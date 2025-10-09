ETV Bharat / state

बहराइच में बोले बृजभूषण- बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार; पवन सिंह प्रकरण पर कहा, यह उनका घरेलू मामला

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने के मामले में उन्होंने कहा, कोई सिरफिरा है. तमाम सिरफिरे हैं, जो यह कर सकते हैं.

बहराइच में बोले बृजभूुषण- बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार.
बहराइच में बोले बृजभूुषण- बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार.
By ETV Bharat Uttar Pradesh Team

Published : October 9, 2025 at 7:11 AM IST

Updated : October 9, 2025 at 7:24 AM IST

बहराइच:'बिहार में कौन प्रचार करेगा, कौन नहीं? यह बताने की मेरी हैसियत नहीं है. हां इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा और नीतीश गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है'. यह बातें बुधवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बहराइच में कही. वह प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहराइच पहुंचे थे.

भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रकरण पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह उनका घरेलू मामला है. उनका केस बलिया और बिहार में भी चल रहा है. आपसी बातचीत भी चल रही है. यह प्रकरण जब कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. लखनऊ में जो दृश्य दिखाई दिया, वह किसी का षड्यंत्र मालूम पड़ता है. पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद से पहले ही सुरक्षा मिल चुकी थी.

पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस पर जूता फेंकने के मामले में उन्होंने कहा कि यह कोई सिरफिरा है. तमाम सिरफिरे हैं, जो यह कर सकते हैं. इसे सनातन से जोड़ना गलत है. जातीय रैली पर प्रतिबंध होने के बावजूद एटा में रैली करने के सवाल पर पूर्व सांसद ने कहा कि जो भी कार्यक्रम चल रहे हैं, वह बाकायदा परमिशन लेकर होते हैं. इससे ज्यादा इसके बारे में कुछ नहीं कहा जा सकता.

पूर्व सांसद से जब यह पूछा गया कि आप आध्यात्म की तरफ जा रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि मैं पहले भी गड़बड़ आदमी नहीं था. यह आपके देखने का नजरिया हो सकता है. गड़बड़ व्यक्ति होता तो यहां तक नहीं पहुंचता. उन्होंने कहा कि बच्चों के कार्यक्रम में मैं राजनैतिक बातें नहीं करता.

Last Updated : October 9, 2025 at 7:24 AM IST

