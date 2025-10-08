ETV Bharat / state

बहराइच में बोले डॉ संजय निषाद-'बिहार में फिर बनेगी NDA की सरकार, हम योगी के साथ'

डॉ. संजय निषाद ने कहा कि हम लोग जिस नाव में बैठेंगे उसे डूबने नहीं देंगे. पूरे देश में निषाद एकजुट हैं.

बहराइच में बोले डॉ संजय निषाद.
बहराइच में बोले डॉ संजय निषाद. (Photo Credit: ETV Bharat)
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 8, 2025 at 7:20 AM IST

Updated : October 8, 2025 at 8:14 AM IST

बहराइच: 'बिहार में बहार तभी आएगी, जब मोदी की सरकार आएगी. बिहार में फिर से एनडीए की सरकार आ रही है. हम सभी राष्ट्रवादी सोच को लेकर चुनाव में भाग ले रहे हैं. निषाद 24 कैरेट राष्ट्रवादी सोच के हैं, जिन्होंने अंग्रेजों और मुगलों को नदियों में मार गिराया था. इसलिए हमने तय किया है, कि मोदी को लाना है, एनडीए को लाना है.' मंगलवार को यह बातें यूपी के कैबिनेट मंत्री डॉ. संजय निषाद ने बहराइच में कही. वह जिले में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन को संबोधित करने पहुंचे थे.

लालू यादव द्वारा चुनाव की तारीखों पर किए गए तंज पर डॉ. संजय निषाद ने कहा कि वह मजाकिया हैं. मैं कहूंगा कि जब से निषाद एकजुट हुए हैं, तब से सारे विपक्ष के लोग इकट्ठा हो गए हैं. आज देश भर में 18 प्रतिशत आबादी निषादों की है, जो डॉ. संजय निषाद के साथ हैं. निषाद राज का नारा लगा रहे हैं. देश भर के मछुआरे ताल से ताल ठोंककर एक साथ हैं. पूरी निषाद पार्टी एनडीए के साथ है.

डॉ संजय निषाद. (Video Credit: ETV Bharat)

उन्होंने कहा कि विपक्ष के साथ 2014 से ही उल्टा हो रहा है. जो लोग हमें नौ, दो, ग्यारह कह रहे हैं, वह खुद ही नौ, दो, ग्यारह हो जाते हैं. मध्य प्रदेश हो या बिहार हो, हर जगह यही हो रहा है. संगठन को लेकर उन्होंने कहा कि सब सही चल रहा है और आगे भी सही चलेगा.

अजय मिश्रा टेनी के मामले में उन्होंने कहा कि न्यायपालिका का जो भी आदेश होगा, उसे सभी को पालन करना चाहिए. जब तक न्यायपालिका किसी को दोषी न ठहरा दे, तब तक किसी को कुछ नहीं कहा जा सकता. हमारी सरकार तब भी किसानों के साथ थी, अब भी किसानों के साथ है.

डॉ. संजय निषाद ने कहा कि हम लोग जिस नाव में बैठेंगे उसे डूबने नहीं देंगे. जब तक दूसरे लोग हमारी नाव में बैठे 70 साल से हाथी, साइकिल, पंजा, की नाव पार होती रही. अब हम लोग भाजपा के साथ हैं और नाव पार हो रही है. अगर मोदी निषादों के साथ हैं, उनका दर्द देख रहे हैं, उनके नजदीक जा रहे हैं, उनके घर जाकर चाय पी रहे हैं, तो इससे बड़ी बात क्या हो सकती है.

सम्मान बड़ी चीज होती है. सम्मान, सुरक्षा, संस्कृति के साथ हम मोदी से जुड़े हैं. पहले लोग हमें अपमान की दृष्टि से देखते थे, अब निषादजी कहकर पुकारते हैं. यह बहुत अच्छा लगता है. 2027 चुनाव को लेकर उन्होंने कहा कि मोदी, योगी ने निषाद को गले लगाया है. बहराइच में भी निषाद पार्टी आएगी और लड़ेगी.

अखिलेश यादव की टिप्पणी पर उन्होंने कहा कि उनके समय में कैसा चल रहा था? हम लोग शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे थे, यह अधिकार हमें देश ने दिया है, अंबेडकर ने दिया है. लोकतंत्र में आंदोलन करना हमारा हक है. आंदोलन करने वालों पर गोली कौन चलवाता है? 302 का मुजरिम कौन बनाता है? कितने निषादों को पिटवाया गया था? उन्हें अपने कार्यकाल को याद करना चाहिए. हमारे समय में कानून का राज है.

चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पर जूता फेंकने के मामले में उन्होंने कहा कि दुनिया भर के लोग निंदा कर रहे हैं. इसकी हम भी निंदा करते हैं. न्यायपालिका सर्वोच्च है और न्यायपालिका का सम्मान हर आदमी को करना चाहिए. इस तरीके का कोई कार्य करना नहीं चाहिए.

Last Updated : October 8, 2025 at 8:14 AM IST

