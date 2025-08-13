गया: बिहार के गयाजी में सुरक्षाबलों को बड़ी सफलता मिली है. कोबरा 205 और सीआरपीएफ 159 के जवानों पर हमले का मास्टरमाइंड में से एक कुख्यात नक्सली सुरेंद्र कुमार को गिरफ्तार कर लिया गया है.उसकी गिरफ्तारी गया जी के बांकेबाजार थाना के सोनदाहा गांव से गिरफ्तार हुई है.

गया में कुख्यात नक्सली सुरेंद्र गिरफ्तार: नक्सली सुरेंद्र कुमार पिछले सात सालों से फरार चल रहा था. सुरक्षा बलों को इसकी सरगर्मी से तलाश थी. गिरफ्तारी के बाद अग्रतर कार्रवाई की जा रही है. सुरेंद्र कुमार पर 2018 में कोबरा 205 और सीआरपीएफ 159वीं बटालियन के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग एवं विस्फोट करने का मुख्य आरोपित है.

8 साल से चल रहा था फरार: बताया जाता है कि उस हमले का मुख्य आरोपी में से एक सुरेंद्र कुमार भी था जो वर्ष 2018 से फरार चल रहा था. इस संबंध में एसएसबी 29वीं वाहिनी के कमांडेंट मधुकर अमिताभ को इस संबंध में विशेष सूचना मिली थी जिसके बाद डुमरिया सी समवाय के सहायक कमांडेंट गणेश शंकर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में विशेष टीम गठित की गई.

सोनदाहा गांव में छापेमारी: सूचना मिलने के बाद नक्सलियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया गया और सुरक्षा बलों के द्वारा सोनदाहा के इलाके में दबिश दी गई. एसएसबी और पुलिस की टीम को देखकर कुख्यात नक्सली सुरेंद्र कुमार ने भागने की कोशिश की. किंतु उसे मौके से दबोच लिया गया.

छकरबंधा थाना में कई केस दर्ज: नक्सलियों के हमले में घायल सुरक्षा बलों के एसआई रैंक के अधिकारी की जान चली गई थी. सुरेंद्र कुमार के खिलाफ छकरबंधा थाना में आर्म्स एक्ट, आईईडी विस्फोट करने, 17 सीएलए एक्ट एवं अन्य गंभीर धाराओं के तहत मामला दर्ज था. पुलिस की पूछताछ के दौरान उसने हमले में शामिल होने की बात कबूल की है.

2018 में यह हुई थी घटना: बताया जाता है कि छकरबंधा थाना अंतर्गत पचरुखिया और लंगूराही के जंगल में चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान कोबरा 205 और सीआरपीएफ 159 बटालियन के जवानों पर नक्सलियों के दस्ते ने अचानक ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी थी और लैंड माइंस का हमला किया था. इस घटना में कई जवान घायल हो गए थे.

"सात साल पहले नक्सलियों के द्वारा कोबरा 205 और सीआरपीएफ 159 में बटालियन के जवानों पर ताबड़तोड़ फायरिंग और लैंड माइंस का विस्फोट किया गया था. मास्टरमाइंड नक्सली सुरेंद्र कुमार को सोनदाहा गांव के गिरफ्तार किया गया है." - गणेश शंकर सिंह ठाकुर, सहायक कमांडेंट. एसएसबी डुमरिया

ये भी पढ़ें