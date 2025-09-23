ETV Bharat / state

'NDA में 10 दिनों के अंदर होगा सीट बंटवारा', संतोष सुमन का बड़ा दावा

पटना : बिहार चुनाव में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (NDA) के लिए सीट शेयरिंग बड़ी चुनौती है. मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने सीट शेयरिंग को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात भी की है. दोनों नेताओं के बीच विमर्श भी हुए हैं. अन्य घटक दलों के साथ भी सीट शेयरिंग को लेकर बैठक शीघ्र होगी और सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला कुछ ही दिनों के भीतर हो जाएगा.

'10 दिनों के अंदर होगा सीट बंटवारा' : हम पार्टी एनडीए की मजबूत साझीदार है. जीतन राम मांझी को 20 सीटों की उम्मीद है. हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष सुमन ने कहा है कि आने वाले 10 दिनों के भीतर सीट शेयरिंग पर फैसला हो जाएगा.

''जल्द ही सीट शेयरिंग को लेकर एनडीए की बैठक होने वाली है. तमाम दल अपने-अपने दावे पेश करेंगे. उसके बाद सब की हिस्सेदारी तय हो जाएगी.''- संतोष सुमन, राष्ट्रीय अध्यक्ष

नवरात्र में सीट शेयरिंग पर फैसला ! : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के अंदर पांच घटक दल हैं. पांचो दलों के बीच 243 सीटों में बंटवारा करना है. भाजपा और जदयू कमोबेस बराबर-बराबर सीट पर लड़ेगी. लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के अलावा हम पार्टी और उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी को भी सीटों की उम्मीद है.

चिराग पासवान को जेडीयू-बीजेपी के अलावा दोनों दलों से ज्यादा सीटें चाहिए. इसे लेकर वह उम्मीद लगाए बैठे हैं. चिराग पासवान ने भी मीडिया से बातचीत के दौरान संकेत दिया है कि नवरात्र के दौरान ही सीट शेयरिंग पर अंतिम फैसला हो जाएगा.

43 सीटों में तीन दलों के बीच होगा बंटवारा! : राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन सीट शेयरिंग के मुद्दे को जल्द से जल्द हल करना चाहता है. बिहार भाजपा के नेताओं से केंद्र ने फीडबैक लिया है और यह जानने की कोशिश की है कि किस दल की उम्मीद क्या है और वह कौन-कौन सी सीट चाहते हैं.