ETV Bharat / state

'तेजस्वी की जान को खतरा' मंत्री सुनील कुमार भड़के, कहा- 'जिनसे बिहार को डर.. उन्हें किससे डर' - TEJASHWI YADAV

सुनील कुमार ( ETV Bharat )

By ETV Bharat Bihar Team Published : July 26, 2025 at 8:36 AM IST | Updated : July 26, 2025 at 11:32 AM IST 3 Min Read

नालंदा : बिहार सरकार के वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री डॉ. सुनील कुमार ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर तीखा हमला बोला है. उन्होंने तेजस्वी यादव को 'गुंडों का समूह' करार देते हुए कहा कि ''उनसे पूरे बिहार को खतरा है.'' ''तेजस्वी यादव अलग-अलग तरीके से नकल कर पब्लिसिटी स्टंट करते हैं और बिहार की जनता को भ्रमित करने की कोशिश करते हैं. उनसे तो पूरे बिहार को खतरा है. उनको किसका खतरा?'' - डॉ सुनील कुमार, मंत्री, बिहार सरकार विधानसभा सत्र में विपक्ष पर हमला : मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा सत्र में विपक्ष द्वारा किए गए हंगामे पर कहा कि विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं था, इसलिए वह विकास के कार्यों में बाधा डालना चाहता है. उन्होंने कहा कि बिहार में जातीय जनगणना जैसे बड़े कार्य को 15 दिन में पूरा किया गया. सुनील कुमार का बड़ा बयान (ETV Bharat)

Last Updated : July 26, 2025 at 11:32 AM IST