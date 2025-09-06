धनबाद खदान हादसा: रेस्क्यू अभियान के लिए पहुंची NDRF की टीम, अब तक निकाले जा चुके हैं तीन शव

ETV Bharat / state

धनबादः बीसीसीएल एरिया 4 के अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में हुए खदान हादसे के बाद अब एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंच चुकी है. फिलहाल एनडीआरफ की टीम घटना स्थल का मुआयना कर रही है और बचाव कार्य कैसे शुरू किया जाए इसका मुआयना कर रही है.

जिस जगह ये हादसा हुआ है वह काफी खतरनाक इलाका है. यहां खदान में फिसलन का खतरा बना हुआ है. सैकड़ों फीट नीचे खाई के अंदर उतरने में एनडीआरएफ की टीम को परेशानी उठानी पड़ सकती है. पत्थरों और चट्टानों के टुकड़े नीचे गिर सकते हैं. जिसके कारण एनडीआरएफ की टीम को भी खतरा हो सकता है. जिसे लेकर एनडीआरएफ की टीम खदान का मुआयना कर रही है.

जानकारी देते संवाददाता नरेंद्र कुमार निषाद (Etv Bharat)

बीसीसीएल एरिया 4 के अंगारपथरा ओपी क्षेत्र में संचालित अंबे आउटसोर्सिंग में शुक्रवार को बड़ा खदान हादसा हुआ था. ओबी धंसने से सर्विस वाहन समेत 6 मजदूर सैकड़ों फीट गहरी खाई में गिर गए. वैन गहरी खाई के भरे पानी में पूरी तरह से डूब गई. बीसीसीएल की रेस्क्यू टीम ने कड़ी मशक्कत के बाद तीन शवों को बाहर निकाल लिया है. बाकी की तलाश जारी है.

लापता कर्मियों की तलाश जारी

जो शव बाहर निकाले गए हैं, उसकी पहचान आउटसोर्सिंग कर्मी अमन कुमार, स्वरूप गोप और अमित भगत के रूप में हुई है. लापता कर्मियों की खोजबीन के लिए एनडीआरएफ टीम को बुलाई गई है. जहां लापता कर्मियों की तलाश की जा रही है.