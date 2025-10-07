ETV Bharat / state

घाटशिला उपचुनाव: एनडीए ने दिखाई एकजुटता तो जेएमएम ने भी किया जीत का दावा

बंद कमरे में हुई इस बैठक में घाटशिला उपचुनाव को लेकर एनडीए के नेताओं ने रणनीति बनाई और एकजुटता का परिचय दिया. बैठक के बाद एनडीए नेताओं ने मीडियाकर्मियों को संबोधित करते हुए इस सीट को हर हाल में जीतने का दावा करते हुए एकजुटता प्रदर्शित की. इस मौके पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने कहा कि वर्तमान सरकार के करीब 1 वर्ष होने को हैं, ऐसे में घाटशिला की जनता के बीच सरकार के कामकाज और राज्य की स्थिति परिस्थिति से वाकिफ कराते हुए एनडीए प्रत्याशी के लिए वोट मांगा जाएगा.

मंगलवार को प्रदेश भाजपा कार्यालय में एनडीए के सभी सहयोगी दलों के साथ भारतीय जनता पार्टी ने बैठक की. प्रदेश भाजपा अध्यक्ष और नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में हुई इस बैठक में बीजेपी के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष आदित्य साहू, आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो, जदयू प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरु महतो, लोजपा प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र प्रधान, लोजपा विधायक जनार्दन पासवान लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता उमेश तिवारी आदि मौजूद थे.

रांची: घाटशिला विधानसभा उपचुनाव को लेकर राजनीतिक सरगर्मी तेज है. एनडीए ने इस सीट को हर हाल में जीतने का संकल्प लिया है. वहीं, इंडिया ब्लॉक ने भी जेएमएम के नेतृत्व में चुनाव लड़ने की तैयारी की है. इन सबके बीच सबकी नजर जयराम महतो की पार्टी जेकेएलएम पर टिकी हुई है. हालांकि जानकारी के मुताबिक बीजेपी के कुछ नेता जयराम को मनाने में जुटे हैं, जिससे वहां एनडीए की जीत सुनिश्चित हो सकें.

प्रत्याशी को लेकर बाबूलाल मरांडी ने कहा कि भाजपा केंद्रीय चुनाव समिति इसकी घोषणा करेगी और इसको लेकर प्रदेश चुनाव समिति की बैठक के साथ-साथ केंद्रीय नेतृत्व के द्वारा नाम तय होगा. आजसू सुप्रीमो सुदेश कुमार महतो ने कहा कि एनडीए मजबूती के साथ चुनाव मैदान में उतरेगी. उन्होंने कहा कि सरकार के चाल और चरित्र को लेकर हम जनता के बीच जाएंगे जो जनता से वादा किए गए थे, वह कितना पूरा हुआ इसका आकलन वहां की जनता करेगी.

NDA में एकजुटता

जनता दल यू के प्रदेश अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद खीरु महतो ने कहा कि एनडीए की बैठक घाटशिला में भी होगी वहां सभी कार्यकर्ता एकजुट होकर इस चुनाव में जाएंगे. जैसे बाबा धाम कांवर लेकर लोग जाते हैं उसी तरह से इस सीट को जीतने के संकल्प के साथ काम करेंगे. लोजपा प्रदेश अध्यक्ष बीरेंद्र प्रधान ने कहा कि एनडीए एकजुट है और पूरी रणनीति के साथ हम चुनाव मैदान में उतरने वाले हैं. पिछले चुनाव में भी हमारा परफॉर्मेंस अच्छा रहा था और इस बार मुझे उम्मीद है कि हम जरूर इस सीट को पानी में सफल होंगे.



घाटशिला सीट पर पिछले चुनाव से अधिक वोट से जीतेंगे-जेएमएम

रामदास सोरेन के असामयिक निधन से खाली हुए इस सीट को फिर से पाने की तैयारी में जुटे जेएमएम ने दावा किया है कि पिछले चुनाव से अधिक वोटों से इस बार जीत होगी. पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता मनोज पांडे के अनुसार चुनाव से पहले प्रत्याशी को मंत्री बनाए जाने का कोई प्रावधान नहीं है. इस बार विरोधियों को इस मुद्दे पर बोलने का मौका नहीं देते हुए पार्टी ने यह तय किया है कि पूरी मजबूती के साथ इस सीट पर चुनाव लड़ी जाए. एक बार फिर घाटशिला की जनता का विश्वास जीतने में इंडिया गठबंधन सफल होगा. बहरहाल सियासी दावों के बीच घाटशिला में 11 नवंबर को मतदान कराया जाना है. 14 नवंबर को चुनाव परिणाम आने के बाद यह तय होगा कि किसके दावों में कितना दम है.

