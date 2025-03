ETV Bharat / state

नक्सली के नाम पर चिपकाया धमकी भरा पोस्टर, पुलिस ने उखाड़ा, एसपी ने कहा- असामाजिक तत्वों की करतूत - NAME OF NAXALITES POSTER IN DUMKA

नक्सली पोस्टर हटाने पहुंचे पुलिस कर्मी ( ईटीवी भारत )

By ETV Bharat Jharkhand Team Published : Mar 1, 2025, 12:53 PM IST