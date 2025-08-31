शिमला: मणिमहेश यात्रा पर गए श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का काम जारी है. एनडीआरएफ की 14वीं बटालियन राहत एवं बचावन कार्यों में जुटी हैं. 28, 29 और 30 अगस्त 2025 को क्षेत्र में हुई मूसलधार बारिश के कारण चंबा-भरमौर मार्ग पर कई स्थानों पर भूस्खलन की घटनाएं हुईं, जिससे मणिमहेश यात्रा पर गए हजारों तीर्थयात्री रास्ते में फंसे हुए थे.

दो दिनों में अब तक एनडीआरएफ की टीमों ने 1459 श्रद्धालुओं को रेस्क्यू किया है. 30 अगस्त को एनडीआरएफ ने राख के पास 192, बग्गा (प्रथम चरण) में 167, बग्गा (नाइट ऑपरेशन, द्वितीय चरण) 270 तीर्थयात्री सुरक्षित निकाला. कुल 629 तीर्थयात्रियों को 30 अगस्त 2025 को एनडीआरएफ ने सुरक्षित निकाला है.

एनडीआरएफ का रेस्क्यू ऑपरेशन जारी (ETV Bharat)

रेस्क्यू ऑपरेशन जारी

31 अगस्त 2025 को भी बग्गा स्लाइडिंग पॉइंट पर राहत कार्य दोबारा शुरु किया गया है. यहां भी श्री मणिमहेश यात्रा से लौट रहे देश-विदेश के तीर्थयात्री लगातार भूस्खलन और खराब मौसम के चलते फंसे हुए थे. आज, NDRF की टीम बग्गा और धरवाला (भरमौर की ओर) दो अत्यंत संवेदनशील भूस्खलन स्थलों पर सक्रिय रूप से तैनात है. आज कुल 830 तीर्थयात्रियों को सुरक्षित निकाला जा चुका है. रेस्क्यू ऑपरेशन अब भी जारी है, और टीम चुनौतीपूर्ण भौगोलिक परिस्थितियों और प्रतिकूल मौसम में भी निरंतर राहत कार्य में जुटी हुई है.

मणिमहेश यात्रा स्थगित

बता दें कि चंबा में हुई भारी बारिश के कारण लैंडस्लाइडिंग होने के कारण भरमौर समेत कई क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त हो गई है. कई क्षेत्रों में सड़कें कई मीटर तक बह गई हैं. भूस्खलन और सड़कें क्षतिग्रस्त होने के कारण मणिमहेश यात्री रास्ते में फंस गए थे. भारी बारिश और भूस्खलन के कारण मणिमहेश यात्रा को स्थगित कर दिया गया औऱ श्रद्धालुओं को रेस्क्यू करने का कार्य शुरू किया गया. शनिवार को सीएम सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने भी चंबा पहुंचकर राहत एवं बचाव कार्यों का जायजा लिया था.

आज 830 यात्रियों को निकाला सुरक्षित (ETV Bharat)

50 किलोमटर तक पैदल चले श्रद्धालु

मणिमहेश यात्रा से लौटे श्रद्धालुओं ने बताया कि चारों ओर तबाही का मंजर था. जगह-जगह हाईवे तबाह हो चुका है. कई किलोमीटर पैदल चलकर जान बचाकर सुरक्षित निकले हैं. मणिमहेश से लौटे हमीरपुर निवासी पूर्व सैनिक सन्नी राणा ने बताया कि, 'पिछले चार दिन तक मणिमहेश के रास्ते में ही फंसे रहे. हड़सर से भरमौर तक करीब 50 किलोमीटर पैदल सफर करने के बाद अपने घर पहुंचे हैं. सोशल मीडिया पर चल रही अफवाहों पर लोग विश्वास न करें, क्योंकि मणिमहेश में बचाव कार्य प्रशासन बेहतर ढंग से कर रहा है.'

