रक्षाबंधन गिफ्ट, नए जशपुर एक्सप्रेस का शुभारंभ, महिलाओं को आत्मनिर्भरता का तोहफा - NAYE JASHPUR EXPRESS LAUNCHED

सीएम साय ने रक्षाबंधन पर महिलाओं को ई रिक्शा भेंट किया.

By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : August 9, 2025 at 7:46 PM IST

जशपुर: मुख्यमंत्री साय ने जशपुर जिले की महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम उठाते हुए ''नए जशपुर एक्सप्रेस'' का शुभारंभ किया. इसके तहत राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (NRLM) की बिहान योजना से जुड़ी 12 दीदियों को ई रिक्शा भेंट किए गए. मुख्यमंत्री ने इसे राखी का विशेष उपहार बताया. उन्होंने कहा कि यह महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की दिशा में मील का पत्थर साबित होगा.

'नए जशपुर एक्सप्रेस'': कार्यक्रम के दौरान स्व सहायता समूह की सदस्य गिलसोनिका पाण्डे की ई रिक्शा पर खुद मुख्यमंत्री सवार हुए और बगिया निवास परिसर में सफर किया. मुख्यमंत्री ने कहा कि ये ई रिक्शा पूरी तरह पर्यावरण अनुकूल हैं, जिनकी परिचालन लागत कम है और इससे महिलाएं स्थानीय परिवहन सेवाओं में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकेंगी.

मुख्यमंत्री साय ने विश्वास जताया कि नए जशपुर एक्सप्रेस और अन्य योजनाएं महिलाओं को न केवल आर्थिक रूप से सशक्त बनाएंगी, बल्कि जिले में रोजगार और विकास के नए अवसर भी खोलेंगी.

महतारी वंदन योजना: मुख्यमंत्री साय ने स्पष्ट किया कि उनकी सरकार छत्तीसगढ़ की सभी बहनों की सुरक्षा और सहयोग के लिए प्रतिबद्ध है. उन्होंने बताया कि महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए महतारी वंदन योजना के तहत राज्य की 70 लाख महिलाओं को प्रति माह 1,000 रुपए की आर्थिक सहायता दी जा रही है.

तेंदूपत्ता संग्राहक: सीएम साय ने कहा कि तेंदूपत्ता संग्राहकों की आय बढ़ाने के लिए प्रति मानक बोरा दर 5,500 रुपए कर दी गई है. गांवों में बैंकिंग सुविधा पहुंचाने के लिए अटल डिजिटल सुविधा केंद्र पंचायत दिवस से सभी ग्राम पंचायतों में शुरू किए जाएंगे.

प्रधानमंत्री आवास योजना: मोदी की गारंटी योजनाओं की प्रगति पर जोर देते हुए सीएम साय ने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत स्वीकृत 18 लाख आवासों का निर्माण तीव्र गति से हो रहा है. ''आवास प्लस प्लस'' योजना के तहत भी लाभार्थियों का दायरा बढ़ाया गया है. वहीं, आम नागरिकों की सुविधा के लिए रजिस्ट्री में 10 नई क्रांतियों के जरिए पंजीयन प्रक्रिया को पारदर्शी और डिजिटल बनाया गया है.

प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र: सीएम साय ने जिले के स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत बनाने की दिशा में मेडिकल कॉलेज, प्राकृतिक चिकित्सा एवं फिजियोथेरेपी केंद्र, शासकीय नर्सिंग कॉलेज और फिजियोथेरेपी कॉलेज खोलने की घोषणा भी की.

इन रूटों पर महिलाओं द्वारा ई-रिक्शा का परिचालन

  • फरसाबहार क्षेत्र: प्रतिमा भगत (फरसाबहार-कन्दईबहार-अमडीहा-तपकरा)
  • मदनावती (लवाकेरा-अमडीहा-पुराईनबंध-समडमा-तपकरा)
  • राजकुमारी पैंकरा (तपकरा-कन्दईबहार-तुबा-फरसाबहार)
  • उर्मिला भगत (खुटगांव-सिंगीबहार-साजबहार-तपकरा)
  • दुलदुला क्षेत्र: बिंदेश्वरी देवी (कोसा-दुलदुला-विपतपुर-छेरडांड)
  • पार्वती साय (कोसा-दुलदुला-पतराटोली-लोरो-बम्हनी)
  • संगीता देवी (छेरडांड-लोरो-बम्हनी-कस्तुरा)
  • बिमला देवी (छेरडांड-दुलदुला-लोरो-पतराटोली)
  • कांसाबेल क्षेत्र: गिलसोनिका पाण्डे (टांगरगांव-हथगडा-कांसाबेल)
  • तियासो पैंकरा (बांसबहार-दोकडा-पुसरा-खुंटीटोली-कांसाबेल)
  • नीता रवानी (कटंगखार-दोकडा-बन्दरचुंआ-कांसाबेल)
  • अंगावती बाई (देवरी-दोकडा-छाताबर-कांसाबेल)

रक्षाबंधन का पर्व: मुख्यमंत्री ने कहा कि रक्षाबंधन का पर्व उन्होंने अपने घर और अपने क्षेत्र की जनता के बीच मनाने का संकल्प लिया था, इसलिए वे आज बगिया पहुंचें. मुख्यमंत्री ने अपने निवास पर जिले के विभिन्न क्षेत्रों से पहुंची महिलाओं से राखी बंधवाई और सभी को रक्षा बंधन की हार्दिक शुभकामनाएं दीं.

गृह ग्राम बगिया कैम्प कार्यालय: मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के गृह ग्राम बगिया कैम्प कार्यालय में रक्षाबंधन के पावन पर्व पर विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित दीदीयों ने राखी बांधकर आभार जताया. मुख्यमंत्री को प्रधानमंत्री आवास योजना,महतारी वंदन योजना से लाभान्वित दीदीयां आंगनबाड़ी, कार्यकर्ता सहायिका और मितानिन स्व सहायता समूह की दीदियों ने राखी बांधी.

दीदियों को हार्दिक बधाई: मुख्यमंत्री ने सभी दीदियों को रक्षाबंधन की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं दीं. उन्होंने कहा कि रक्षा बंधन का पवित्र त्योहार भाई और बहनों के आपसी रिश्तों और प्रतीक का त्योहार है. उन्होंने कहा कि रक्षाबंधन त्यौहार के पर्व पर भाई बहनों की रक्षा का संकल्प लेती है. सीएम साय ने यह भी कहा कि जशपुर के विकास के लिए किसी भी प्रकार की बाधा नहीं आएगी. मुख्यमंत्री साय ने यह दावा भी किया कि उनकी सरकार लोगों के विकास के लिए लगातार काम कर रही है. छत्तीसगढ़ की लगभग तीन करोड़ की जनता का आशीर्वाद हमेशा बना रहे और हम उनके विश्वास पर खरा उतरेंगे.

कुनकुरी विकास खंड: सीएम साय ने कहा कि जशपुर के विकास के लिए लगातार काम कर रहे हैं. मेडिकल कॉलेज, नर्सिंग कॉलेज, फिजियोथेरेपी, उद्यान कालेज, 200 बिस्तरों का अस्पताल और बिजली की बेहतर सुविधा उपलब्ध कराने के लिए कुनकुरी विकास खंड के ग्राम हर्राडांड में प्रदेश का पांचवां पावर प्लांट स्टेशन बनाने की भी स्वीकृति मिल गई है.

