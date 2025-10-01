हत्या के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर बिहार, NCRB रिपोर्ट से उठे कानून-व्यवस्था पर गंभीर सवाल
एनसीआरबी रिपोर्ट के मुताबिक बिहार में अपराध बढ़े हैं. हत्या के मामले में दूसरे स्थान पर है. पढ़ें पूरी खबर..
Published : October 1, 2025 at 3:43 PM IST
पटना: नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो (NCRB) की 2023 की रिपोर्ट जारी हो गई है. यह रिपोर्ट बताती है कि 2023 में बिहार में 2862 हत्याएं दर्ज हुईं. यह आंकड़ा पूरे देश में बिहार को दूसरे नंबर पर रखता है. हत्या के मामलों में मामूली गिरावट जरूर आई है लेकिन राज्य की अपराध छवि पर इसका बड़ा असर नहीं पड़ा है. सबसे अधिक अपराध वाले राज्यों में बिहार टॉप फाइव में नहीं है.
हालांकि बिहार में निजी दुश्मनी, जमीन और संपत्ति विवाद, पारिवारिक कलह और आर्थिक कारण अपराधिक घटनाओं के पीछे प्रमुख कारण बने रहे. एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार राज्य में अपराध का दायरा घटने की बजाय स्थिर या बढ़ते रुझान में है.
महिलाओं और कमजोर वर्गों पर बढ़ते अपराध: 2023 में बिहार में महिलाओं के खिलाफ अपराध के 22952 मामले दर्ज किए गए. इनमें बलात्कार के 902 और अपहरण के 14371 मामले शामिल हैं. महिलाओं और बच्चियों की सुरक्षा राज्य में लगातार चिंता का विषय बनी हुई है. दलितों और आदिवासियों के खिलाफ अपराध के 7178 मामले दर्ज हुए, जो सामाजिक असमानता और भेदभाव की गंभीरता को उजागर करते हैं. रिपोर्ट दिखाती है कि समाज के कमजोर तबके और महिलाएं पर अपराध अधिक हो रहे हैं.
हत्या के पीछे सबसे बड़े कारण?: रिपोर्ट के अनुसार बिहार में 2023 में दर्ज 2862 हत्याओं में से लगभग हर चार में से एक हत्या व्यक्तिगत दुश्मनी या बैर के कारण हुई है, ऐसे मामले में 703 लोगों की जान गई है. इसके अलावा जमीन और संपत्ति विवाद से 500, जबकि पारिवारिक झगड़ों में 345 लोगों की जान गई है. प्रेम संबंध से जुड़े विवादों के चलते 259, आर्थिक लाभ के लिए 238 और पैसों के विवाद में 160 हत्याएं हुईं. दहेज के कारण 91 हत्याएं दर्ज हुईं, जो भले ही पिछले दशकों की तुलना में कम हों लेकिन अब भी चिंता का विषय हैं.
राजनीतिक और सांप्रदायिक हत्याएं बेहद कम: रिपोर्ट में बिहार के लिए राहत भरी खबर यह है कि राजनीतिक कारणों से होने वाली हत्याएं बेहद कम दर्ज हुईं. पूरे साल केवल दो ऐसे मामले सामने आए. इसी तरह जातिवाद से 9, जादू-टोना से 7 और सांप्रदायिक या धार्मिक कारणों से सिर्फ 1 हत्या दर्ज की गई. इससे साफ होता है कि बिहार में अपराध का दायरा राजनीतिक हिंसा या सांप्रदायिक तनाव की बजाय निजी और पारिवारिक विवादों तक ही ज्यादा सीमित रहा है.
2001 से 2023 तक हत्याओं का ग्राफ: एनसीआरबी रिपोर्ट बताती है कि साल 2001 में बिहार में 3643 हत्याएं दर्ज की गई थीं, जो 2003 में बढ़कर 3771 हो गईं लेकिन 2007 तक ये घटकर 3034 पर आ गईं. अगले दशक में आंकड़े लगातार उतार-चढ़ाव भरे रहे. 2012 में यह संख्या 3566 तक पहुंची और 2019 तक अधिकतर वर्षों में 3000 से ऊपर ही रही.
वहीं, कोरोना महामारी के साल 2020 में 3150 हत्याएं हुईं. इसके बाद 2021 में 2799, 2022 में 2930 और 2023 में 2862 मामले दर्ज हुए. यानी पिछले कुछ वर्षों में हत्या के मामलों में हल्की गिरावट दिखी है, लेकिन यह गिरावट उतनी बड़ी नहीं है कि इसे गुड गवर्नेंस के मॉडल के रूप में देखा जाए.
2023 का हल्का सुधार सरकार के लिए राहत: बिहार में 2023 में हत्या के मामलों में मामूली गिरावट ने सत्तारूढ़ गठबंधन को चुनावी राजनीति में थोड़ी राहत दी है. अक्टूबर-नवंबर में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले यह आंकड़े उन्हें अपराध पर नियंत्रण का दावा करने का आधार दे सकते हैं. राजनीतिक दल इस रिपोर्ट को अपने-अपने तरीके से जनता के बीच पेश करेंगे. सामान्य रूप से भी अपराध के आंकड़े अक्सर चुनावी भाषणों और वादों में निर्णायक भूमिका निभाते रहे हैं.
अपराध दर का उतार-चढ़ाव और चिंता: एनसीआरबी रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति लाख आबादी अपराध दर 2013 में 183.7 थी. 2014 में यह 191.3 और 2015 में 189.5 रही लेकिन 2016 में अचानक बड़ा उछाल आया और यह दर 281.9 तक पहुंच गई. इसके बाद कुछ सालों में गिरावट आई लेकिन आंकड़े ऊंचे ही बने रहे.
2019 में अपराध दर 224, 2020 में 211.3 और 2021 में फिर बढ़कर 228 हो गई. 2022 में यह 277.1 और 2023 में मामूली वृद्धि के साथ 277.5 दर्ज की गई. यानी अपराध दर में रुक-रुक कर होने वाली बढ़ोतरी राज्य की कानून व्यवस्था पर गहरे सवाल खड़े कर रही है.
जमीन विवाद सबसे बड़ी चुनौती: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी ने कहा कि एनसीआरबी रिपोर्ट में दर्ज आंकड़े दिखाते हैं कि बिहार में हत्या और हिंसक अपराधों के पीछे सबसे बड़ी चुनौती जमीन और संपत्ति विवाद ही हैं. शहरीकरण और आबादी बढ़ने के साथ-साथ जमीन पर कब्जा, बंटवारे और स्वामित्व को लेकर टकराव बढ़े हैं. ग्रामीण इलाकों में भी यह झगड़े अक्सर खूनी संघर्ष में बदल जाते हैं. आंकड़े साफ कर रहे हैं कि प्रशासन और कानून व्यवस्था इन विवादों को सुलझाने में सफल नहीं हो पा रही है.
राजनीतिक विमर्श में अपराध बनेगा मुद्दा: प्रवीण बागी कहते हैं कि बिहार में अपराध हमेशा से राजनीतिक विमर्श का केंद्रीय विषय रहा है. इतिहास गवाह है कि चुनावों के दौरान विभिन्न दल अपराध के आंकड़ों को अपने पक्ष में पेश करते हैं. सत्तारूढ़ गठबंधन जहां मामूली गिरावट को अपनी उपलब्धि बताएगा, वहीं विपक्ष महिलाओं और दलितों के खिलाफ बढ़ते अपराध को मुद्दा बनाएगा.
"आने वाले विधानसभा चुनाव में यह रिपोर्ट राजनीतिक दलों के लिए हथियार बन सकती है. इन सब के बीच मुख्य सवाल यह है कि क्या सिर्फ आंकड़ों पर बहस होगी या फिर अपराध को नियंत्रित करने के लिए ठोस नीतिगत कदम भी उठाए जाएंगे."- प्रवीण बागी, वरिष्ठ पत्रकार
कई छोटे अपराध दर्ज नहीं होते: वरिष्ठ पत्रकार प्रवीण बागी कहते हैं कि एनसीआरबी की जो यह रिपोर्ट है, वह तो महज नमुना भर है. कई छोटे अपराध तो दर्ज ही नहीं होते हैं, जो व्यक्ति के जीवन पर गहरा असर डालते हैं. मोबाइल चोरी, छीन झपट की कई घटनाओं में पुलिस सनहा दर्ज करती है और बाद में एफआईआर दर्ज नहीं होता है. इसके अलावा बिहार में अपराधियों को सजा दिलाने का दर भी काम है.
वे कहते हैं कि न्याय व्यवस्था में न्यायपालिका से लोगों को समय पर नहीं न्याय मिलता है और लोगों का जब धैर्य टूटने लगता है तो कई बार खुद से सजा देने लगते हैं, जो एक गंभीर अपराध है. जरूरी है कि न्याय व्यवस्था में भी थोड़ा सुधार हो और अपराधियों को कम से कम समय में सजा हो. इससे न्याय व्यवस्था के प्रति लोगों का यकीन और मजबूत होगा और खुद से न्याय करने का फैसला नहीं करेंगे.
कांग्रेस ने सरकार को घेरा: इस रिपोर्ट को लेकर कांग्रेस के प्रवक्ता असित नाथ तिवारी ने बिहार के एनडीए सरकार को कटघरे में खड़ा किया है. बिहार कांग्रेस ने भी इस संबंध में ट्वीट कर सरकार को घेरा है. असित नाथ ने कहा कि बिहार में गुंडाराज चल रहा है और केंद्र सरकार के एजेंसी की रिपोर्ट ही इसकी पुष्टि कर रही है. सरेआम हत्या, गैंगवॉर, दिन-दहाड़े लूट, अपहरण, फिरौती जैसी घटनाएं बिहार की पहचान बन चुकी हैं.
"बीजेपी-जेडीयू सरकार ने बिहार को अपराध का अड्डा बना दिया है. यहां अपराधी बेखौफ हैं, जनता डरी हुई है और सरकार खोखले प्रचार में व्यस्त है. इस सरकार में बैठे लोगों को शर्म आनी चाहिए कि सत्ता में रहते हुए लोगों को सुरक्षा देने में विफल रहे हैं."- असित नाथ तिवारी, प्रवक्ता, कांग्रेस
