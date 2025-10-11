ETV Bharat / state

NDA में सीट बंटवारे का लेटेस्ट फॉर्मूला, कितनी सीटों पर माने चिराग, मांझी-कुशवाहा को क्या मिलेगा?

बिहार चुनाव के लिए एनडीए में सीट शेयरिंग पर अंतिम चर्चा दिल्ली में चल रही है. जानें कितनी सीटों पर माने चिराग, मांझी और कुशवाहा.

BIHAR ASSEMBLY ELECTION 2025
एनडीए सीट शेयरिंग (ETV Bharat)
By ETV Bharat Bihar Team

Published : October 11, 2025 at 10:29 AM IST

3 Min Read
पटना: बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एनडीए में सीट शेयरिंग का मामला अब निर्णायक मोड़ पर पहुंच चुका है. दिल्ली में एनडीए के सभी प्रमुख नेता जुट चुके हैं, और आज देर शाम तक सीट बंटवारे की औपचारिक घोषणा होने की संभावना है. गठबंधन के पांच घटक दलों के बीच गहन चर्चा के बाद सहमति बनती दिख रही है.

चिराग पासवान को लेकर सुलझा विवाद: सीट शेयरिंग को लेकर चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) के साथ कुछ असमंजस की स्थिति थी, लेकिन सूत्रों के अनुसार, बातचीत के जरिए इस मुद्दे को सुलझा लिया गया है. गठबंधन के सभी घटक दल अब एकजुट होकर चुनावी रणनीति को अंतिम रूप देने में जुटे हैं.

एनडीए नेताओं का दिल्ली में जमावड़ा: भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जे.पी. नड्डा के आवास पर आज एक महत्वपूर्ण बैठक होने वाली है, जिसमें सीट बंटवारे पर अंतिम फैसला लिया जाएगा. बिहार के प्रमुख नेता, जिनमें चिराग पासवान, जीतन राम मांझी, और उपेंद्र कुशवाहा शामिल हैं, दिल्ली पहुंच चुके हैं. जदयू की ओर से ललन सिंह और संजय झा भी इस बैठक में हिस्सा लेने के लिए दिल्ली में मौजूद हैं.

भाजपा दे सकती है सहयोगियों के लिए कुर्बानी (ETV Bharat)

जदयू निभाएगी बड़े भाई की भूमिका: सूत्रों के अनुसार, सीट बंटवारे की रूपरेखा लगभग स्पष्ट हो चुकी है. जनता दल यूनाइटेड (जदयू) को 102 सीटें, भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) को 101 सीटें, लोक जनशक्ति पार्टी (रामविलास) को 25 सीटें, हम पार्टी को 10 सीटें, और उपेंद्र कुशवाहा की राष्ट्रीय लोक समता पार्टी को 5 सीटें मिलने की संभावना है.

भाजपा दे सकती है सहयोगियों के लिए कुर्बानी: राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि भाजपा अपने सहयोगी दलों को समायोजित करने के लिए एक या दो सीटें छोड़ सकती है. गठबंधन में एकजुटता बनाए रखने के लिए भाजपा यह रणनीतिक कदम उठा सकती है, जिससे सभी घटक दलों को उचित प्रतिनिधित्व मिल सके.

एनडीए पूरी तरह एकजुट: दिल्ली में बीजेपी कोर ग्रुप की महत्वपूर्ण बैठक में शामिल होने के लिए बिहार बीजेपी के प्रमुख नेता मंगल पांडेय और उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी पहुंच चुके हैं. बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों के बीच सीट शेयरिंग पर चर्चा तेज है. मंत्री मंगल पांडेय ने कहा, "एनडीए पूरी तरह एकजुट है. हम एकजुटता के साथ चुनाव लड़ेंगे और पूर्ण बहुमत हासिल करेंगे." यह बैठक गठबंधन की रणनीति को मजबूत बनाने में अहम साबित होगी.

राजनीतिक विश्लेषकों की राय: राजनीतिक विश्लेषक डॉ. संजय कुमार का कहना है कि सीट शेयरिंग का मसला अब अंतिम दौर में है. चिराग पासवान को लेकर कुछ संशय था, लेकिन अब सहमति बन चुकी है. जदयू गठबंधन में बड़े भाई की भूमिका निभाएगी, और भाजपा अपने सहयोगी दलों के लिए कुछ त्याग करने को तैयार है.

"सीट शेयरिंग अंतिम दौर में है चिराग पासवान को लेकर संशय की स्थिति है लेकिन मोटे तौर पर सहमति बन चुकी है आज सीट शेयरिंग को लेकर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी जदयू पड़े भाई की भूमिका में होगी यह साफ लिख रहा है भाजपा अपने सहयोगी दलों के लिए कुर्बानी दे सकती है."-डॉ. संजय कुमार, राजनीतिक विश्लेषक

आज शाम तक स्थिति होगी स्पष्ट: एनडीए की ओर से आज देर शाम तक सीट बंटवारे की आधिकारिक घोषणा होने की उम्मीद है. बिहार विधानसभा चुनाव के लिए यह घोषणा गठबंधन की रणनीति और एकजुटता को और मजबूत करेगी. सभी की निगाहें अब दिल्ली में होने वाली इस महत्वपूर्ण घोषणा पर टिकी है.

