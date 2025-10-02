ETV Bharat / state

NCRB की रिपोर्ट में राहत भरी खबर : राजस्थान में पिछले दो साल में 19.45 प्रतिशत अपराधों में आई गिरावट

जयपुर : अपराध के मामलों में राजस्थान के लिए राहत भरी खबर आई है. हाल ही में राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से देश के आपराधिक आंकड़े जारी किए गए हैं. ये आंकड़े वर्ष 2021, 2022 और 2023 तक के हैं. NCRB के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2024 और 2025 में राजस्थान में निरंतर अपराधों में कमी आई है. अपराधों में दो साल में 19.45 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई. खास बात है कि महिला अत्याचार प्रकरण में 9.24 प्रतिशत की कमी आई है. प्रदेश में पिछले दो साल में कुल अपराध में 19.45 प्रतिशत गिरावट आई है. सुधरने लगे हालात : राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो की ओर से जारी किए गए देश के आपराधिक आंकड़ों के अनुसार प्रदेश में पिछले दो साल में कुल अपराध में 19.45 प्रतिशत गिरावट आई है. वर्ष 2023 व 2024 की तुलना की जाए तो महिलाओं के विरुद्ध अपराधों 45,450 मुकदमों के विरुद्ध 36,563 मुकदमे दर्ज हुए हैं. अनुसूचित जनजाति के विरुद्ध अपराधों में 8449 के मुकाबले 7008 मुकदमे, अनुसूचित जाती के विरुद्ध अपराधों में 2453 के स्थान पर 2282 मुकदमे दर्ज हुए हैं. आर्थिक अपराधों में भी कमी है, 27675 के मुकाबले 27637 अभियोग पंजीबध हुए हैं. आईपीसी/बीएनएस अपराधों में 2,34,985 के स्थान पर 2,13,352 मुकदमे दर्ज हुए. पढे़ं. 1 साल में गिरा अपराधों का ग्राफ, एससी-एसटी मामलों और महिला अत्याचार के केस भी कम