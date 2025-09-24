ETV Bharat / state

यूपी एटीएस को बड़ी सफलता, 5 लाख का इनामी नक्सली उमेश सिंह उर्फ नगीना सोनभद्र से गिरफ्तार

लखनऊ: उत्तर प्रदेश आतंकवाद निरोधक दस्ता (यूपी-एटीएस) को सीमावर्ती झारखण्ड राज्य के पलामू में सुरक्षा बलो एवं प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी के नक्सलियों के मध्य हुई मुठभेड़ के बाद में शामिल उग्रवादियों का छिपने के प्रयास में प्रदेश के जिलों में प्रवेश के सूचना पर आवश्यक कार्रवाई करने के निर्देश मिले थे.

गढ़वा जिले का रहने वाला है उग्रवादी: यूपी एटीएस ने विज्ञप्ति के माध्यम से बताया कि सूचना मिली कि पुरस्कार घोषित/वांछित दुर्दांत उग्रवादी संगठन टीएसपीसी के उग्रवादी छिपने के लिये उत्तर प्रदेश के जनपद सोनभद्र आने वाले हैं. सूचना के आधार पर एटीएस की वाराणसी यूनिट की टीम ने विण्डमगंज मार्ग पर प्रतिबंधित संगठन टीएसपीसी का सब जोनल कमांडर दुर्दांत नक्सली उमेश सिंह उर्फ नगीना उर्फ डॉक्टर पुत्र स्वर्गीय राज मुनि सिंह निवासी जिला गढ़वा झारखंड को गिरफ्तार कर लिया.

पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए कोर्ट में पेश किया जाएगा: उसके पास से रिवाल्वर 32 बोर, कारतूस, एक पिस्टल 9 एमएम कारतूस, 14 इंसास राइफल के कारतूस, 10 एसएलआर रायफल के कारतूस, लेवी से वसूला गये 99500 रुपये, एक की पैड मोबाइल 10 सिम (8 एयरटेल, 2 जियो) बरामद किये गये. गिरफ्तार अभियुक्त से पूछताछ के लिए पुलिस कस्टडी रिमांड के लिए न्यायालय में पेश किया जाएगा.