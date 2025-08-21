जोधपुर: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (एनसीबी) की जोधपुर जोनल यूनिट ने ऑपरेशन 'प्रहार' के तहत मादक पदार्थों की तस्करी के विरुद्ध बड़ी कामयाबी हासिल की है. एनसीबी ने जालौर जिले के सांचोर में एक ट्रक से अवैध रूप से ले जाया जा रहा 2413 ​किलो डोडा पोस्त बरामद किया. ट्रक गुजरात नंबर का था. यह झारखंड से रवाना हुआ था और इस खेप को बाड़मेर पहुंचाना था, लेकिन उससे पहले ही एनसीबी ने इसे पकड़ लिया. बरामद मादक पदार्थ की अंतरराष्ट्रीय बाजार में अनुमानित कीमत 3.61 करोड़ रुपए आंकी गई है. मौके से ट्रक ड्राइवर को हिरासत में लिया गया है. एनसीबी ने एनडीपीएस कानून के तहत मामला दर्ज कर कार्रवाई शुरू कर दी.

यह ट्रक गुजरात से जबलपुर होते हुए जमशेदपुर गया. वहां से मादक पदार्थ भरकर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र होता हुआ गुजरात के रास्ते राजस्थान पहुंचा. एनसीबी अधिकारी इस बात से हैरान रहे कि पूरे रास्ते में ट्रक की कहीं भी जांच नहीं हुई. एनसीबी के जोनल डायरेक्टर घनश्याम सोनी ने बताया कि जोधपुर जोनल यूनिट ने यह कार्रवाई ऑपरेशन 'प्रहार' के तहत की है. इसका उद्देश्य राजस्थान और आस-पास के क्षेत्रों में सक्रिय मादक पदार्थ तस्करी नेटवर्क को ध्वस्त करना है. उन्होंने बताया कि एनसीबी तस्करी के पूरे नेटवर्क तक पहुंचने में जुटी है. इसके तहत आपूर्तिकर्ता, फाइनेंसर,ट्रांसपोर्टर और बाड़मेर में खेप के संभावित रिसीवर तक पहुंचने का प्रयास किया जाएगा.

उन्होंने बताया​ कि ट्रक लगातार ट्रैक किया जा रहा था. ड्राइवर भी शातिर था. वह बार-बार अपने मोबाइल की सिम बदल रहा था. इस दौरान झारखंड से रवाना होकर चार राज्यों से गुजरने और राजस्थान पहुंचने तक कहीं भी इसकी जांच नहीं हुई.

मानस पोर्टल पर दे सकते हैं सूचना: एनसीबी के जोनल डायरेक्टर सोनी ने नागरिकों से अपील की कि वे नशे के विरुद्ध इस मुहिम में सक्रिय भागीदारी निभाएं. उन्होंने कहा कि यदि किसी व्यक्ति को मादक पदार्थों से संबंधित कोई जानकारी है तो वह इसे गोपनीय रूप से मानस पोर्टल (MANAS Portal) अथवा हेल्पलाइन नंबर 1933 पर साझा कर सकता है. सूचना देने वालों की पहचान पूर्णतः गुप्त रखी जाएगी. विश्वसनीय सूचना पर उचित इनाम भी दिया जाएगा.

एनसीबी लगातार कर रही है कार्रवाई: जोधपुर एनसीबी लगातार पूरे राजस्थान में मादक पदार्थों के विरुद्ध कार्रवाई कर रही है. इससे पहले जोधपुर शहर में गांजे के उपयोग का खुलासा करते हुए एनसीबी ने ओडिशा से लाई जा रही 800 किलो गांजे की खेप बरामद की थी और आरोपियों को गिरफ्तार किया था. इसके बाद शहर के राष्ट्रीय स्तर की शैक्षणिक संस्थाओं के आसपास बिकने वाले मादक पदार्थों पर रोकथाम के लिए पुलिस के साथ मिलकर अभियान चलाया था.