NCLT इंदौर में नहीं हो पा रही मामलों की सुनवाई? हाईकोर्ट ने मांगा जवाब - HEARING ON NCLT PERMANENT MEMBERS

एनसीएलटी इंदौर बैंच में क्यों नहीं हो पा रही सुनवाई? ( Etv Bharat )

Published : April 22, 2025 at 9:35 AM IST | Updated : April 22, 2025 at 10:05 AM IST

इंदौर : NCLT यानी नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल की इंदौर बैंच में एक भी स्थाई सदस्य नहीं है. इस मामले को लेकर इंदौर हाई कोर्ट में एक याचिका दायर की गई थी, जिसपर सोमवार को सुनवाई हुई. एनसीएलटी के मामले को हाईकोर्ट की इंदौर खंडपीठ ने गंभीरता से लेते हुए संबंधित अधिकारियों को नोटिस जारी किया है. इस मामले में अब 13 मई को इंदौर हाई कोर्ट में सुनवाई होगी. क्या है NCLT? और क्या है इसमें स्थाई सदस्यों का मामला? नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल (NCLT) भी एक कोर्ट है, जिसमें भारत में रजिस्टर्ड कंपनियों के मामलों का निपटारा किया जाता है. यह कोर्ट इनसॉल्वेंसी और बैंकरप्सी कोड यानी दिवाला या दिवालियापन संहिता के तहत ऐसे मामलों में समाधान करता है. मूल रूप से एनसीएलटी में किसी कंपनी या दो कंपनियों, कॉर्पोरेट डेटर, क्रेडिटर आदि के बीच कानूनी और वित्तीय विवादों का हल किया जाता है. वर्तमान में लगाई गई याचिका इसी एनसीएलटी की इंदौर बैंच से संबंधित है. याचिका में कहा गया है कि NCLT इंदौर बैंच में कोई भी स्थाई सदस्य नहीं है.

