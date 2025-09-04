ETV Bharat / state

बिहार में नक्सली योगेंद्र रविदास गिरफ्तार, जहानाबाद जेल ब्रेक कांड में था शामिल - NAXALITE ARRESTED IN PATNA

बिहार एसटीएफ और भगवानगंज पुलिस ने 1 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास को मसौढ़ी के बारा गांव से गिरफ्तार किया है. पढ़ें खबर

बिहार में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार
बिहार में हार्डकोर नक्सली गिरफ्तार (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Bihar Team

Published : September 4, 2025 at 4:17 PM IST

2 Min Read

पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है.बिहार एसटीएफ और भगवानगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास उर्फ लाइटर को गिरफ्तार किया गया है. वह मसौढ़ी के बारा गांव का रहने वाला है और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास की गिरफ्तारी: गिरफ्तार नक्सली योगेंद्र रविदास पर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. नवम्बर 2005 में हुए इस कांड में वामपंथी उग्रवादियों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए सुनियोजित हमला किया था, जिसमें यह अभियुक्त सक्रिय रूप से शामिल था. इसके अलावा उस पर हत्या, रंगदारी और नक्सल गतिविधियों से जुड़े कुल 18 मामले दर्ज हैं.

हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास
हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास (ETV Bharat)

गांव बारा से गिरफ्तार: एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि योगेंद्र अपने गांव बारा में मौजूद है. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। छह महीने पहले भी पुलिस ने इसी गांव में छापेमारी की थी, लेकिन तब वह फरार होने में सफल हो गया था.

"गिरफ्तार नक्सली की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी. उसका नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ था और वह भूमिगत रहकर नक्सल गतिविधियों का संचालन कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है." -कोमल मीणा, एएसपी मसौढ़ी

नक्सलियों के नेटवर्क तलाश रही पुलिस: पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है. उससे जुड़े अन्य नक्सलियों और उसके नेटवर्क की जानकारी निकालने की कोशिश जारी है. पुलिस अब उसके पुराने मामलों को भी दोबारा खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है.

एक लाख का इनामी नक्सली: गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा घोषित 1 लाख के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी राज्य के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी और इलाके में शांति बहाली की दिशा में यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें

बिहार में रची गई बड़ी साजिश, सीरियल ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को चोट पहुंचाने की थी नक्सली योजना

जमुई का नक्सली सिकंदर कोडा गिरफ्तार, 9 साल से ढूंढ रही पुलिस ने पहली बार दबोचा

औरंगाबाद में 27 साल से फरार नक्सली गिरफ्तार, टॉप-10 अपराधी भी चढ़ा हत्थे

पटना: राजधानी पटना के मसौढ़ी क्षेत्र में पुलिस को एक बड़ी कामयाबी मिली है.बिहार एसटीएफ और भगवानगंज थाना पुलिस की संयुक्त कार्रवाई में 1 लाख के इनामी हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास उर्फ लाइटर को गिरफ्तार किया गया है. वह मसौढ़ी के बारा गांव का रहने वाला है और लंबे समय से पुलिस को उसकी तलाश थी.

हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास की गिरफ्तारी: गिरफ्तार नक्सली योगेंद्र रविदास पर जहानाबाद जेल ब्रेक कांड समेत कई गंभीर आपराधिक मामले दर्ज हैं. नवम्बर 2005 में हुए इस कांड में वामपंथी उग्रवादियों ने अपने साथियों को जेल से छुड़ाने के लिए सुनियोजित हमला किया था, जिसमें यह अभियुक्त सक्रिय रूप से शामिल था. इसके अलावा उस पर हत्या, रंगदारी और नक्सल गतिविधियों से जुड़े कुल 18 मामले दर्ज हैं.

हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास
हार्डकोर नक्सली योगेंद्र रविदास (ETV Bharat)

गांव बारा से गिरफ्तार: एसटीएफ और स्थानीय पुलिस को गुप्त सूचना मिली थी कि योगेंद्र अपने गांव बारा में मौजूद है. सूचना के आधार पर कार्रवाई करते हुए पुलिस टीम ने उसके घर पर छापेमारी की और उसे गिरफ्तार कर लिया। छह महीने पहले भी पुलिस ने इसी गांव में छापेमारी की थी, लेकिन तब वह फरार होने में सफल हो गया था.

"गिरफ्तार नक्सली की तलाश पुलिस को लंबे समय से थी. उसका नेटवर्क कई जिलों में फैला हुआ था और वह भूमिगत रहकर नक्सल गतिविधियों का संचालन कर रहा था. उसकी गिरफ्तारी से पुलिस को कई महत्वपूर्ण सुराग मिलने की उम्मीद है." -कोमल मीणा, एएसपी मसौढ़ी

नक्सलियों के नेटवर्क तलाश रही पुलिस: पुलिस अधिकारी ने बताया कि फिलहाल उससे गहन पूछताछ की जा रही है. उससे जुड़े अन्य नक्सलियों और उसके नेटवर्क की जानकारी निकालने की कोशिश जारी है. पुलिस अब उसके पुराने मामलों को भी दोबारा खंगाल रही है और आगे की कार्रवाई में तेजी लाई जा रही है.

एक लाख का इनामी नक्सली: गौरतलब है कि बिहार सरकार द्वारा घोषित 1 लाख के इनामी नक्सली की गिरफ्तारी राज्य के लिए एक बड़ी सफलता मानी जा रही है। इससे नक्सल विरोधी अभियान को मजबूती मिलेगी और इलाके में शांति बहाली की दिशा में यह कदम काफी महत्वपूर्ण साबित हो सकता है.

ये भी पढ़ें

बिहार में रची गई बड़ी साजिश, सीरियल ब्लास्ट कर सुरक्षा बलों को चोट पहुंचाने की थी नक्सली योजना

जमुई का नक्सली सिकंदर कोडा गिरफ्तार, 9 साल से ढूंढ रही पुलिस ने पहली बार दबोचा

औरंगाबाद में 27 साल से फरार नक्सली गिरफ्तार, टॉप-10 अपराधी भी चढ़ा हत्थे

For All Latest Updates

TAGGED:

NAXALITE YOGENDRA RAVIDASनक्सली योगेंद्र रविदास की गिरफ्तारीPATNANAXALITE IN PATNANAXALITE ARRESTED IN PATNA

Quick Links / Policies

ख़ास ख़बरें

बिहार विधानसभा चुनाव का रोचक सफर, 1952 से अब तक कितनी बार बदली तारीखें? जानें टाइमलाइन

वोटर अधिकार यात्रा : क्या बिहार में कांग्रेस के लिए सत्ता की राह आसान होगी?

Explainer : बिहार चुनाव को दिलचस्प बनाएगी बाहुबली और नेताओं की अगली पीढ़ी! देखें ऐसे 20 नाम जो दस्तक के लिए तैयार

Explainer: बिहार में अकेले ही चुनावी मैदान में उतरेंगी मायावती, गठबंधन से दूरी क्यों?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.