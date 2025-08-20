दंतेवाड़ा. बस्तर संभाग में नक्सल उन्मूलन के लिए चल रहे ‘‘पूना मारगेमः पुनर्वास से पुनर्जीवन’’ और ‘‘लोन वर्राटू’’ (घर वापस आइए) जैसे अभियानों का असर तेजी से दिख रहा है. इसी कड़ी में बुधवार, 20 अगस्त 2025 को कुल 21 नक्सलियों ने आत्मसमर्पण किया. इनमें 13 इनामी नक्सली भी शामिल हैं, जिन पर कुल ₹25 लाख 50 हजार का इनाम घोषित था.
सरेंडर नक्सलियों को मिलेंगे लाभ: पुलिस अधीक्षक गौरव राय ने बताया कि सभी आत्मसमर्पित नक्सलियों को छत्तीसगढ़ सरकार की पुनर्वास नीति 2025 के तहत सहायता दी जाएगी. इसमें शामिल हैं:
- ₹50,000 की तत्काल सहायता राशि
- कौशल विकास प्रशिक्षण
- कृषि भूमि और आजीविका संवर्धन योजनाएं
- मनोवैज्ञानिक परामर्श
- सामाजिक पुनर्स्थापना
मैं सभी सक्रिय माओवादियों से अपील करता हूं कि वे हिंसा का रास्ता छोड़ें और शांति, विकास व पुनर्वास की मुख्यधारा में लौटें.— गौरव राय, पुलिस अधीक्षक, दंतेवाड़ा
आत्मसमर्पण करने वालों में कौन-कौन शामिल?: आत्मसमर्पण करने वालों में अलग-अलग जिलों से सक्रिय रहे नक्सली शामिल हैं. इन 21 में से 13 पर इनाम घोषित था. इनकी सूची इस प्रकार है:
- केये उर्फ केशा लेकाम (8 लाख) – कंपनी नंबर 1 का सदस्य
- कुमारी मंगली कोवासी (2 लाख) – प्लाटून नंबर 24 की सदस्य
- बुधराम कोवासी (2 लाख) – प्लाटून नंबर 9
- सन्नू कुंजाम (2 लाख) – डीएकेएमएस अध्यक्ष
- देवे मड़काम (2 लाख) – डीएकेएमएस अध्यक्ष, नीलावाया
- छोटू उर्फ बुधराम बेरता (2 लाख) – मिलिशिया कमांडर
- भीमसन हेमला (2 लाख) – मिलिशिया कमांडर, दोरगुड़ा
- सोमे उर्फ जमली कुहड़ाम (1 लाख) – डिवीजन कम्युनिकेशन टीम
- लक्ष्मण उर्फ राजू कर्मा (1 लाख) – टेलर टीम सदस्य
- कुमारी कमली मिडियाम (1 लाख) – माटवाड़ा एलओएस सदस्य
- हिड़मे उर्फ विज्जो ओयाम (1 लाख) – गंगालूर एलओएस
- मंगडू उर्फ विनोद लेकाम (1 लाख) – पार्टी सदस्य
- पोज्जे मड़काम (₹50 हजार) – सीएनएम सदस्य
बाकी 8 नक्सली भी विभिन्न आरपीसी, मिलिशिया और जनताना सरकार से जुड़े रहे हैं.
"पूना मारगेम" और "लोन वर्राटू" की बड़ी सफलता: पिछले 18 महीनों में कुल 390 नक्सली (जिसमें 99 इनामी शामिल) ने आत्मसमर्पण किया है.
"लोन वर्राटू" अभियान के तहत-
- अब तक कुल 1042 माओवादी आत्मसमर्पण कर चुके हैं
- इनमें 267 इनामी माओवादी शामिल हैं
- आत्मसमर्पितों में 837 पुरुष और 205 महिलाएं हैं
यह सफलता सुरक्षा बलों, प्रशासन और समाज की साझी कोशिशों का परिणाम है. माओवादी हिंसा से तंग आ चुके हैं और अब जीवन में बदलाव चाहते हैं.— उदित पुष्कर, ASP ऑप्स, दंतेवाड़ा
"पूना मारगेम" और "लोन वर्राटू" जैसे अभियानों के चलते माओवादी अब शांति की ओर लौट रहे हैं. यह केवल सुरक्षाबलों की जीत नहीं, बल्कि एक सामाजिक बदलाव की ओर बढ़ता कदम है.