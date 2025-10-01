ETV Bharat / state

हत्या के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर बिहार, NCRB रिपोर्ट से उठे कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल

पटना: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट जारी हो गई है. यह रिपोर्ट बताती है कि 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं दर्ज हुईं. यह आंकड़ा पूरे देश में बिहार को दूसरे नंबर पर रखता है. हत्या के मामलों में मामूली गिरावट जरूर आई है लेकिन राज्य की अपराध छवि पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा है. सबसे अधिक अपराध वाले राज्यों में बिहार टॉप फाइव में नहीं है.

हालांकि बिहार में निजी दुश्मनी, जमीन और संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह और आर्थिक कारण अपराधिक घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण बने रहे. एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अपराध का दायरा घटने की बजाय स्थिर या बढ़ते रुझान में है.

महिलाओं और कमजोर वर्गों पर बढ़ते अपराध: 2023 में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 22952 मामले दर्ज किए गए. इनमें बलात्कार के 902 और अपहरण के 14371 मामले शामिल हैं. महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा राज्य में लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध के 7178 मामले दर्ज हुए, जो सामाजिक असमानता और भेदभाव की गंभीरता को उजागर करते हैं. रिपोर्ट दिखाती है कि समाज के कमजोर तबके और महिलाएं पर अपराध अधिक हो रहे हैं.

हत्या के पीछे सबसे बड़े कारण?: रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023 में दर्ज 2862 हत्याओं में से लगभग हर चार में से एक हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी या बैर के कारण हुई है, ऐसे मामले में 703 लोगों की जान गई है. इसके अलावा जमीन और संपत्ति विवाद से 500, जबकि पारिवारिक झगड़ों में 345 लोगों की जान गई है. प्रेम संबंध से जुड़े विवादों के चलते 259, आर्थिक लाभ के लिए 238 और पैसों के विवाद में 160 हत्याएं हुईं. दहेज के कारण 91 हत्याएं दर्ज हुईं, जो भले ही पिछले दशकों की तुलना में कम हों लेकिन अब भी चिंता का विषय हैं.

राजनीतिक और सांप्रदायिक हत्याएं बेहद कम: रिपोर्ट में बिहार के लिए राहत भरी खबर यह है कि राजनीतिक कारणों से होने वाली हत्याएं बेहद कम दर्ज हुईं. पूरे साल केवल दो ऐसे मामले सामने आए. इसी तरह जातिवाद से 9, जादू-टोना से 7 और सांप्रदायिक या धार्मिक कारणों से सिर्फ 1 हत्या दर्ज की गई. इससे साफ होता है कि बिहार में अपराध का दायरा राजनीतिक हिंसा या सांप्रदायिक तनाव की बजाय निजी और पारिवारिक विवादों तक ही ज्यादा सीमित रहा है.

2001 से 2023 तक हत्याओं का ग्राफ: एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि साल 2001 में बिहार में 3643 हत्याएं दर्ज की गई थीं, जो 2003 में बढ़कर 3771 हो गईं लेकिन 2007 तक ये घटकर 3034 पर आ गईं. अगले दशक में आंकड़े लगातार उतार-चढ़ाव भरे रहे. 2012 में यह संख्या 3566 तक पहुंची और 2019 तक अधिकतर वर्षों में 3000 से ऊपर ही रही.

वहीं, कोरोना महामारी के साल 2020 में 3150 हत्याएं हुईं. इसके बाद 2021 में 2799, 2022 में 2930 और 2023 में 2862 मामले दर्ज हुए. यानी पिछले कुछ वर्षों में हत्या के मामलों में हल्की गिरावट दिखी है, लेकिन यह गिरावट उतनी बड़ी नहीं है कि इसे गुड गवर्नेंस के मॉडल के रूप में देखा जाए.

2023 का हल्का सुधार सरकार के लिए राहत: बिहार में 2023 में हत्या के मामलों में मामूली गिरावट ने सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनावी राजनीति में थोड़ी राहत दी है. अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़े उन्हें अपराध पर नियंत्रण का दावा करने का आधार दे सकते हैं. राजनीतिक दल इस रिपोर्ट को अपने-अपने तरीके से जनता के बीच पेश करेंगे. सामान्य रूप से भी अपराध के आंकड़े अक्सर चुनावी भाषणों और वादों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं.

अपराध दर का उतार-चढ़ाव और चिंता: एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी अपराध दर 2013 में 183.7 थी. 2014 में यह 191.3 और 2015 में 189.5 रही लेकिन 2016 में अचानक बड़ा उछाल आया और यह दर 281.9 तक पहुंच गई. इसके बाद कुछ सालों में गिरावट आई लेकिन आंकड़े ऊंचे ही बने रहे.