भोजपुर : कहते हैं राजनीति में कुर्सी का ही खेल होता है. कुर्सी के लिए ही नेता मेहनत करते हैं. अगर यही कुर्सी इधर का उधर हो जाए तो बेचैनी हो जाती है. कुछ ऐसा ही नजारा आज भोजपुर में देखने को मिला.

वोटर अधिकार यात्रा के दौरान राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, अखिलेश यादव, मुकेश सहनी सहित इंडिया गठबंधन के बड़े नेता भोजपुर पहुंचे. केन्द्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना भी साधा. पर इससे पहले जो हुआ था उसने सभी को हैरान कर दिया.

दरअसल, आरा के वीर कुंवर सिंह के स्टेडियम में सभा होने वाली थी. जिस मंच से इंडिया गठबंधन के नेता लोगों को संबोधित करने वाले थे, उसके नीचे कुर्सियां लगाई गई थी. वीआईपी लॉबी में लगी कुर्सियां चर्चा में आ गई. कुर्सियों का यहां होना कोई बड़ी बात नहीं थी. पर कुर्सी पर जो नेम प्लेट था उसने हर किसी को हैरान कर दिया.

दरअसल, कुछ कुर्सियों पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय, मंत्री नितिन नवीन, जेडीयू के जिलाध्यक्ष संजय सिंह, लोजपा (रामविलास) के जिला अध्यक्ष राजेश्वर पासवान का नाम दर्ज था. फिर क्या था, ये खबर आग की तरह फैल गई. मीडिया की नजर जब नेम प्लेट पर पड़ी तो मौके पर मौजूद समर्थकों ने इसको हटा दिया, लेकिन उसके पहले तस्वीरें कैमरे में कैद हो चुकी थी.

व्यवस्थापक पर भड़के नेता : मौके पर मौजूद लोगों से पूछा गया कि राहुल गांधी के सभा मे बीजेपी नेताओं का नेम प्लेट कैसे लगा है? इस बीच दिल्ली के पालम सीट से विधानसभा चुनाव लड़ चुके निर्मल सिंह ने बताया कि ये व्यवस्थापक की बेवकूफी है. उसकी गलती ही ऐसा हुआ होगा हालांकि ये एनडीए की चाल भी हो सकती है. ऐसी ओछी राजनीति बीजेपी ही कर सकती है.

''ये पूरी तरह एनडीए नेताओ की चाल है. वो जानबूझकर ऐसा करवाये हैं. वो सभा के सफलता से डरे हुए हैं. इस वजह से जानबूझकर छोटी हरकत कर इसे बदनाम करना चाहते हैं.''- देव कुमार सिंह, कांग्रेस के पूर्व प्रवक्ता

वैसे तो यहां महागठबंधन के नेता जमकर गरजे. लोकसभा में विपक्ष के नेता और कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने कहा कि इन्होंने(भाजपा) महाराष्ट्र में चुनाव चोरी की, हरियाणा में किया, लोकसभा चुनाव में वोट चोरी की लेकिन हम बिहार का चुनाव इन्हें चोरी नहीं करने देंगे.

पवन खेड़ा ने कहा जनता की तमाम भावनाएं आज आरा के इस मैदान में देखने को मिली. ये भावनाएं गुस्से की हैं, दुख की हैं, लोगों के साथ धोखा हुआ है, इसलिए ये रोष है. जब तक लोग भाजपा और नीतीश कुमार को सत्ता से नहीं हटाएंगे, इस तरह का आक्रोश बढ़ता ही रहेगा. लोग गुस्से में हैं.

तेजस्वी यादव भी पूरे एक्शन मोड में नजर आए. उन्होंने कहा कि नकलची या डुप्लीकेट सरकार चाहिए या फिर ऑरिजनल. बिना नाम लिए ही उन्होंने राहुल गांधी के सामने खुद को सीएम उम्मीदवार बता दिया.

