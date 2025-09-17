ETV Bharat / state

बीजापुर में नक्सल वारदात, माओवादियों ने ग्रामीण को कुल्हाड़ी से काट डाला

BIJAPUR NEWS
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 17, 2025 at 3:39 PM IST

बीजापुर: बस्तर में सुरक्षा बलों के एंटी नक्सल ऑपरेशन के बीच बीजापुर में नक्सलियों ने एक बार फिर कायराना हरकत को अंजाम दिया है. जिले के जांगला थाना क्षेत्र में माओवादियों ने एक 36 साल के युवक की हत्या कर दी. पुलिस ने शुरुआती तफ्तीश के बाद बताया कि माओवादियों ने पुलिस मुखबिरी के शक में इस हत्या को अंजाम दिया है.

माओवादियों ने कुल्हाड़ी से युवक को काट डाला: बीजापुर के एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने घटना की पुष्टि की है. उन्होंने बताया कि यह घटना जांगला के बेंचरम की है. यहां 36 साल के दसरू राम ओयाम की नक्सलियों ने हत्या की है. घटना की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची और केस की जांच शुरू कर दी गई है.

माओवादियों ने ग्रामीण को मुखबिरी के शक में मौत के घाट उतारा है. मामले की जांच की जा रही है.जिले में अभी लगातार सर्चिंग अभियान जारी है- चंद्रकांत गवर्ना, एएसपी, बीजापुर

पुलिस ने शव को कब्जे में लिया: बीजापुर एएसपी चंद्रकांत गवर्ना ने बताया कि पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है और पोस्टमार्टम के लिए शव को भिजवाया गया है. आगे की जांच के बाद इस केस में और कुछ कहा जा सकेगा.

दंतेवाड़ा में भी हुई युवक की हत्या: दंतेवाड़ा के अरनपुर में 16 सितंबर की देर रात को एक युवक की हत्या कर दी गई. पुलिस को इस घटना में नक्सलियों पर शक है. दंतेवाड़ा एएसपी आरके वर्मा ने बताया है कि यह घटना नीलावाया गांव में हुई है. यहां एक युवक की हत्या की सूचना मिलने पर पुलिस फोर्स की टीम जांच कर रही है. इलाके में सर्चिंग अभियान चलाया जा रहा है.

बस्तर में नक्सल हिंसा का ग्राफ: बस्तर पुलिस के मुताबिक इस साल बीजापुर सहित सात ज़िलों वाले बस्तर क्षेत्र में माओवादी हिंसा में 37 लोगों की जान जा चुकी है. 1 सितंबर को बीजापुर से पड़ोसी जिले सुकमा में नक्सलियों ने दो ग्रामीणों की हत्या कर दी थी.

