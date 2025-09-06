धनबाद खदान हादसे में वैन में सवार सभी 6 लोगों की मौत, NDRF ने निकाले 3 शव

ETV Bharat / state

धनबाद: बीसीसीएल एरिया 4 के अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग खदान में शुक्रवार को हुए भीषण हादसे में 6 मजदूरों की मौत हो गई. खदान में पत्थरों के स्खलन के बाद एक सर्विस वैन सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गई थी. वैन में सवार छह मजदूरों में से तीन के शव शुक्रवार को निकाले गए थे, जबकि शनिवार को एनडीआरएफ की टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीन और शवों को खदान से बाहर निकाला. एक शव पत्थरों के बीच फंसा था, जबकि एक अन्य गहरे पानी में मिला.

एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

शुक्रवार देर रात धनबाद पहुंची एनडीआरएफ की टीम ने शनिवार सुबह घटनास्थल पर पहुंचकर रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया. कठिन परिस्थितियों के बावजूद टीम ने तीन शवों को बाहर निकाला. फिलहाल, एनडीआरएफ की टीम रेस्क्यू कार्य में जुटी हुई है, ताकि अन्य संभावित फंसे हुए लोगों की तलाश की जा सके.

जानकारी देते मृतक के भाई और सांसद (Etv Bharat)

आउटसोर्सिंग प्रबंधन पर गुस्सा

हादसे में मारे गए मजदूर अमन के शव को शुक्रवार को रेस्क्यू के बाद निकाला गया था. पोस्टमॉर्टम के बाद परिजन और ग्रामीण शव लेकर अंबे आउटसोर्सिंग के कार्यालय पहुंचे और मुख्य गेट पर प्रदर्शन किया. आक्रोशित लोगों ने प्रबंधन के खिलाफ नारेबाजी की और मृतकों के परिवारों के लिए उचित मुआवजे की मांग की. खबर लिखे जाने तक अमन का शव कार्यालय के मुख्य गेट के पास रखा हुआ था. बताया जा रहा है कि आउटसोर्सिंग प्रबंधन का कोई भी अधिकारी या कर्मचारी कार्यालय में मौजूद नहीं है और सभी फरार हैं.

परिजनों ने की न्याय की मांग