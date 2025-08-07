चंडीगढ़: नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो (NCB) ने हरियाणा के सिरसा निवासी जगसीर सिंह उर्फ काला उर्फ बाज को गिरफ्तार कर लिया है. ये शख्स 36.150 किलोग्राम अफीम तस्करी के मामले में लंबे समय से फरार था. NCB ने उस पर 50 हजार रुपये का इनाम रखा था. ये गिरफ्तारी चंडीगढ़ में की गई, जिसे नशीले पदार्थों के खिलाफ चल रही मुहिम में बड़ी सफलता माना जा रहा है.

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में बनाई नई पहचान: जगसीर सिंह ने अपनी असली पहचान छिपाकर पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री में कदम रखा था. वह एक सिंगर के रूप में उभरा और यूट्यूब व इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया मंचों पर काफी लोकप्रिय हो चुका था. कई पंजाबी सिंगरों के साथ उसकी तस्वीरें भी सामने आई हैं. उसने अपनी छवि को इस तरह बदला कि कोई शक न कर सके, लेकिन NCB की पैनी नजर से वह बच नहीं पाया.

2016 से था भगोड़ा: NCB ने जगसीर सिंह को 2016 में भगोड़ा घोषित किया था. वह करीब एक दशक तक अपनी पहचान और ठिकाने बदलकर कानून की पकड़ से दूर रहा. मई 2025 में NCB ने प्रमुख अखबारों में उसका विवरण छपवाया और उसकी गिरफ्तारी के लिए सूचना देने वाले को 50 हजार रुपये का इनाम देने की घोषणा की. इस कदम ने उसकी तलाश को और तेज कर दिया.

आगे की जांच में बड़े खुलासे की उम्मीद: पुख्ता सूचना के आधार पर NCB की टीम ने जगसीर सिंह को धर दबोचा. अधिकारियों का मानना है कि यह गिरफ्तारी नशीले पदार्थों की तस्करी के खिलाफ बड़ी जीत है. अब NCB यह पता लगाने में जुट गई है कि इस गैरकानूनी कारोबार में और कौन-कौन शामिल है. जांच में कई अहम खुलासे होने की संभावना है, जो इस तस्करी के नेटवर्क को और उजागर कर सकते हैं.

