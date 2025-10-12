सारंडा जंगल में माओवादियों का आतंक, मोबाइल टावर को किया आग के हवाले
भाकपा माओवादियों के प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों ने सारंडा में उत्पात मचाया है.
Published : October 12, 2025 at 5:09 PM IST
चाईबासा: पश्चिमी सिंहभूम जिला के जराईकेला थाना क्षेत्र में नक्सलियों का आतंक एक बार फिर से फैल गया है. भाकपा (माओवादी) संगठन द्वारा मनाए जा रहे प्रतिरोध सप्ताह के दौरान नक्सलियों ने शनिवार देर रात और रविवार की अहले सुबह कोलबोंगा गांव में स्थित एक मोबाइल कंपनी के टावर को आग के हवाले कर दिया. इस घटना के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है. एसपी ने इस घटना की पुष्टि की है.
नक्सलियों ने यह कदम सरकार और सुरक्षा बलों के खिलाफ विरोध जताने के उद्देश्य से उठाया है. इस दौरान उन्होंने टावर को आग लगाकर इलाके की संचार व्यवस्था ठप कर दी. ग्रामीणों ने बताया कि शनिवार रात में अचानक कुछ हथियारबंद नक्सली गांव में पहुंचे और धमकी भरे स्वर में टावर के पास मौजूद कर्मचारियों को भगा दिया. इसके बाद पेट्रोल डालकर टावर में आग लगा दी गई. कुछ देर में पूरा टावर धू-धूकर जल उठा.
इस घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ की संयुक्त टीम मौके पर पहुंची और इलाके में सघन सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया. पुलिस ने बताया कि नक्सलियों की तलाश जारी है और आसपास के गांवों में गश्त बढ़ा दी गई है. वहीं, संचार सेवाएं बाधित होने से ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है. क्षेत्र में अब भी तनावपूर्ण शांति बनी हुई है, जबकि सुरक्षा एजेंसियां किसी भी अप्रिय घटना से निपटने के लिए अलर्ट पर हैं.
नक्सलियों ने इस घटना को अंजाम दिया है. नक्सली चारों तरफ से घिरे हुए हैं, इसलिए इस तरह की घटना को अंजाम दे रहें हैं. पुलिस जवान नक्सलियों के खिलाफ अभियान चला रही है और यह लगातार जारी रहेगा. यही कारण है कि नक्सली इस तरह की घटना को अंजाम दे रहे हैं. -अमित रेणु, पुलिस अधीक्षक, पश्चिमी सिंहभूम.
बता दें कि इससे पहले शुक्रवार को सारंडा जंगल क्षेत्र में नक्सलियों द्वारा किए गए आईईडी विस्फोट में सीआरपीएफ के हेड कॉन्स्टेबल महेंद्र लश्कर शहीद हो गए जबकि दो अधिकारी गंभीर रूप से घायल हुए थे. दोनों घायलों को एयरलिफ्ट कर दिल्ली के अस्पताल में भर्ती कराया गया है, जहां उनका इलाज चल रहा है.
नक्सली संगठन इस पूरे सप्ताह को प्रतिरोध सप्ताह के रूप में मना रहा है और इसी क्रम में सुरक्षा बलों और सरकारी प्रतिष्ठानों को निशाना बनाया जा रहा है. नक्सलियों का उद्देश्य ग्रामीण इलाकों में दहशत फैलाने के साथ-साथ संचार व्यवस्था बाधित कर सुरक्षा बलों की गतिविधियों को प्रभावित करना है.
