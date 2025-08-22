ETV Bharat / state

हेमंत सरकार को घेरने के लिए एनडीए ने बनाई रणनीति, सूर्या हांसदा एनकाउंटर और विश्वविद्यालय बिल जैसे मुद्दे पर विपक्ष होगा आक्रामक - JHARKHAND MONSOON SESSION

भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई. जिसमें मानसून सत्र में हेमंत सरकार को घेरने की रणनीति बनाई गई.

NDA Meeting In Ranchi
भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बैठक में शामिल प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी. (फोटो-ईटीवी भारत)
By ETV Bharat Jharkhand Team

Published : August 22, 2025 at 8:03 PM IST

रांचीः मानसून सत्र कहने को तो काफी संक्षिप्त है, मगर जिस तरह से विपक्ष ने रणनीति बनाई है उससे साफ लग रहा है कि सदन हंगामेदार होगा. शुक्रवार 22 अगस्त को सदन की कार्यवाही के बाद भाजपा प्रदेश कार्यालय में एनडीए की बैठक हुई. नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी की अध्यक्षता में हुई बैठक में भाजपा के अलावे जदयू, आजसू और लोजपा के विधायक मौजूद थे.

ज्वलंत मुद्दे सदन में उठाए जाएंगेः नवीन जायसवाल

सूर्या हांसदा एनकाउंटर सहित कई मुद्दों पर विपक्ष होगा आक्रामक बैठक के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि झारखंड विधानसभा के छोटे मानसून सत्र में एनडीए गठबंधन राज्य के ज्वलंत और बड़े मुद्दों को जोर-शोर से उठाएगा. सूर्या हांसदा एनकाउंटर की जांच सीबीआई से कराने की मांग को लेकर एनडीए विधायक सदन के अंदर और बाहर सरकार पर दबाव बनाएंगे. उन्होंने कहा कि इसके अलावे राज्य सरकार के इशारे पर पुलिस की बर्बरता, ध्वस्त विधि व्यवस्था भी एजेंडे में प्रमुखता से शामिल है.

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल एवं आजसू, लोजपा और जदयू के विधायकों का बयान. (वीडियो-ईटीवी भारत)

सूर्या हांसदा एनकाउंटर का मामला उठाने का निर्णय

उन्होंने कहा कि भाजपा का स्पष्ट मानना है कि सामाजिक और सांस्कृतिक सरोकारों से जुड़कर जनता की सेवा करने वाले आदिवासी सूर्या हांसदा का एनकाउंटर पूरी तरह से फर्जी है. उनके परिजनों और क्षेत्र की जनता की स्पष्ट राय है कि सूर्या हांसदा की साजिशन हत्या की गई है. इसलिए पार्टी इस घटना की सीबीआई जांच कराने के मांग पर अडिग है. मामले को सदन में भी उठाया जाएगा. उन्होंने कहा कि लोकतंत्र की बात करने वाली झामुमो, कांग्रेस और राजद गठबंधन की सरकार लोकतांत्रिक अधिकारों की हत्या कर रही है.

विश्वविद्यालय संशोधन बिल का विरोध

भाजपा के मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल ने कहा कि राज्य के प्राथमिक और माध्यमिक स्कूलों में शिक्षा व्यवस्था पूरी तरह से ध्वस्त हो चुकी है. विद्यालयों में शिक्षकों की कमी है, बुनियादी सुविधाओं का अभाव है और अब राज्य सरकार विश्वविद्यालय संशोधन बिल के माध्यम से उच्च शिक्षा को भी बर्बाद करना चाहती है. राज्य सरकार तानाशाही रवैया अपनाते हुए राज्यपाल के अधिकारों को समाप्त करने पर आमादा है. कुलपतियों की नियुक्ति अपने अधिकार में लेना चाहती है.

अटल क्लिनिक का नाम बदलने का होगा विरोध

एनडीए ने साफ तौर पर कहा है कि राज्य निर्माता पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान झारखंड की जनता बर्दाश्त नहीं कर सकती. जिस प्रकार अटल क्लीनिक का नाम बदलकर मदर टेरेसा क्लीनिक किया गया है इसका सदन में भाजपा और सहयोगी दल विरोध करेंगे. सरकार चाहे तो मदर टेरेसा के नाम पर कोई और योजना शुरू करें, लेकिन अटल क्लीनिक का नाम बदलना पूरी तरह झारखंड निर्माता अटल बिहारी वाजपेयी का अपमान है.

अतिवृष्टि से नुकसान का भी मुद्दा उठेगा

वहीं इस मौके पर आजसू विधायक निर्मल महतो और लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने कहा कि आज अतिवृष्टि से किसानों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा. राज्य में भदई फसलें पूरी तरह बर्बाद हो चुकी हैं. साथ ही आज बड़े पैमाने पर राज्य में यूरिया की कालाबाजारी हो रही है. किसानों को महंगे दाम पर यूरिया खरीदने के लिए विवश होना पड़ रहा है. एनडीए गठबंधन के विधायक इस विषय को लेकर राज्य सरकार को घेरेंगे.

एनडीए के विधायकों की सुरक्षा हटाना गंभीर मुद्दा

उन्होंने कहा कि राज्य में विपक्ष के पूर्व विधायकों की सुरक्षा का मुद्दा भी गंभीर है. आज सत्ताधारी गठबंधन के प्रखंड स्तरीय नेताओं को बड़ी संख्या में बॉडीगार्ड उपलब्ध कराया जा रहा है, जबकि एनडीए के पूर्व विधायकों की सुरक्षा में लगे गार्ड हटाए जा रहे हैं. आजसू विधायक निर्मल महतो ने पूर्व उप मुख्यमंत्री सुदेश महतो को जान से मारने की मिल रही धमकी को भी गंभीर बताया और सदन में मामले को उठाने की बात कही. लोजपा विधायक जनार्दन पासवान ने भी एनडीए की बैठक में आए गंभीर मुद्दों को सदन में मिलकर उठाने की बात कही.

कई मुद्दों पर सरकार पर बनाया जाएगा दबावः सरयू राय

इधर, जदयू विधायक सरयू राय ने कहा है कि सदन के अंदर और बाहर एनडीए एकजुट होकर कई मुद्दों पर सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश करेगा. उन्होंने कहा कि बैठक में विधायकों ने सुरक्षा गार्ड को लेकर शिकायतें की हैं कि पूर्व विधायकों और पूर्व मंत्रियों को गार्ड नहीं दिया जा रहा है, जबकि झामुमो, कांग्रेस और राजद के प्रखंडस्तरीय नेताओं को सुरक्षा गार्ड मुहैया कराया जा रहा है. वहीं सूर्या हांसदा मामले पर एनडीए सरकार से चाहेगी कि इसकी जांच सीबीआई से हो, क्योंकि जिस तरह के उनके परिजनों ने शिकायत की है उससे आशंका जताई जा रही है कि एनकाउंटर फर्जी है.

बैठक में ये थे मौजूद

बैठक में जदयू विधायक सरयू राय, आजसू विधायक निर्मल महतो, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान के अलावे भाजपा विधायक सीपी सिंह, मुख्य सचेतक नवीन जायसवाल, सचेतक, राज सिन्हा, नागेंद्र महतो, सत्येंद्र तिवारी, आलोक चौरसिया, शशिभूषण मेहता, मनोज यादव, देवेंद्र कुंवर, प्रदीप प्रसाद, रोशनलाल चौधरी, पूर्णिमा दास साहू, मंजू कुमारी, उज्ज्वल दास उपस्थित थे.

