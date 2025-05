ETV Bharat / state

नक्सलियों के खिलाफ सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता, बरामद हुआ हथियारों का जखीरा - WEAPONS RECOVERED

बरामद हथियार के साथ सुरक्षाबल के जवान ( Etv Bharat )

Published : May 16, 2025 at 4:11 PM IST | Updated : May 16, 2025 at 4:54 PM IST

गिरिडीह: नक्सली संगठन भाकपा माओवादी के खिलाफ सीआरपीएफ और जिला पुलिस को अहम सफलता हाथ लगी है. सीआरपीएफ 154 बटालियन के कमांडेंट सुनीलदत्त त्रिपाठी एवं गिरिडीह के एसपी डॉ बिमल कुमार को मिली सूचना के आधार पर पारसनाथ पहाड़ी पर सर्च अभियान चलाया गया. इस अभियान के दरमियान पारसनाथ के जोकाई नाला और गार्दी के नजदीक हथियारों का जखीरा बरामद किया गया है. इसकी जानकारी कमांडेंट सुनीलदत्त त्रिपाठी एवं जिला के एसपी डॉ बिमल ने शुक्रवार को दी है. अधिकारियों के बयान (Etv Bharat) अधिकारियों ने बताया कि नक्सलियों के द्वारा छिपाये गए हथियारों कर संदर्भ में मिल रही सूचना पर 154 बटालियन केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की टुकड़ी के साथ द्वितीय कमान अधिकारी दलजीत सिंह भाटी, अपर पुलिस अधीक्षक अभियान सुरजीत कुमार, सहायक कमांडेट सीएच तोम्बा सिंह, जीडी ओम प्रकाश वर्मा एवं खुखरा थाना प्रभारी निरंजन कच्छप की एक टीम बनाते हुए सर्च अभियान चलाया गया. इस अभियान में नक्सलियों के द्वारा पारसनाथ पहाडी के खुखरा थाना क्षेत्र में चतरी कनाडीह गांव के ऊपर जोकाई नाला के नजदीक गार्दी के घने जंगल से भारी मात्रा में हथियार और गोला-बारूद के साथ अन्य सामान बरामद किया गया. जमीन के अंदर गाड़ा गया था हथियार

Last Updated : May 16, 2025 at 4:54 PM IST