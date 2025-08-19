ETV Bharat / state

गाय को बचाते समय NDRF जवान नदी में डूबा, लाइफ जैकेट खुलने से हुआ हादसा, बच नहीं पाई जान - NDRF JAWAN DIED

चमोली जिले के थराली क्षेत्र में गाय का रेस्क्यू करते हुए NDRF जवान की मौत हो गई.

चमोली: उत्तराखंड के चमोली जिले में बड़ा हादसा हो गया. थराली इलाके में देवाल विकासखंड के कोठी नंदकेसरी में नदी के टापू पर फंसी गाय को बचाते समय एनडीआरएफ (National Disaster Response Force) के जवान की मौत हो गई.

एनडीआरएफ का जवान पिंडर नदी में डूबा: बताया जा रहा है कि गाय को बचाते समय एनडीआरएफ का जवान पिंडर नदी में डूब गया था. जानकारी के मुताबिक बीते कई दिनों से कोठी नंदकेसरी में पिंडर नदी के बीचों बीच टापू पर एक गाय फंसी हुई थी. गाय को बचाने के लिए मंगलवार 19 अगस्त को एनडीआरएफ की टीम पहुंची थी.

बीच नदी में लाइफ जैकेट खुलने से हुआ हादसा: बताया जा रहा है कि एनडीआरएफ के जवान सुरेंद्र नौटियाल लाइफ जैकेट पहनकर टापू की ओर जा रहे थे, तभी तेज बहाव में उनकी लाइफ जैकेट खुल गई. लाइफ जैकेट खुलने के कारण सुरेंद्र नौटियाल पानी की तेज धारा में डूबने लगे. वहीं मौके पर मौजूद एनडीआरएफ के अन्य जवानों ने कड़ी मशक्कत के बाद सुरेंद्र नौटियाल को नदी से बाहर निकाला और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र थराली लेकर गए, लेकिन थराली सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ने एनडीआरएफ जवान सुरेंद्र नौटियाल को मृत घोषित कर दिया.

उत्तरकाशी का रहने वाला था एनडीआरएफ जवान: सुरेंद्र नौटियाल की उम्र करीब 30 साल थी और वो मूल रूप से उत्तरकाशी के रहने वाले थे. मामले की जानकारी मिलते ही उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट भी मौके पर पहुंचे. उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट ने बताया कि नदी के बीच बने टापू पर गाय फंसी हुई थी. उसी को बचाने के लिए एनडीआरएफ की टीम यहां आई थी. इस रेस्क्यू ऑपरेशन में स्थानीय जेडीआरएफ की टीम भी मौके पर मौजूद थी. इसी बीच 11.30 बजे के आसपास सूचना मिली थी कि एनडीआरएफ जवान की लाइफ जैकेट खुल गई है, वो डूब रहा है.

उपजिलाधिकारी थराली ने दी पूरे मामले की जानकारी: उपजिलाधिकारी थराली पंकज भट्ट के मुताबिक वहां मौजूद अन्य जवानों ने डूबते हुए एनडीआरएफ जवान को खींचा और नदी से बाहर निकाला. इसके बाद एनडीआरएफ जवान को हॉस्पिटल लेकर आया गया, लेकिन डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया. फिलहाल आगे की कार्रवाई की जा रही है. पोस्टमॉर्टम के लिए शव को कर्णप्रयाग ले जाया जा रहा है. वहीं पर आगे की कार्रवाई की जाएगी.

