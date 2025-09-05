'बिहार में माहौल बिगाड़ने की कोशिश में विपक्ष..' चौथे चरण के सम्मेलन की घोषणा के साथ NDA का हमला

एनडीए ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर विपक्ष पर बिहार में माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया साथ ही चौथे चरण के विधानसभा सम्मेलन की भी घोषणा की-
Published : September 5, 2025 at 5:19 PM IST
पटना : बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले राज्य की राजनीति में गर्माहट बढ़ गई है. सत्ता पक्ष ने विपक्ष पर माहौल बिगाड़ने का आरोप लगाया है. वहीं एनडीए ने चौथे चरण के विधानसभा सम्मेलन की भी घोषणा कर दी है.
विपक्ष पर हमला बोला एनडीए : बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने कहा कि विपक्ष विकास की बहस से भाग रहा है और अब बिहार में माहौल बिगाड़ने का काम कर रहा है. उन्होंने कहा कि एनडीए चट्टानी एकता के साथ बूथ स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है और कार्यकर्ताओं में जबरदस्त उत्साह है.
''एनडीए चट्टानी एकता के साथ बूथ स्तर पर कार्यक्रम कर रहा है. कार्यकर्ताओं में उत्साह है. रोड शो और यात्रा निकालना तो आसान है, लेकिन बूथ स्तर पर कार्यक्रम करना एनडीए के संगठन ताकत को दिखा रहा है. हम लोग विकास कार्यों को लेकर जनता के बीच जा रहे हैं, तो वहीं विपक्ष भ्रम फैलाने में लगा है. विकास पर हमने चुनौती दिया था, लेकिन विकास की बात करने से विपक्ष भाग रहा है.''- दिलीप जायसवाल, बीजेपी अध्यक्ष, बिहार
चौथे चरण का ऐलान : जदयू कार्यालय में आयोजित संयुक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस में एनडीए के सभी पांच घटक दलों ने चौथे चरण के विधानसभा सम्मेलन की घोषणा की. 10 से 16 सितंबर तक सम्मेलन चलेगा. बीच में 14 और 15 सितंबर को कार्यक्रम स्थगित रहेगा क्योंकि 15 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूर्णिया दौरा तय है.
तीन चरण पूरे, अब चौथे में 69 सीट : जायसवाल ने बताया कि पहले चरण में 23 से 25 अगस्त तक 31 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन हुआ था. दूसरे चरण में 28 से 30 अगस्त तक 38 सीटों पर और तीसरे चरण के बाद कुल 108 विधानसभा क्षेत्रों में कार्यक्रम पूरे हो चुके हैं. चौथे चरण में 69 विधानसभा क्षेत्रों में सम्मेलन होगा.
225 सीटों का लक्ष्य : जदयू प्रदेश अध्यक्ष उमेश कुशवाहा ने कहा कि एनडीए का लक्ष्य 225 सीट जीतना है. उन्होंने दावा किया कि बिहार की जनता एक बार फिर नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री चुनेगी जबकि विपक्ष एक सीट के लिए तरस जाएगा.
''बिहार विधानसभा चुनाव में हम लोग 225 सीट के लक्ष्य को प्राप्त करेंगे. फिर से नीतीश कुमार को बिहार की जनता मुख्यमंत्री चुनेगी. विपक्ष इस बार एक सीट के लिए तरस जाएगा.''- उमेश कुशवाहा, जेडीयू प्रदेश अध्यक्ष, बिहार
चिराग पर सफाई : लोजपा रामविलास अध्यक्ष चिराग पासवान के कार्यक्रम में उन्हें मुख्यमंत्री पद का दावेदार बताए जाने पर बीजेपी अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने सफाई दी है. उन्होंने कहा कि हर पार्टी का कार्यकर्ता चाहता है कि उसका नेता मुख्यमंत्री बने. उन्होंने कहा कि इससे गठबंधन की एकता पर कोई असर नहीं पड़ेगा.
जदयू का हाईटेक वार रूम : विधानसभा सम्मेलन के साथ ही जदयू ने हाईटेक वार रूम की शुरुआत भी कर दी है. इस बार चुनाव प्रचार डिजिटल माध्यम से संचालित होगा. तकनीक के सहारे जनता तक सीधा संदेश पहुंचाने की तैयारी की जा रही है.
