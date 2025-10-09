ETV Bharat / state

बहराइच में बोले बृजभूषण- बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार; पवन सिंह प्रकरण पर कहा, यह उनका घरेलू मामला

बहराइच में बोले बृजभूुषण- बिहार में फिर बनेगी NDA सरकार. ( Photo Credit: Brijbhushan X Handle )

By ETV Bharat Uttar Pradesh Team Published : October 9, 2025 at 7:11 AM IST | Updated : October 9, 2025 at 7:24 AM IST 2 Min Read

बहराइच:'बिहार में कौन प्रचार करेगा, कौन नहीं? यह बताने की मेरी हैसियत नहीं है. हां इतना जरूर कह सकता हूं कि बिहार में भाजपा और नीतीश गठबंधन की सरकार पूर्ण बहुमत से बनने जा रही है'. यह बातें बुधवार को पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने बहराइच में कही. वह प्रतिभावान बच्चों के सम्मान समारोह कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहराइच पहुंचे थे. भोजपुरी एक्टर पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह प्रकरण पर बृजभूषण शरण सिंह ने कहा कि यह उनका घरेलू मामला है. उनका केस बलिया और बिहार में भी चल रहा है. आपसी बातचीत भी चल रही है. यह प्रकरण जब कोर्ट में विचाराधीन है, तो उसमें कोई कुछ नहीं कर सकता है. लखनऊ में जो दृश्य दिखाई दिया, वह किसी का षड्यंत्र मालूम पड़ता है. पवन सिंह को वाई श्रेणी की सुरक्षा के सवाल पर उन्होंने कहा कि उन्हें विवाद से पहले ही सुरक्षा मिल चुकी थी. पूर्व सांसद बृजभूषण शरण सिंह. (Video Credit: ETV Bharat)

