ETV Bharat / state

जैसलमेर के इतिहास पर विवाद, मराठा राजवंश के शासन पर पूर्व राज परिवार का एतराज - NCERT BOOK CONTROVERSY

Published : August 5, 2025 at 7:04 PM IST

By ETV Bharat Rajasthan Team

शिक्षा मंत्री दिलावर का बयान : CERT की आठवीं कक्षा में मराठा साम्राज्य की सीमाओं को लेकर दिए गए नक्शे के ताजा विवाद पर प्रदेश के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर की प्रतिक्रिया भी सामने आई है. जब इस सिलसिले में ईटीवी भारत संवाददाता ने उनसे फोन पर बात की, तो मंत्री दिलावर ने कहा कि वे पूरे मामले को केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को अवगत करवाएंगे. साथ ही वे प्रधान से तथ्यों की जांच कर अपेक्षित कार्रवाई करने के लिए पत्र भी लिखेंगे.

ब्रिगेडियर हाड़ा की प्रतिक्रिया : बूंदी के पूर्व राजपरिवार सदस्य ब्रिगेडियर भूपेश सिंह हाड़ा ने एक्स पर लिखा कि यह कौन सा कपोल-कल्पित साम्राज्य है, जिसने राजपूताना पर शासन किया ? उन्होंने कहा कि हम मराठों के अधीन कभी नहीं थे. हमारे स्वाभिमान को मनगढ़ंत कहानियों से मत आहत कीजिए. अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा कि अपने ही लोगों पर अत्याचार कर लूटपाट करने को साम्राज्य नहीं बोला जाता है.

भंवर जितेन्द्र भी दिखे तल्ख : कांग्रेस नेता, पूर्व केन्द्रीय मंत्री और पूर्व राजपरिवार के सदस्य भंवर जितेन्द्र सिंह मराठा साम्राज्य की सीमा से जुड़ी एनसीआरटी की किताब में छपे नक्शे को लेकर एक्स पर अपनी प्रतिक्रिया साझा की है. उन्होंने तल्खी के साथ कहा कि इतिहास को तथ्यों के आधार पर प्रस्तुत करना चाहिए, न कि क्षेत्रीय या राजनीतिक एजेंडों के आधार पर. अपने एक्स अकाउंट पर ताजा पोस्ट में सिंह ने कहा कि NCERT की क्लास 8th की सामाजिक विज्ञान की टेक्स्ट्बुक में मराठा साम्राज्य के विस्तार का नक्शा और दावा ऐतिहासिक रूप से गलत और भ्रामक है.

अचरज है कि इस नक्शे में पूरे राजस्थान पर ही मराठा आधिपत्य दर्शाया गया है, जोकि कभी हुआ ही नहीं. मराठा इतिहास पाठ्यपुस्तकों में हमेशा से शामिल होता रहा है, लेकिन पूरे राजस्थान को मराठा नियंत्रण में दर्शाता यह नक्शा इस बार के New Edition- July 2025 में जोड़ा गया है. NCERT की कक्षा 8th की Social Science Textbook –"Exploring Society: India and Beyond" के 3rd chapter में शामिल यह मैप पूरी तरह गलत जानकारी दे रहा है. उन्होंने कहा कि हिस्टॉरिकल फैक्ट है कि 18वीं सदी में राजस्थान की रियासतें- चाहे मारवाड़, मेवाड़, बीकानेर, जयपुर, भरतपुर, जैसलमेर, अलवर या अन्य...सभी अपनी स्वतंत्रता और स्वायत्तता बनाए रखने में सक्षम थीं.

मेवाड़ राजपरिवार से भी प्रतिक्रिया : नाथद्वारा से विधायक और मेवाड़ के पूर्व राजपरिवार सदस्य विश्वराज सिंह मेवाड़ ने मराठा साम्राज्य से जुड़े नक्शे के विवाद पर कहा कि पहले ब्रिटिश शासन के अधीन बताकर गलत प्रस्तुत किया गया, अब मराठा शासन के अधीन दिखाया जा रहा है. उन्होंने कहा कि एनसीईआरटी के शिक्षा विशेषज्ञों को आखिर कौन सच सिखाएगा? क्या वे वास्तव में भारत के तथ्यात्मक इतिहास को सही रूप में प्रस्तुत करने में सक्षम हैं ? इस पर गंभीर संदेह बना हुआ है.

राजसमंद सांसद महिमा कुमारी भी नक्शे के चित्रण को लेकर गंभीर नजर आईं और अपनी प्रतिक्रिया को उन्होंने भी एक्स के जरिए साझा किया.

क्या कहते हैं इतिहासकार : इतिहासकार देवेन्द्र कुमार भगत कहते हैं कि एनसीआरटी की आठवीं कक्षा की किताब में जैसलमेर को मराठा साम्राज्य में दिखाया जाना तथ्यहीन और भ्रामक है. राजस्थान में न सिर्फ जैसलमेर, बल्कि मारवाड़ (जोधपुर), मेवाड़ (उदयपुर-राजसमंद ), ढूंढाड़ (जयपुर) और बीकानेर जैसी बड़ी-बड़ी रियासतें कभी भी मराठा साम्राज्य का हिस्सा नहीं रही. भगत कहते हैं कि बाजीराव प्रथम के समय जब मराठा साम्राज्य का काफी विस्तार रहा, लेकिन वे भी राजपूताना की रियासतों का आदर करते थे और सवाई जय सिंह का सम्मान करते थे.

उन्होंने कहा कि मालवा को कूदकर कभी भी मराठाओं ने राजपूताना में अपनी सीमाओं का विस्तार नहीं किया. मराठा सूबेदार महाजी सिंधिया, नाना फड़नवीस और होल्कर ने अपनी रियासतें कायम की. उन्होंने 1761 में हुए पानीपत के तीसरे युद्ध का जिक्र करते हुए बताया कि तब मराठाओं की पराजय हुई थी, लेकिन राजपूताना में उनका पूरा सम्मान था.

मराठा इतिहास पर गोविंद स्वरूप सरदेसाई (जी.एस. सरदेसाई) की किताब का हवाला देकर देवेन्द्र भगत बताते हैं कि इनकी पुस्तक के अलावा आधुनिक भारत की हिस्ट्री से जुड़ी अन्य पुस्तकें, चाहें वह यदुनाथ सरकार या डॉक्टर सतीश चंद्रा ने भी अपनी किताब में इसकी जानकारी नहीं दी है.