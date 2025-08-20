ETV Bharat / state

'मजबूत या मजबूर सरकार', लालू से मुकाबले के लिए बिहार में BJP क्यों जरूरी? - BIHAR BJP

एनडीए के 'मिशन बिहार' में बीजेपी सबसे अहम फैक्टर है. 'मजबूत या मजबूर सरकार' उसी के प्रदर्शन से तय होगा. पढ़ें पूरी खबर..

Bihar BJP
बिहार चुनाव में बीजेपी की भूमिका अहम (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : August 20, 2025 at 3:23 PM IST

8 Min Read

पटना: बिहार की राजनीति में बीजेपी ऐसा विकल्प है, जिससे सरकार में मजबूती भी मिलती है और इसके रहने से दूसरी पार्टिया मजबूर भी हो जाती है. दरअसल, इस भगवा पार्टी ने सूबे की सियासत में अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि वह एनडीए के लिए मजबूरी और मजबूती दोनों है. पहले तो वह दूसरे दलों के साथ सहयोगी की भूमिका में रही लेकिन वही गठबंधन की मजबूत विकल्प बन गई है. इसके साथ ये भी साबित हो गया कि लालू यादव से मुकाबला बिना बीजेपी के संभव नहीं है.

जनसंघ से भाजपा तक का सफर: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुई थी लेकिन उसने बिहार में पहला चुनाव 1962 में लड़ा था. इस दौरान बिहार के हिलसा, नवादा और सिवान सीट पर भारतीय जनसंघ की जीत हुई थी. भारतीय जनसंघ का मनोबल बढ़ा तो 1967 में पार्टी ने 271 सीटों (संयुक्त बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 324 थी) पर उम्मीदवार उतार दिए लेकिन महज 26 सीटों पर ही जीत मिली. वहीं 1969 में 303 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद मात्र 34 सीटों पर ही सफलता मिली.

बिहार में BJP क्यों जरूरी? (ETV Bharat)

1980 में बीजेपी का गठन: बिहार की राजनीति में संक्रमण काल उस समय शुरू हुआ, जब संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई. हालांकि उससे पहले बिहार में 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे. 1970 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें जनसंघ भी शामिल थी. उस दौरान जनसंघ और कुछ समाजवादी दलों ने मिलकर 'जनता पार्टी' बनाया लेकिन जनसंघ की विचारधारा अलग थी, ऐसे में 6 अप्रैल 1980 को उसने भारतीय जनता पार्टी नाम से अलग राजनीतिक दल का गठन कर लिया.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

90 के दशक में खिलने लगा 'कमल': बिहार में बीजेपी को स्थापित करने का श्रेय कैलाशपति मिश्र को जाता है. उन्हें बिहार बीजेपी का पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. 1980 में भाजपा ने बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा. संयुक्त बिहार की 324 सीटों में 246 पर चुनाव लड़ा गया था. हालांकि पार्टी महज 21 सीट ही जीत पाई. 1985 में भी रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा था, 16 विधायक ही जीत कर विधानसभा पहुंचे. 1990 के बाद पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत होनी शुरू हो गई. 1990 में 237 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे और 39 विधायक जीते. वहीं 1995 में दो सीटों का इजाफा हुआ और विधायकों की संख्या 41 हो गई.

नीतीश के साथ मिलकर बनाई सरकार: 2000 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समता पार्टी से गठबंधन किया और 67 सीटों पर जीत हासिल हुई. एनडीए के कुल 151 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने. हालांकि बहुमत के अभाव में उन्होंने 7 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया.

Bihar BJP
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

2005 में पूर्ण बहुमत की सरकार: वहीं, 2005 (फरवरी) के पहले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2000 की तुलना में खराब रहा और मार 37 विधायक ही जीत पाए थे लेकिन नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 सीटों पर जीत हासिल की. पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. उस चुनाव में जेडीयू को 88 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

2010 में लालू के तिलिस्म को तोड़ा: नीतीश कुमार का जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार में लालू यादव की राजनीति पर संकट खड़ा कर दिया. 2010 में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की. 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटों पर सफलता हासिल की. वहीं, जेडीयू ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि लालू के मात्र 22 विधायक ही सदन पहुंच पाए. आरजेडी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने लायक भी सीट नहीं मिल पाई.

Bihar BJP
जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के साथ अन्य मंत्री (ETV Bharat)

नीतीश से अलगाव का हुआ नुकसान: 2015 में बीजेपी को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. उस समय पार्टी ने नीतीश कुमार से अलग होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था. वहीं, जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिस वजह से दो तिहाई बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी. हालांकि जुलाई 2017 में नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए.

2020 में बीजेपी की ताकत बढ़ी: 2020 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा. जिसका फायदा बीजेपी को मिला और विधायकों की संख्या बढ़कर 74 हो गई. वहीं, चिराग पासवान फैक्टर के कारण जेडीयू तीसरे नंबर पर चला गया. हालांकि पहले से तय फॉर्मूले के तहत 43 विधायक के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने. 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में एनडीए में फिर से लौट आए.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

चिराग ने रोका नीतीश का विजय रथ: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय कहते हैं कि बिहार की राजनीति मल्टी पार्टी की रही है. जनता के दरबार में हर पार्टी को कुछ ना कुछ सीट हासिल होती रही है लेकिन पिछले 20 साल के चुनाव को देखा जाए तो जहां नीतीश कुमार रहे हैं, वहां सत्ता रही है. अब इसे मजबूरी कहें या मजबूती कहें, यह अलग बात है. 2020 में जरूर नीतीश कुमार की राह में चिराग पासवान रोड़ा बनकर उभरे थे. भले सत्ता उनके के हाथ में रही हो लेकिन चिराग की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हुआ.

लालू से मुकाबले के लिए बीजेपी जरूरी: सुनील पांडेय कहते हैं कि लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े फैक्टर हैं. 2015 और 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था. ऐसे में 2025 में लालू और तेजस्वी से लड़ने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों को एकजुट रहना होगा. इस लड़ाई में बीजेपी का मजबूत रहना सबसे अहम होगा.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता (ETV Bharat)

"किसी एक पार्टी को पिछले 20 साल में बहुमत नहीं मिली है. यहां लेफ्ट की अलग विरासत रही है. अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि नीतीश के लिए जितना बीजेपी जरूरी है, बीजेपी के लिए उतने ही जरूरी नीतीश कुमार भी हैं. आज के संदर्भ में चिराग भी उतने ही जरूरी हैं, जितना बीजेपी चिराग के लिए जरूरी है. ऐसे में घटक दलों का एकजुट रहना जरूरी और मजबूरी दोनों है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

बीजेपी और एनडीए के सामने बड़ी चुनौती: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय वर्तमान राजनीति पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा '2025 में 225' है. भाजपा ने एक लकीर खींची है और इस लकीर पर एनडीए की सभी पार्टी इस पर घूम भी रही है. वास्तव में एनडीए में करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि सामने इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन है. इस बार का चुनाव तो प्रशांत किशोर ने त्रिकोणीय बना दिया है. एनडीए को सबसे बड़ा डर प्रशांत किशोर से होना चाहिए, क्योंकि वह एनडीए को झटका दे सकते हैं. ऐसे में एकजुट रहना जरूरी है.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी की बैठक (ETV Bharat)

"बिहार एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए जो घटक दल है, वह भाजपा के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं. इसको ऐसे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं, सरकार उधर ही बनती है. भाजपा, जदयू, चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इन सब के लिए जरूरी है कि सब को एक जुट होकर तेजस्वी यादव का मुकाबला करना होगा, क्योंकि तेजस्वी युवा नेता के तौर तेजी से उभर रहे हैं."- रवि उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक

ये भी पढ़ें:

45 साल में खूब आगे बढ़ी BJP, लेकिन बिहार में अपना CM बनाने का सपना आज भी अधूरा

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

बिहार चुनाव में NDA के लिए 'संकटमोचक' बनेंगे राजनाथ सिंह, राजपूत मतदाताओं की बदौलत BJP को दिलाएंगे सत्ता?

पटना: बिहार की राजनीति में बीजेपी ऐसा विकल्प है, जिससे सरकार में मजबूती भी मिलती है और इसके रहने से दूसरी पार्टिया मजबूर भी हो जाती है. दरअसल, इस भगवा पार्टी ने सूबे की सियासत में अपने आप को इस तरह से तैयार किया है कि वह एनडीए के लिए मजबूरी और मजबूती दोनों है. पहले तो वह दूसरे दलों के साथ सहयोगी की भूमिका में रही लेकिन वही गठबंधन की मजबूत विकल्प बन गई है. इसके साथ ये भी साबित हो गया कि लालू यादव से मुकाबला बिना बीजेपी के संभव नहीं है.

जनसंघ से भाजपा तक का सफर: भारतीय जनसंघ की स्थापना 21 अक्टूबर 1951 को दिल्ली में हुई थी लेकिन उसने बिहार में पहला चुनाव 1962 में लड़ा था. इस दौरान बिहार के हिलसा, नवादा और सिवान सीट पर भारतीय जनसंघ की जीत हुई थी. भारतीय जनसंघ का मनोबल बढ़ा तो 1967 में पार्टी ने 271 सीटों (संयुक्त बिहार में विधानसभा सीटों की संख्या 324 थी) पर उम्मीदवार उतार दिए लेकिन महज 26 सीटों पर ही जीत मिली. वहीं 1969 में 303 सीटों पर उम्मीदवार उतारने के बावजूद मात्र 34 सीटों पर ही सफलता मिली.

बिहार में BJP क्यों जरूरी? (ETV Bharat)

1980 में बीजेपी का गठन: बिहार की राजनीति में संक्रमण काल उस समय शुरू हुआ, जब संपूर्ण क्रांति की शुरुआत हुई. हालांकि उससे पहले बिहार में 1967 में गैर कांग्रेसी सरकार बन गई थी, जिसके मुख्यमंत्री महामाया प्रसाद थे. 1970 में कर्पूरी ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनी, जिसमें जनसंघ भी शामिल थी. उस दौरान जनसंघ और कुछ समाजवादी दलों ने मिलकर 'जनता पार्टी' बनाया लेकिन जनसंघ की विचारधारा अलग थी, ऐसे में 6 अप्रैल 1980 को उसने भारतीय जनता पार्टी नाम से अलग राजनीतिक दल का गठन कर लिया.

ETV Bharat GFX
ETV Bharat GFX (ETV Bharat)

90 के दशक में खिलने लगा 'कमल': बिहार में बीजेपी को स्थापित करने का श्रेय कैलाशपति मिश्र को जाता है. उन्हें बिहार बीजेपी का पहला प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया था. 1980 में भाजपा ने बिहार में पहली बार विधानसभा का चुनाव लड़ा. संयुक्त बिहार की 324 सीटों में 246 पर चुनाव लड़ा गया था. हालांकि पार्टी महज 21 सीट ही जीत पाई. 1985 में भी रिजल्ट कुछ खास नहीं रहा था, 16 विधायक ही जीत कर विधानसभा पहुंचे. 1990 के बाद पार्टी की स्थिति थोड़ी मजबूत होनी शुरू हो गई. 1990 में 237 सीटों पर भाजपा ने अपने प्रत्याशी उतारे और 39 विधायक जीते. वहीं 1995 में दो सीटों का इजाफा हुआ और विधायकों की संख्या 41 हो गई.

नीतीश के साथ मिलकर बनाई सरकार: 2000 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने समता पार्टी से गठबंधन किया और 67 सीटों पर जीत हासिल हुई. एनडीए के कुल 151 विधायकों के समर्थन से नीतीश कुमार पहली बार मुख्यमंत्री बने. हालांकि बहुमत के अभाव में उन्होंने 7 दिनों में ही इस्तीफा दे दिया.

Bihar BJP
पीएम मोदी के साथ नीतीश कुमार और सम्राट चौधरी (ETV Bharat)

2005 में पूर्ण बहुमत की सरकार: वहीं, 2005 (फरवरी) के पहले चुनाव में बीजेपी का प्रदर्शन 2000 की तुलना में खराब रहा और मार 37 विधायक ही जीत पाए थे लेकिन नवंबर 2005 के विधानसभा चुनाव में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन करते हुए 55 सीटों पर जीत हासिल की. पूर्ण बहुमत के साथ एनडीए की सरकार बनी. नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री और सुशील कुमार मोदी को उपमुख्यमंत्री बनाया गया. उस चुनाव में जेडीयू को 88 सीटों पर जीत हासिल हुई थी.

2010 में लालू के तिलिस्म को तोड़ा: नीतीश कुमार का जनता दल (यूनाइटेड) और भारतीय जनता पार्टी ने मिलकर बिहार में लालू यादव की राजनीति पर संकट खड़ा कर दिया. 2010 में बीजेपी ने अप्रत्याशित जीत हासिल की. 102 सीटों पर चुनाव लड़कर 91 सीटों पर सफलता हासिल की. वहीं, जेडीयू ने 115 सीटों पर जीत हासिल की थी, जबकि लालू के मात्र 22 विधायक ही सदन पहुंच पाए. आरजेडी को मुख्य विपक्षी पार्टी बनने लायक भी सीट नहीं मिल पाई.

Bihar BJP
जेपी नड्डा और नीतीश कुमार के साथ अन्य मंत्री (ETV Bharat)

नीतीश से अलगाव का हुआ नुकसान: 2015 में बीजेपी को 53 सीटों पर जीत हासिल हुई थी. उस समय पार्टी ने नीतीश कुमार से अलग होकर विधानसभा का चुनाव लड़ा था. वहीं, जेडीयू ने आरजेडी के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, जिस वजह से दो तिहाई बहुमत के साथ महागठबंधन की सरकार बनी. हालांकि जुलाई 2017 में नीतीश कुमार एनडीए में वापस आ गए.

2020 में बीजेपी की ताकत बढ़ी: 2020 में जेडीयू और बीजेपी ने मिलकर विधानसभा का चुनाव लड़ा. जिसका फायदा बीजेपी को मिला और विधायकों की संख्या बढ़कर 74 हो गई. वहीं, चिराग पासवान फैक्टर के कारण जेडीयू तीसरे नंबर पर चला गया. हालांकि पहले से तय फॉर्मूले के तहत 43 विधायक के बावजूद नीतीश कुमार ही मुख्यमंत्री बने. 2022 में नीतीश कुमार महागठबंधन में चले गए लेकिन लोकसभा चुनाव से पहले जनवरी 2024 में एनडीए में फिर से लौट आए.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी के नेता (ETV Bharat)

चिराग ने रोका नीतीश का विजय रथ: वरिष्ठ पत्रकार सुनील पांडेय कहते हैं कि बिहार की राजनीति मल्टी पार्टी की रही है. जनता के दरबार में हर पार्टी को कुछ ना कुछ सीट हासिल होती रही है लेकिन पिछले 20 साल के चुनाव को देखा जाए तो जहां नीतीश कुमार रहे हैं, वहां सत्ता रही है. अब इसे मजबूरी कहें या मजबूती कहें, यह अलग बात है. 2020 में जरूर नीतीश कुमार की राह में चिराग पासवान रोड़ा बनकर उभरे थे. भले सत्ता उनके के हाथ में रही हो लेकिन चिराग की वजह से राष्ट्रीय जनता दल को फायदा हुआ.

लालू से मुकाबले के लिए बीजेपी जरूरी: सुनील पांडेय कहते हैं कि लालू यादव बिहार की राजनीति के सबसे बड़े फैक्टर हैं. 2015 और 2020 के चुनाव में आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरा था. ऐसे में 2025 में लालू और तेजस्वी से लड़ने के लिए एनडीए के सभी घटक दलों को एकजुट रहना होगा. इस लड़ाई में बीजेपी का मजबूत रहना सबसे अहम होगा.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी के शीर्ष नेता (ETV Bharat)

"किसी एक पार्टी को पिछले 20 साल में बहुमत नहीं मिली है. यहां लेफ्ट की अलग विरासत रही है. अब इस बात को ऐसे समझा जा सकता है कि नीतीश के लिए जितना बीजेपी जरूरी है, बीजेपी के लिए उतने ही जरूरी नीतीश कुमार भी हैं. आज के संदर्भ में चिराग भी उतने ही जरूरी हैं, जितना बीजेपी चिराग के लिए जरूरी है. ऐसे में घटक दलों का एकजुट रहना जरूरी और मजबूरी दोनों है."- सुनील पांडेय, वरिष्ठ पत्रकार

बीजेपी और एनडीए के सामने बड़ी चुनौती: वहीं, राजनीतिक विश्लेषक रवि उपाध्याय वर्तमान राजनीति पर कहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी का नारा '2025 में 225' है. भाजपा ने एक लकीर खींची है और इस लकीर पर एनडीए की सभी पार्टी इस पर घूम भी रही है. वास्तव में एनडीए में करो या मरो की स्थिति है, क्योंकि सामने इंडिया ब्लॉक यानी महागठबंधन है. इस बार का चुनाव तो प्रशांत किशोर ने त्रिकोणीय बना दिया है. एनडीए को सबसे बड़ा डर प्रशांत किशोर से होना चाहिए, क्योंकि वह एनडीए को झटका दे सकते हैं. ऐसे में एकजुट रहना जरूरी है.

Bihar BJP
बिहार बीजेपी की बैठक (ETV Bharat)

"बिहार एनडीए में भाजपा सबसे बड़ी पार्टी है. इसलिए जो घटक दल है, वह भाजपा के इर्द-गिर्द घूम रहे हैं. इसको ऐसे समझा जा सकता है कि नीतीश कुमार जिधर रहते हैं, सरकार उधर ही बनती है. भाजपा, जदयू, चिराग पासवान उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी इन सब के लिए जरूरी है कि सब को एक जुट होकर तेजस्वी यादव का मुकाबला करना होगा, क्योंकि तेजस्वी युवा नेता के तौर तेजी से उभर रहे हैं."- रवि उपाध्याय, राजनीतिक विश्लेषक

ये भी पढ़ें:

45 साल में खूब आगे बढ़ी BJP, लेकिन बिहार में अपना CM बनाने का सपना आज भी अधूरा

विधानसभा चुनाव को लेकर BJP का 'फुलप्रूफ' प्लान, 5 प्रक्षेत्र में बांटकर बिहार को साधने की तैयारी

बिहार चुनाव में NDA के लिए 'संकटमोचक' बनेंगे राजनाथ सिंह, राजपूत मतदाताओं की बदौलत BJP को दिलाएंगे सत्ता?

For All Latest Updates

TAGGED:

BIHAR ELECTION 2025बिहार में बीजेपीBIHAR NEWSNITISH KUMARBIHAR BJP

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

Explainer: इतना आसान नहीं हैं मुख्य चुनाव आयुक्त को पद से हटाना, क्या है इसकी प्रक्रिया? जानें सबकुछ

सीपी राधाकृष्णन कौन हैं ? उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए NDA ने बनाया उम्मीदवार

कौन हैं बी सुदर्शन रेड्डी, जिन्हें इंडिया ब्लॉक ने उपराष्ट्रपति चुनाव के लिए बनाया उम्मीदवार? जानें

बिहार में राहुल गांधी की अबतक की सबसे बड़ी यात्रा, जानें 'वोटर अधिकार यात्रा' की इनसाइड स्टोरी

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.