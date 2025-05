ETV Bharat / state

ETV BHARAT EXCLUSIVE- 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा मुश्किल - शुभ्रांशु चौधरी - NAXALITES NOT ELIMINATED

नक्सलियों का नहीं होगा खात्मा ( ETV BHARAT CHHATTISGARH )

Published : May 17, 2025 at 1:08 PM IST | Updated : May 17, 2025 at 3:08 PM IST

रायपुर (प्रवीण सिंह) : नक्सल एक्सपर्ट एवं सामाजिक कार्यकर्ता शुभ्रांशु चौधरी ने ईटीवी भारत से खास बातचीत के दौरान बताया कि जो अभी लगातार नक्सलियों की ओर से पत्र जारी किया जा रहा है, वह अभय नाम से किया जा रहा है. जबकि उसे अबूझमाड़ के ग्रामीण सोनू दादा के नाम से बुलाते हैं.वर्तमान में सोनू दादा तेलंगाना भाग गए हैं. सोनू दादा वहीं से पत्र जारी कर रहे हैं. इसके अलावा भी जितने टॉप के नक्सली लीडर थे, वे भी तेलंगाना भाग गए हैं. शुभ्रांशु का यह भी दावा है कि नक्सलियों की सबसे मजबूत बटालियन वन है जो अभी टुकड़ों में बट गई है. सवाल :— नक्सलियों के खात्मे की डेडलाइन, छत्तीसगढ़ में चलाया अभियान और अब एक से डेढ़ महीने में नक्सलियों के द्वारा जारी तीन से चार पत्र के क्या मायने हैंं.

जवाब :— छत्तीसगढ़ में माओवादी की समस्याओं की बात की जाए तो इसे वन प्लस 99 प्रॉब्लम कहते हैं, क्योंकि 01% लीडरशिप तेलुगू और बाकी 99% लड़ने वाले लोग आदिवासी हैं. पिछले एक डेढ़ महीने में सरकार और जवानों के द्वारा नक्सलियों के खिलाफ कार्यवाही की गई है. उसे देखकर लगता है कि तेलुगु लीडरशिप उस क्षेत्र से भाग गया है. उनकी कमर टूट गई है. वहीं अभी जिनके द्वारा बार-बार पत्र लिखा जा रहा है, वह अभय है और वह अभी छत्तीसगढ़ में नहीं है .अबूझमाड में ग्रामीणों ने दो हफ्ते पहले बताया था कि अभय को वहा सोनू दादा कहा जाता है. सोनू दादा भाग रहे हैं,अब जानकारी आ रही है कि वे तेलंगाना में है, और वहां से ही पत्र जारी कर रहे हैं.



जब तक आदिवासी लोगों की मृत्यु हो रही थी, पिछले साल की बात किया तो काफी माओवादी मारे गए हैं.तब तक जो 1 प्रतिशत तेलगू लीडर थे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं हुई, लेकिन अब जब जवान वहां तक पहुंच गए हैं, वहां तेलुगू नेतृत्व को भी मार पड़ रही है, ऐसे में यह लीडर तड़प रहे हैं और इसलिए बातचीत की बात कह रहे हैं. 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों का खात्मा मुश्किल (ETV BHARAT EXCLUSIVE) यदि पूर्व की बात की जाए तो लगभग डेढ़ साल पहले जब गृहमंत्री विजय शर्मा ने शांति वार्ता को लेकर बयान दिया था, उस दौरान माओवादियों की ओर से अनमने तरीके से हां आई थी, उस समय हमारे द्वारा भी शांति वार्ता को लेकर पहल की गई. उनसे मिलने की कोशिश की गई, दबाव डालने की कोशिश की गई, लेकिन उस दौरान ना तो सरकार ने जवाब दिया और ना ही माआवादियों की ओर से कोई पहला देखने को मिली. लेकिन अब जब जवानों के द्वारा कार्रवाई की जा रही है, तो यह तड़प रहे हैं. उनके द्वारा एक के बाद एक लगभग हर हफ्ते एक प्रेस नोट जारी किया जा रहा है, जो हास्यास्पद है.



कर्रेगुट्टा की हकीकत क्या : शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि अब सरकार को भी सोचना चाहिए कि जो 99% माओवादी हैं, क्या उन्हें मारना ही है, कर्रेगुट्टा में लड़ाई हुई थी उसमें सरकार की ओर से कहा गया 350 लोग हैं. लेकिन हमारे 31 लोग गए हैं. क्या बाकी बचे हुए लोगों को मारना ही है, यही हमारा उद्देश्य है या फिर उन लोगों को मुख्य धारा में शामिल करना भी उसमें है. क्योंकि उसमें से 99% से अधिक लोग हमारे छत्तीसगढ़ के आदिवासी भाई बहन है, जो भटके हुए हैं. ऐसे में इस बात का प्रयास होना चाहिए कि किसी भी तरीके से यह लोग सरेंडर करें.





क्यों ट्रैस करना होगा मुश्किल : शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि यदि नक्सली मूवमेन्ट की बात की जाए, तो अभी जो उनकी सबसे बड़ी और मजबूत बटालियन वन है, वो टुकड़ों में बट गई है. उनकी हालत अभी खराब है. वह सेंट्रलाइज्ड लोकेशन में नहीं है. ऐसे में वे बड़ा हमला करने की स्थिति में नहीं है. वही छोटे-छोटे ग्रुप होने कारण उन्हें डिटेक्ट करना भी थोड़ा मुश्किल काम है. ये जवानों के लिए भी मुश्किल होगा, क्योंकि जो 350 लोग होते हैं, तो आसानी से दिख जाते, लेकिन 10-15 की टोली में यदि वे इधर-उधर हो गए तो उन्हें ट्रेस करना बड़ा कठिन होगा. नक्सलियों को लेकर शुभ्रांशु चौधरी का दावा (ETV BHARAT EXCLUSIVE) शुभ्रांशु चौधरी कहना है कि हिंसा के बदले हिंसा की रणनीति के तहत ही यदि सरकार चलेगी, तो यह लड़ाई लंबी चलेगी.लगभग एक दो हफ्ते बाद बारिश शुरू हो जाएगी, बारिश के बाद 4—5 महीने सारे ऑपरेशन करना मुश्किल होता है .उसके बाद ठंड आएगी और फिर मार्च 2026 आ जाएगा.ऐसे मे सरकार को पहल करनी चाहिए, कि जो अभी अधिकतर लोग बचे हुए हैं, उसमें 50-60 लोग बाहरी हैं, ज्यादातर हमारे आदिवासी हैं.उनसे किसी तरीके से बातचीत की कोशिश की जाए.उन्हें किसी तरीके से सरेन्डर कराने की कोशिश की जाए. जिससे सांप भी मर जाए लाठी भी न टूटे. वरना 500—1000 लोगों को मारना कोई अच्छी बात नहीं है. हमें समस्या का समाधान करना है. यदि समाधान बगैर मारे ही हमारे भटके हुए भाई-बहन समर्पण करते हैं, इसका प्रयास करना चाहिए.







सवाल : अब सरकार सिर्फ एक ही राजनीति के तहत काम कर रही है, या तो सरेन्डर करो या मरने के लिए तैयार रहो.

जवाब : शुभ्रांशु चौधरी ने कहा कि सरकार का रवैया भी उसी तरीके का, जिस तरह से माओवादियों की ओर से प्रेस नोट आना. पहले सरकार ने शांति वार्ता की बात कही थी, ना कि नक्सलियों ने. गृहमंत्री विजय शर्मा ने नक्सलियों से बातचीत की पहल की बात कही थी. यह सुनकर हमें भी थोड़ा आश्चर्य हुआ.हालांकि कांग्रेस सरकार के घोषणा पत्र में यह था. लेकिन बीजेपी ने कभी बातचीत की बात नहीं कही थी. ऐसे में पहला प्रस्ताव सरकार की ओर से आया था. इसके बाद माओवादियों की ओर से भी बिना मन के ही सही लेकिन पॉजिटिव प्रस्ताव आया. लेकिन सरकार ने इस पर आगे पहल नहीं की. वही सरकार के विकास के दावे का क्या मतलब समझा जाए, माओवादी जो आंदोलन कर रहे हैं, वह राशन कार्ड और आधार कार्ड बनाने के लिए आंदोलन नहीं कर रहे हैं, नियद नेल्लानार चल रहा है वह अच्छी शुरुआत है लेकिन यह बहुत छोटी शुरुआत है.





शुभ्रांशु चौधरी ने बताया कि गृहमंत्री विजय शर्मा ने मीडिया में एक बयान जारी किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हमारी जो रणनीति 80% नियद नेल्लानार जैसी योजना की है और हिंसा के बदले हिंसा वाली रणनीति महज 20% है. लेकिन वर्तमान स्थिति में बिल्कुल उल्टा देखने को मिल रहा है. नियद नेल्लानार जैसी योजना 20% और हिंसा के बदले हिंसा 80% की जा रही है. इसमें सरकार की स्पष्ट रणनीति दिख रही है कि इस मामले में वह सीधे उन्हें मारने काटने की रणनीति के तहत काम कर रही है. सरकार को सोचना चाहिए कि वे हमारे लोग हैं, यह अलग बात है कि वह गलत रास्ते पर चले गए हैं. लेकिन अभी वर्तमान स्थिति में बहुत समय और मौका है कि उनसे बातचीत कर ली जाए, और उन्हें मुख्य धारा में शामिल कर लिया जाए, इस ओर सरकार को सोचना चाहिए.





सवाल : बीच में यह बात भी आ रही थी, कि सरकार के द्वारा माओवादियों के खिलाफ संकल्प अभियान चलाया गया, 20-22 नक्सली मारे गए, बाद में गृहमंत्री विजय शर्मा ने कहा कि कोई अभियान नहीं चल रहा है, कोई नक्सली नहीं मारे गए और फिर डीजीपी ने दोबारा स्पष्ट किया कि संकल्प अभियान चल रहा था और 31 नक्सली मारे गए, तो इसे आप किस रूप में देखते हैं.

जवाब : शुभ्रांशु चौधरी ने कहा जरूर कुछ गड़बड़ियां देखने को मिली है, पहले खबर आई थी छत्तीसगढ़, तेलंगाना और महाराष्ट्र का संयुक्त अभियान चलाया जा रहा है. क्योंकि कर्रेगुट्टा की पहाड़ी में तीन राज्य सीमा है. यह लगभग 60 से 80 किलोमीटर लंबा है. यदि आप किसी को घेर रहे हैं तो सब तरफ से घेरना होगा. बाद में जानकारी आ रही है कि तेलंगाना इसका हिस्सा ही नहीं है. यह तेलंगाना के पुलिस अधिकारी भी स्पष्ट कर चुके हैं, कि हम इसमें शामिल नहीं है. हाल ही में हुई प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी तेलंगाना के अधिकारी शामिल नहीं थे. जबकि लगातार यह बात प्रसारित की जा रही थी कि यह कोऑर्डिनेशन बढ़िया है. केंद्र और छत्तीसगढ़ का अच्छा तालमेल है,लेकिन इसमें दूसरे राज्यों को भी जोड़ने की जरूरत थी, जो होता दिख नहीं रहा है. कर्रेगुट्टा में भी यही हुआ.वहां पर आप बड़े-बड़े तेलुगू नेता हिडमा और देवा की बात कर रहे थे, लेकिन आपने वहां किसे मारा है. इस पर भूपेश बघेल ने भी चुटकी ली है, नक्सल अभियान में जो बंदूक बरामद की गई है, वह 3 नॉट 3 है, यदि आप नक्सलियों के बटालियन वन से लड़ रहे हैं, तो उनके पास इस तरह की बंदूके नहीं मिलेगी.

बटालियन वन माओवादियों की सबसे बड़ी ताकतवर सेना है. जो मारे गए हैं वह 20-22 साल के बच्चे मारे गए.जो मुख्य लोग थे, वो भाग गए हैं. भागने की वजह ये भी रही कि आपने चारों तरफ से घेराबंदी नहीं की. आपने इस अभियान में तेलंगाना का साथ क्यों नहीं लिया, या फिर तेलंगाना ने साथ नहीं दिया. यह सब बातें स्पष्ट नहीं है. यदि आप इस रणनीति में काम करें, कि 31 मार्च के पहले इस समस्या का समाधान करना है, उसके लिए आपको सबको साथ लेकर चलना होगा, लड़ाई लड़नी होगी, इस पूरे अभियान में कुछ कमी जरूर नजर आ रही है. नक्सली ऑपरेशन में होगी परेशानी : शुभ्रांशु चौधरी की माने तो 1 प्रतिशत तेलुगू नक्सली लीडर हैं, बाकी 99% आदिवासी हैं. नक्सलियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में जो आदिवासी हैं भटके हुए लोग हैं उनसे बातचीत कर सरेंडर के लिए सरकार को प्रयास करना चाहिए.सिर्फ उन्हें मारना ही मकसद नहीं होना चाहिए. शुभ्रांशु का कहना है कि 31 मार्च 2026 तक नक्सलियों को खत्म करना इतना आसान नहीं होगा, वह भी तब जब उनके खिलाफ सभी राज्य मिलकर संयुक्त अभियान ना चलाएं.कर्रेगुट्टा नक्सल विरोधी अभियान में भी सिर्फ छत्तीसगढ़ मोर्चे पर था, बाकी तेलंगाना सहित अन्य राज्य शामिल नहीं थे. वैसे भी 2 हफ्ते बाद बरसात शुरू हो जाएगी और उसके बाद ठंड आ जाएगा, उस दौरान नक्सल विरोधी अभियान चलाना मुश्किल होगा. ऐसी स्थिति में 31 मार्च 2026 तक नक्सल खात्मा करना मुश्किल होगा. कर्रेगुट्टा नक्सल ऑपरेशन में सफलता, अमित शाह ने जवानों को दी बधाई, सीएम साय ने दोहराया ये संकल्प

Last Updated : May 17, 2025 at 3:08 PM IST