NBRI के वैज्ञानिकों ने जलकुंभी से बनायीं इको फ्रेंडली स्लीपर; दूर होंगी ये बीमारियां, मिलेगा जबरदस्त आराम
राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. अजीत शास्त्री ने बताया कि वैज्ञानिकों ने जलकुंभी से एक इको फ्रेंडली चप्पल बनाई है.
लखनऊ: राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के वैज्ञानिकों ने जलकुंभी से एक इको फ्रेंडली चप्पल बनाई है, जो कि देखने में तो सुंदर है ही साथ ही इसके चिकित्सकीय फायदे भी हैं. वैज्ञानिकों का कहना है कि जलकुंभी एक दवा की तरह काम करता है. इसके बहुत सारे चिकित्सकीय फायदे हैं. हाल ही में इको फ्रेंडली स्लीपर वैज्ञानिकों ने बनाया है.
स्लीपर्स बनाने में एक साल लगा: इसे बनाने में करीब एक साल का समय लगा. खास बात यह है कि अगर जलकुंभी किसी नदी और तालाब में रहती है तो वहां का पानी धीरे-धीरे सूख जाता है. नदियों के लिए जलकुंभी अच्छी नहीं मानी जाती है, लेकिन मनुष्य के चिकित्सा इलाज में और बाकी सामग्री में जलकुंभी का इस्तेमाल बहुत किया जाता है.
मंत्रियों को बतौर गिफ्ट स्लीपर्स दिये जाएंगे: जलकुंभी से विभिन्न तरीकों की अगरबत्ती हर्बल रंग बनाया जाता है लेकिन अब इससे स्लीपर भी बनाई गई है. इसे इको फ्रेंडली स्लीपर का नाम दिया गया है जो दिखने में तो खूबसूरत है ही साथ ही इसका असर भी अच्छा है. आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रम में इस स्लीपर को मंत्रियों को भी तौहफे के तौर पर दिया जाएगा.
वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर किया प्रोजेक्ट पर काम: राष्ट्रीय वनस्पति अनुसंधान संस्थान के निदेशक डॉ. अजीत शास्त्री ने कहा कि विभाग की डायरेक्टर जनरल मैडम से मुलाकात हुई थी. उन्होंने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें चाइना में एक प्लांट से टेक्वीला बनाया था. उस वीडियो को देखने के बाद हमें ऐसा लगा कि हमें भी हमारे यहां जो ऐसे प्लांट्स हैं, जिनका उपयोग औषधि के रूप में किया जाता है उससे नेचुरल चीज बनाएं. इसके बाद वैज्ञानिकों ने साथ मिलकर के जलकुंभी से इको फ्रेंडली स्लीपर बनाने की शुरुआत की.
जलकुंभी दवा के रूप में इस्तेमाल होती है: उन्होंने कहा कि डॉ. अभिषेक निरंजन और उनकी टीम ने इसमें काफी काम किया है. सबसे पहले प्रदेश घर से नदियों और तालाबों से जलकुंभी को इकट्ठा किया गया. जलकुंभी को साफ किया गया. इसके बाद स्लीपर बनाने का प्रक्रिया शुरू किया गया. जलकुंभी औषधि के रूप में उपयोग होती है इसलिए इसका कोई भी नुकसान नहीं होता है.
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एवं विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री शामिल होंगे और उनके सामने इस इको फ्रेंडली स्लीपर के बातें में बाकी लोगों को भी बताया जाएगा उसे दौरान बहुत सारे स्टार्टअप्स कंपनी के लोग भी रहेंगे, जो इस बनाने की विधि को ले सकेंगे.
NBRI को अच्छी कंपनी का इंतजार: डॉ. अजीत शास्त्री ने कहा कि अभी फिलहाल यह बिल्कुल नया है अभी इसके बारे में किसी को कोई जानकारी नहीं है. आगामी दिनों में बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी आएंगे उनसे संपर्क बनाया जाएगा उसके बाद यह इको फ्रेंडली पर बाजार में लोगों को मिलेगी. उन्होंने कहा कि यह बिल्कुल नेचुरल है हमें नेचुरल चीजों से जोड़ना चाहिए इसीलिए इसी उद्देश्य के साथ इस इको फ्रेंडली स्लीपर को बनाया गया है हमें कैसे कंपनी का इंतजार है, जो नेचुरल चीजों को बढ़ावा देता हूं.
ये हैं जलकुंभी के फायदे: डॉ. शास्त्री ने बताया कि इसके अन्य उपयोगों में गंजापन, कब्ज, परजीवी कृमि, कैंसर, थायरॉयड ग्रंथि का बढ़ना या सूजना , पॉलीप, स्कर्वी और तपेदिक का उपचार शामिल है. जलकुंभी का उपयोग भूख और पाचन में सुधार, यौन उत्तेजना बढ़ाने, कीटाणुओं को मारने और वसंत ऋतु के लिए टॉनिक के रूप में भी किया जाता है. गर्भपात कराने के लिए भी इसका उपयोग करती हैं.
नेचुरल चीजों को देना है बढ़ावा: डॉ. अजीत शास्त्री ने कहा कि एनबीआरआई का पूरा उद्देश्य है कि हम लगातार नेचुरल चीजों को बढ़ाएं जो भी प्राकृतिक से जुड़ी हुई चीज हैं. उनको हम बचाएं और साथ ही आम पब्लिक से उन्हें जोड़ने की कोशिश करें. इसीलिए एनबीआरआई के वैज्ञानिक लगातार प्राकृतिक चीजों की इजात करते हैं. प्राकृतिक चीज कभी भी नुकसान नहीं पहुंचती हैं बल्कि एक औषधि के रूप में काम करती हैं.
