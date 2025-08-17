ETV Bharat / state

23 अगस्त से शुरू होगा बिहार NDA का संयुक्त अभियान, 84 विधानसभा में होगा सम्मेलन - BIHAR NDA

राहुल गांधी की 'वोट अधिकार यात्रा' के बीच बिहार एनडीए ने भी संयुक्त अभियान की घोषणा कर दी है. 23 अगस्त से शुरुआत होगी. पढ़ें..

Bihar NDA
एनडीए के संयुक्त अभियान के दो चरणों की घोषणा (ETV Bharat)
Published : August 17, 2025 at 5:40 PM IST

पटना: बिहार में अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा का चुनाव होना है. एनडीए का 4 महीने बाद चुनाव को लेकर एक बार फिर से संयुक्त अभियान शुरू होने जा रहा है. रविवार को एनडीए के पांचों घटक दल के प्रदेश अध्यक्षों ने जेडीयू कार्यालय में बैठक की. इस बैठक के बाद संयुक्त रूप से 23 अगस्त से अभियान शुरू करने की घोषणा की. सात चरणों में यह अभियान पूरा होगा. लगभग एक महीने तक चलने वाले इस अभियान में 18 दिनों का कार्यक्रम होगा.

84 विधानसभा में होगा सम्मेलन: आज एनडीए के संयुक्त अभियान के दो चरणों की घोषणा की गई है. इसके लिए 14 टीम बनाई गई है. पहले चरण में 23 से 25 अगस्त तक कार्यक्रम होगा, जिसमें 42 विधानसभा को कवर किया जाएगा. दूसरे चरण का अभियान 28 अगस्त से शुरू होगा और 30 अगस्त तक चलेगा. इसमें भी 14 टीम 42 विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन करेंगे. कुल 6 दिनों में 84 विधानसभा क्षेत्र में सम्मेलन किया जाएगा. सभी प्रमंडल में एनडीए का विधानसभा सम्मेलन होगा.

बिहार NDA का संयुक्त अभियान (ETV Bharat)

क्या बोले दिलीप जायसवाल?: बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने लगातार लोगों के हित में फैसले लिए हैं. नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर हैं. 27 ऐसे विभिन्न क्षेत्रों में फैसले लिए गए हैं, जो हर वर्ग को लाभ पहुंचाएगा. युवाओं को अभी हाल ही में प्रतियोगिता परीक्षा के पीटी में मात्र 100 रुपये शुल्क लगेगा और मुख्य परीक्षा में तो वह भी शुल्क माफ हो गया है. शिक्षक नियुक्ति में डोमिसाइल लागू की गई है. महिलाओं के लिए 35% आरक्षण की घोषणा की गई है, इसमें हंड्रेड परसेंट डोमिसाइल लागू होगा.

'अभी अंतिम पत्ता खोलना बांकी': दिलीप जायसवाल ने कहा कि 125 यूनिट फ्री बिजली दी जा रही है. ममता दीदी, आशा दीदी, जीविका दीदी सबके लिए घोषणा की गई है और अभी तो नीतीश कुमार ने अंतिम पत्ता खोला ही नहीं है. विपक्ष पहले से हारा हुआ है. नीतीश कुमार सोशल इंजीनियर है और जब अंतिम पत्ता खोलेंगे तो विपक्ष पूरी तरह से साफ हो जाएगा.

Bihar NDA
सभी घटक दलों के प्रदेश अध्यक्ष (ETV Bharat)

"विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. हम चुनौती देते हैं, विपक्ष विकास के मुद्दे पर चर्चा करें आखिर आज विपक्ष क्यों नहीं लालटेन युग समाप्त होकर बिजली जुग आ गया है. इस पर चर्चा करना चाहता है. गड्ढा से 4 लेन और सिक्स लेन सड़क हो गया है, उस पर क्यों नहीं चर्चा कर रहा है. विपक्ष के पास कोई मुद्दा नहीं है. मुद्दा विहीन विपक्ष भ्रम फैलाने की कोशिश कर रहा है."- दिलीप जायसवाल, अध्यक्ष, बिहार बीजेपी

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का 22 अगस्त को बिहार के गया जी और बेगूसराय दो स्थानों में कार्यक्रम है. प्रधानमंत्री के कार्यक्रम के बाद से यह अभियान शुरू होगा. इससे पहले एनडीए का जिला स्तरीय सम्मेलन चला था, जो 30 मार्च को समाप्त हुआ था. उसके बाद से एनडीए का अब अभियान शुरू होने जा रहा है.

