन बारिश के बाद नदी में अचानक बाढ़ आ जाने से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है. हर दिन की भांति नदी में चरवाहे अपने पशुओं को लेकर नदी पर बने टापू पर घास चराने ले गये थे तभी अचानक नदी में बाढ़ आ गई. इससे जो लोग नजदीक थे वो तो किसी तरह बच निकले लेकिन जो टापू पर थे वह वहीं पर रुक गए. ईटीवी भारत की ग्राउंड रिपोर्टः कोयल नदी में अचानक आई बाढ़ से बिगड़े हालात (Etv bharat) स्थानीय लोगों ने दी पुलिस को जानकारी गढ़वा के दो प्रखंड मझिआंव के खरसोता और कांडी प्रखंड के जयनगरा गांव से होकर गुजरती नदी में लोग फंसे हुए थे. इसकी जानकरी मिलते ही स्थानीय पुलिस, प्रखंड प्रशासन सहित सैकड़ों की संख्या में ग्रामीणों ने पहुंचकर इसकी जानकरी गढ़वा एसडीएम को दी. जिसके बाद एसडीएम की पहल पर अन्नराज डैम से टीम मौके पर पहुंच कर स्टीमर से दोनों जगहों पर कुल तीन व्यक्तियों को सुरक्षित बाहर निकाला गया. साथ ही इसमें चार पशुओं का भी रेस्क्यू किया गया है. बाढ़ में फंसे गणेश यादव ने बताया कि हमें लगा कि हम अब निकल नहीं पाएंगे लेकिन एसडीएम साहब की पहल पर अन्नराज डैम से स्टीमर मंगाकर हमें बचाया गया है. रेस्क्यू करने आये हासिम अली ने बताया कि सर के द्वारा फोन किया गया था जिसके बाद हम स्टीमर लेकर आये और इन लोगो को बचाया है. बारिश को लेकर पलामू में ऑरेंज अलर्ट पलामू में भी बारिश को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है. लगातार हो रही बारिश के बीच पलामू के कोयल, अमानत औरंगा समेत कई नदियां उफान पर है. हालांकि पानी खतरे के निशान से नीचे है. पलामू के मोहम्मदगंज थाना क्षेत्र के भजनिया के इलाके में कोयल एवं सोन नदी के संगम के पास दो युवक नदी की धार में फंस गए थे. दोनों ही गढ़वा के कांडी थाना क्षेत्र के खरौंधा गांव के रहने वाले हैं. पलामू में हुआ गढ़वा के लोगों का रेस्क्यू

