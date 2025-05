ETV Bharat / state

शिमला: हमारे और आपके जीवन में जिस तेजी से इंटरनेट और डिजिटल पेमेंट का चलन बढ़ता जा रहा है. ठीक उसी रफ्तार में साइबर ठगी के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं. आपके मोबाइल और लैपटॉप में शॉपिंग एप, सोशल मीडिया और गूगल सर्च पर साइबर ठग नजरें गड़ाए बैठे हैं. बस एक गलती और साइबर क्रिमिनल आपके अकाउंट से लाखों रुपये पलक झपकते ही गायब कर देंगे. डिजिटल युग में ठग आपके आसपास नहीं, बल्कि आपके हाथ में जो मोबाइल है, उस स्क्रीन के पीछे छिपकर बैठे हैं. देशभर के साथ-साथ हिमाचल प्रदेश में पिछले कुछ सालों में साइबर फ्रॉड के मामलों में इजाफा हुआ है. हिमाचल प्रदेश में तेजी से बढ़ रहा साइबर फ्रॉड डिजिटल इंडिया के इस दौर में जैसे-जैसे टेक्नोलॉजी आम जनता तक पहुंच रही है. वैसे-वैसे साइबर अपराध भी तेजी से बढ़ रहे हैं. हिमाचल प्रदेश पुलिस के ताजा आंकड़ों के मुताबिक, साल दर साल साइबर ठगी के मामलों में बड़ा इजाफा देखने को मिला है. आंकड़ों पर नजर डालें तो साल 2023 में 8 हजार से ज्यादा शिकायतें दर्ज हुईं. जबकि साल 2024 में यह आंकड़ा बढ़कर 12000 के पार पहुंच गया. वहीं, बात अगर 2025 की करें तो सिर्फ शुरुआती साढ़े तीन महीनों में ही यानी 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक में ही 5600 से ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं. साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल प्रदेश (ETV Bharat GFX) साल दर साल साइबर ठगी राशि में करोड़ों का इजाफा साइबर फ्रॉड मामले में ठग आपकी पलभर में जमा पूंजी डकार जाते हैं. इन मामलों में लोगों से करोड़ों रुपये की अब तक ठगी हो चुकी है. इन आंकड़ों को देखे तो साल 2023 में ₹41 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हुआ, जिसमें से साइबर पुलिस ने ₹3 करोड़ से ज्यादा की राशि को होल्ड कर दिया. वहीं, 2024 में यह आंकड़ा ₹114 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड किया गया. हालांकि, इसमें से पुलिस सिर्फ करीब ₹11.51 करोड़ को होल्ड कर पाई. वहीं, बात 2025 की करें तो 1 जनवरी से 20 अप्रैल तक में ₹33 करोड़ से ज्यादा का फ्रॉड हो चुका है. जिसमें से पुलिस ने करीब ₹6.62 करोड़ होल्ड किया है. यह सिर्फ आंकड़े नहीं हैं, ये उन हजारों लोगों की कहानियां हैं, जो अपनी मेहनत की कमाई से हाथ धो बैठे हैं. 1930 हेल्पलाइन पर रोज बढ़ती शिकायतें साइबर अपराध के खिलाफ शिकायत के लिए शुरू की गई 1930 हेल्पलाइन पर हर साल कॉल्स की संख्या भी तेजी से बढ़ रही है. 2023 में 1903 पर 44 से ज्यादा कॉल्स आई. इस हिसाब से देखें तो साल में औसतन 122 कॉल प्रतिदिन की गई. वहीं, 2024 में कॉल्स के आंकड़े में तकरीबन ढाई गुना की बढ़ोतरी देखने को मिली, 2024 में 1 लाख 10 हजार से ज्यादा साइबर ठगी मामले में शिकायतों की कॉल्स आई. इस साल का आंकड़ा के अनुसार प्रतिदिन औसतन 301 कॉल शिकायत के लिए आई. वहीं, 2025 में 20 अप्रैल तक ही 73 हजार से ज्यादा कॉल्स आ चुकी है. इस हिसाब से देखें तो 670 कॉल औसतन प्रतिदिन (जिसमें से धोखाधड़ी के रोजाना 50 से 60 कॉल आते है, अभी तक लगभग 5695 लोगों के साथ धोखाधड़ी हो चुकी है) आ रही है.

किस जिले से कितनी शिकायतें मिली (ETV Bharat GFX) किस तरह की शिकायतें आ रही हैं? 1930 पर आने वाली कॉल्स को मुख्य रूप से चार हिस्सों में बांटा गया है. ये शिकायतें फाइनेंशियल फ्रॉड, सोशल मीडिया फ्रॉड, पूछताछ और अन्य तरह की कॉल्स जो 1930 पर आती है. 2023, 2024 और 2025 में 20 अप्रैल तक का आंकड़ों में देखिए की कैसे साल दर साल शिकायतों की कॉल्स में वृद्धि हो रही है. फाइनेंशियल फ्रॉड में लोग अक्सर नकली इन्वेस्टमेंट स्कीम, UPI फ्रॉड, फर्जी शॉपिंग ऐप और लोन ऐप्स के झांसे में आते हैं. वहीं, सोशल मीडिया फ्रॉड के तहत ID हैकिंग, ब्लैकमेलिंग (Sextortion), और फेक प्रोफाइल जैसी घटनाएं प्रमुख हैं. 1930 पर किस तरह की शिकायतें मिली (ETV Bharat GFX) कहां सबसे ज्यादा साइबर क्राइम हुआ? इन दिनों साइबर ठगों के निशाने पर हिमाचल प्रदेश है. यूं तो प्रदेश भर में साइबर ठगी के मामले देखने को मिल रहे हैं, लेकिन हिमाचल के तीन ऐसे जिले हैं, जहां सबसे ज्यादा ठगी के मामले देखने को मिले हैं. साल 2025 में 20 अप्रैल तक के आंकड़ों के अनुसार, शिमला, कांगड़ा और मंडी जिला सबसे ज्यादा प्रभावित रहा. हिमाचल के तीन जिलों में सबसे ज्यादा साइबर ठगी की शिकायतें (ETV Bharat GFX) कौन हैं साइबर अपराध के शिकार? हिमाचल प्रदेश में होने वाले साइबर ठगी मामले में सबसे ज्यादा पुरुष शिकार हो रहे हैं. उसके बाद महिलाएं और बच्चों की संख्या आती है. आंकड़ों पर नजर डालें तो अकेले 78 फीसदी से ज्यादा पुरुष साइबर ठगी का शिकार हो रहे हैं. हिमाचल में ठगों के निशाने पर कौन? (ETV Bharat GFX) जिलेवार साइबर ठगी मामले में करोड़ों रुपये का फ्रॉड रिपोर्ट के अनुसार 2025 में जिलेवार साइबर ठगों ने करोड़ों रुपये लोगों के खाते से उड़ाए हैं. हिमाचल में जिलेवार ठगी का आंकड़ा (ETV Bharat GFX) 1930 हेल्पलाइन पर शिकायतें 1 जनवरी से 20 अप्रैल 2025 तक हिमाचल प्रदेश में जिलेवार 1930 पर मिली शिकायतों की कॉल्स की संख्या हजारों में है. अगर आंकड़ों पर नजर डाले तो साइबर फ्रॉड की शिकायत सबसे ज्यादा शिमला, कांगड़ा और मंडी में दर्ज की गई है. लोगों को अब साइबर हेल्पलाइन पोर्टल 1930 के बारे में ज्यादा जानकारी हो गई है. हिमाचल में इस साल शुरुआती 112 दिनों में 73 हजार से ज्यादा कॉल्स आई हैं. इसका मतलब हर महीने औसतन 18 से ज्यादा कॉल्स और हर दिन औसतन 6 सौ से ज्यादा कॉल्स आई हैं. इनमें से तकरीबन 5000 शिकायतें नेशनल साइबर क्राइम पोर्टल पर अपलोड की गई हैं, जिससे पीड़ितों को जल्दी मदद मिल सकती है. किस जिले से कितनी शिकायतें मिली (ETV Bharat GFX) पहले के मुकाबले ठगों के खातों में रकम होल्ड करना हुआ आसान यह जानकारी बताती है कि ज्यादा शिकायतें समय रहते पोर्टल पर दर्ज होने से ठगी की रकम को होल्ड करने का प्रतिशत पिछले दो सालों के मुकाबले 17% बढ़ गया है. अब ठगों के खातों में रकम होल्ड करना आसान हो गया है, जिससे पीड़ितों का पैसा वापस लौटने की संभावना बढ़ गई है. DIG मोहित चावला की अपील DIG मोहित चावला ने बताया कि लोगों को सतर्क रहने की जरूरत है. किसी भी अनजान कॉल, लिंक या स्कीम में अपनी बैंक डिटेल्स शेयर न करें. उन्होंने कहा कि हर क्लिक से पहले सोचें. साइबर ठगों के लालच और डर दो सबसे बड़े हथियार हैं. यदि आप किसी ठगी का शिकार हुए हैं, तो बिना समय गंवाए 1930 पर कॉल करें. हिमाचल प्रदेश में साइबर ठगी के मामलों में रिकवरी की दर में उल्लेखनीय सुधार देखने को मिला है. 2023 में जहां ठगी की गई राशि का सिर्फ 3.8% हिस्सा होल्ड किया जा सका था, वहीं 2025 में अब तक यह प्रतिशत बढ़कर 20.3% तक पहुंच गया है. यानी दो साल में 17% की बढ़ोतरी हुई है.



DIG मोहित चावला के अनुसार, इसका मुख्य कारण है कि अब लोग समय पर शिकायत दर्ज करा रहे हैं, जिससे साइबर सेल को तुरंत कार्रवाई का मौका मिल रहा है. DIG मोहित चावला की आम जनता से अपील • निवेश करने से पहले पूरी जांच-पड़ताल करें

• सोशल मीडिया पर किसी के बहकावे में न आएं

• किसी भी संदिग्ध कॉल या लिंक की जानकारी तुरंत 1930 टोल-फ्री नंबर पर दें

“जागरूकता ही सबसे बड़ा हथियार है, ठग तभी सफल होते हैं जब हम चुप रहते हैं”:- DIG मोहित चावला, साइबर क्राइम ये भी पढ़ें: Google में नंबर सर्च करना पड़ा भारी! शिमला में कारोबारी से ₹11.35 लाख की हुई ठगी, जानें पूरा मामला

