नारायणपुर: नक्सल प्रभावित अबूझमाड़ इलाके से एक बड़ी खबर सामने आई है. पुलिस और सुरक्षा बलों की लगातार दबावपूर्ण कार्रवाई, पुनर्वास नीति और सरकारी योजनाओं से प्रभावित होकर 8 लाख के इनामी नक्सली डॉक्टर सुखलाल समेत आठ माओवादियों ने नारायणपुर पुलिस अधीक्षक रॉबिनसन गुड़िया के समक्ष आत्मसमर्पण किया है. समर्पण करने वाले नक्सलियों पर कुल 30 लाख का इनाम घोषित रहा है. सरेंडर करने वालों में 6 पुरुष और 2 महिलाएं शामिल हैं

नक्सलियों के डॉक्टर टीम कमांडर का सरेंडर: नारायणपुर पुलिस अधीक्षक कार्यालय में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वालों में प्रमुख रूप से इंद्रावती एरिया कमेटी और कुतुल एरिया में DVCM और नक्सलियों का डॉक्टर टीम कमांडर सुखलाल और कंपनी नंबर-1 का सदस्य हिमांशु शामिल है. ये दोनों लंबे समय से अबूझमाड़ के कुतुल इलाके में सक्रिय थे.

नारायणपुर में नक्सली डॉक्टर सहित 8 का सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

30 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर: एसपी ने बताया कि आत्मसमर्पण करने वाले सभी नक्सली कुल 30 लाख के इनामी हैं. इनमें दो महिला माओवादी भी शामिल हैं. नक्सलियों ने अपने आत्मसमर्पण के दौरान कोई हथियार पुलिस को नहीं सौंपा है, लेकिन उनकी निशानदेही पर बड़े नक्सली डंप की बरामदगी की संभावना जताई गई है.

30 लाख के इनामी नक्सलियों का सरेंडर (ETV Bharat Chhattisgarh)

सरकार की पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर सरेंडर: आत्मसमर्पण करने वाले नक्सलियों ने संगठन में लगातार बढ़ती असमानता, भेदभाव और कठोर जीवनशैली से तंग आकर और सरकार की आत्मसमर्पण और पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर मुख्यधारा में लौटने का निर्णय लिया. एसपी रॉबिनसन गुड़िया ने कहा कि यह आत्मसमर्पण अबूझमाड़ में सक्रिय नक्सलियों के बीच बड़ा संदेश देगा और आने वाले दिनों में और भी माओवादी हिंसा का रास्ता छोड़कर शांति और विकास की मुख्यधारा से जुड़ेंगे.

8 लाख के इनामी नक्सली डॉक्टर सुखलाल (ETV Bharat Chhattisgarh)

नारायणपुर में आठ माओवादियों का यह आत्मसमर्पण सुरक्षा बलों और सरकार की बड़ी सफलता मानी जा रही है. डॉक्टर सुखलाल जैसे वरिष्ठ और इनामी नक्सली के आत्मसमर्पण से संगठन को न केवल रणनीतिक झटका लगा है, बल्कि अन्य माओवादियों में भी सरेंडर पॉलिसी अपनाने का विश्वास बढ़ेगा.

नारायणपुर में बड़ा नक्सली आत्मसमर्पण (ETV Bharat Chhattisgarh)



