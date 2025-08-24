हजारीबाग: जिला में चरही थाना अंतर्गत सीसीएल के तापीन नॉर्थ परियोजना में उग्रवादियों ने छह गाड़ियों में आग लगा दी. जिसमें पोकलेन, हाइवा समेत छह गाड़ियां पूरी तरह जल गए हैं. ये घटना शनिवार देर रात बारह से एक बजे की है. उग्रवादियों ने घटनास्थल पर टीपीसी के नाम से एक पर्चा भी छोड़ा है.

बताया जा रहा है कि उग्रवादियों ने पहले वाहन से तेल निकाला और फिर व्यू प्वाइंट पर खड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस की गाड़ियों और मशीनों में आग लगा दी. आउटसोर्सिंग कंपनी आरकेएस पिछले चार वर्षों से कोयला खनन करने का काम करती आ रही है.

हजारीबाग में उग्रवादियों ने छह गाड़ियों को फूंक दिया (ETV BHARAT)

उग्रवादियों ने तृतीय प्रस्तुति कमेटी टीपीसी के नाम पर एक पत्र भी छोड़ा है. जिसमें कहा गया है कि परियोजना के तहत काम करने वाले सभी कंपनी को सूचित किया जाता है कि जब तक संगठन से बात नहीं हो जाती है, तब तक सभी लोग अपना-अपना काम बंद रखेंगे. जो भी इसकी अवहेलना करेगा तो परिणाम बुरा होगा. यह पत्र गुरुदेव जी के नाम पर जारी की गई है.

इस घटना के बाद चरही थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल मौके पर पहुंचे और मामले की जांच में जुट गए. थाना प्रभारी कुंदन कांत विमल ने बताया कि उग्रवादियों ने छह वाहनों में आग लगा दी है. पूरे मामले की तफ्तीश की जा रही है. जिन अपराधियों ने घटना को अंजाम दिया है, उसे जल्द से जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा. फिलहाल स्थिति नियंत्रण में है.

