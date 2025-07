ETV Bharat / state

बाढ़ जैसे हालातों में खुद को कैसे रखें सुरक्षित, अंबाला कैंट में NDRF टीम ने लोगों को सिखाए गुर - AMBALA CANTT NDRF TEAM AWARENESS

अंबाला कैंट में NDRF टीम ने चलाया जागरूकता अभियान ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Haryana Team Published : July 22, 2025 at 11:11 AM IST | Updated : July 22, 2025 at 11:35 AM IST 4 Min Read

अंबाला: अंबाला छावनी के वार्ड नंबर 11 में NDRF की टीम ने जागरूकता अभियान चलाया. इस दौरान लोगों को बाढ़ जैसे हालातों में अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है, इसके बारे में बताया गया. इसके साथ ही NDRF की टीम द्वारा और भी कईं मुद्दों पर लोगों को जागरूक किया गया. इस दौरान वार्ड नंबर 11 से MC नीलम कश्यप भी मौजूद थी. स्कूली बच्चों और लोगों को किया गया जागरूक: जागरूकता अभियान के दौरान पहले NDRF की टीम ने वार्ड नंबर 11 में स्थित सरकारी स्कूल में बच्चों और टीचर्स को जागरूक किया. इसके बाद वार्ड नंबर 11 के एक निजी बैंकेट हॉल में लोगों को जागरूक किया. इस दौरान वहां मौजूद लोगों ने बड़ी दिलचस्पी से NDRF की टीम की बातें सुनी. देश के हर जिले में चलाया जा रहा अभियान: इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए एनडीआरएफ टीम की सब इंस्पेक्टर अचिंत ने बताया कि अगर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो किस प्रकार से अपने आपको सुरक्षित रखना है. इसे लेकर हमने लोगों को जानकारी दी है और जागरूक किया है. देश के हर जिले में NDRF द्वारा ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है." आपदा प्रबंधन से निपटने के सिखाए गुर (ETV Bharat) बॉटल राफ्ट या बोम्बो राफ्ट का करें प्रयोग: सब इंस्पेक्टर अचिंत ने आगे कहा कि, "आपदा के रिस्क को कैसे कम किया जा सकता है. क्या इस्तेमाल कर सकते हैं जैसे बॉटल राफ्ट, बोम्बो राफ्ट. बाढ़ के समय पानी की बोतलों से बने राफ्ट (बॉटल राफ्ट या बोम्बो राफ्ट) का उपयोग बचाव और परिवहन के लिए किया जा सकता है. ये राफ्ट, पानी की बोतलों को एक साथ बांधकर बनाए जाते हैं, जो उन्हें तैरने में मदद करते हैं. इसकी हमने जानकारी दी है. साथ ही अगर कोई गिर जाता है तो स्ट्रेचर का इस्तेमाल कैसे करना हैं. कैसे आप स्ट्रेचर बना सकते हैं. ऐसी अवेयरनेस जानकारियां हमने दी है. जब तक हमारी टीम नहीं पहुंचती है, तब तक खुद की सुरक्षा के लिए लोगों को क्या-क्या करना चाहिए. हमने इसकी ट्रेनिंग बच्चों और आम लोगों को दी है. "

आपदा के समय डायल 112 से करें संपर्क: आगे सब इंस्पेक्टर अचिंत ने कहा कि, "इसके बाद हमारे पास जो टीम है वो जानकारी के बाद मौके पर किस तरह से काम करेगी. उस समय लोगों को क्या सपोर्ट करना है. लोगों की हम कैसे मदद करेंगे, इसकी हमने आज ट्रेनिंग दी है.इसके साथ ही जो सपोर्टिंग जैकेट वगैरह हमारे पास होते हैं, उसका इस्तेमाल कैसे करना है? इसकी जानकारी लोगों को हमने दी. इसके आलावा आप डायल 112 से सीधे संपर्क कर सकते हैं. जानकारी के बाद टीम मौके पर पहुंचेगी और उसे पूरा सपोर्ट करेगी." टीम ने लोगों को किया जागरूक: वहीं अंबाला कैंट के वार्ड नं 11 से MC नीलम कश्यप ने कहा कि NDRF की टीम हमारे वार्ड में आई. टीम ने लोगों को अच्छे से समझाया कि अगर बाढ़ जैसे हालात बनते हैं, तो अपने आप को कैसे सुरक्षित रखना है. इसके साथ ही उन्होंने और भी आपातकाल जैसी स्थिति में क्या करना है, इसके बारे में लोगों को बताया, जागरूक किया. बाढ़ जैसे हालात से निपटने की दी जानकारी: वहीं, मौके पर मौजूद स्थानीय नागरिक नरेंद्र कश्यप ने कहा कि एनडीआरएफ की टीम आज हमारे क्षेत्र में आई है. टीम ने हम सभी को बाढ़ जैसे हालात से कैसे निपटना है. इसकी जानकारी दी. साथ ही हमें बताया कि अगर आपात जैसी स्थिति पैदा होगी तो हमें क्या-क्या करना चाहिए. बता दें कि जब अंबाला में साल 2023 में बाढ़ जैसे हालात बने थे, तो लोगों को बाढ़ के कारण काफी नुकसान उठाना पड़ा था. हालांकि अब कैबिनेट मंत्री अनिल विज के प्रयासों से टांगरी नदी को गहरा किया गया है. उसके तटबांध को भी ऊंचा करके उसपर स्टोन पंचिंग करा दी गई है, लेकिन फिर भी अगर बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं, तो ऐसे में लोगों को क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. इसके बारे में जागरूकता अभियान के तहत NDRF की टीम ने लोगों को जागरूक किया. ये भी पढ़ें: दिल्ली NCR समेत हरियाणा में भूकंप के झटके: फरीदाबाद में 3.2 तीव्रता, सुबह दहशत में जागे लोग

Last Updated : July 22, 2025 at 11:35 AM IST