हजारीबाग में हार्डकोर नक्सली सुनील गंझू गिरफ्तार, बेलतू नरसंहार में था संलिप्त
हजारीबाग पुलिस ने नक्लसी सुनील गंझू को गिरफ्तार किया है. उस पर अलग अलग थानों में कुल 54 मामले दर्ज हैं.
Published : October 13, 2025 at 7:41 PM IST
हजारीबाग: पुलिस ने हार्डकोर माओवादी पूर्व जोनल कमांडर सुनील गंझू को गिरफ्तार किया है. उस पर 54 मामले अलग अलग थानों में दर्ज हैं. उसे झारखंड का टेरर भी कहा जाता था. झारखंड के बहुचर्चित बेलतू नरसंहार में भी वह संलिप्त था. जिसमें 13 ग्रामीणों की निर्मम हत्या कर दी गई थी. सुनील गंझू 1990 से भाकपा माओवादी संगठन में सक्रिय था.
जेल से निकलने के बाद विभिन्न घटनाओं को देता रहा अंजाम
2018 में जेल से निकलने के बाद वह फिर से संगठन में सक्रिय हुआ और विभिन्न घटनाओं को अंजाम देता रहा. इसमें सबसे अहम बात यह है कि भाकपा माओवादी के उत्तरी छोटा नागपुर के रीजनल कमांडर शहदेव महतो और सब जोनल कमांडर नताशा को मदद पहुंचाने का काम करता था. अभी भी यह दस्ता सक्रिय है.
गुप्त सूचना मिली थी कि बड़कागांव के जोराकाट में 4 से 5 संदिग्ध शख्स सक्रिय हैं. पुलिस ने घेराबंदी कर पकड़ने का प्रयास किया तो एक व्यक्ति जिसके हाथ में झोला था वह पकड़ा गया. दूसरे संदिग्ध, जंगल का लाभ उठाकर भागने में सफल रहे जबकि पकड़े गए संदिग्ध से पूछताछ में पता चला कि वह सुनील गंझू है, जो मूल रूप से चतरा के पत्थलगड्डा का रहने वाला है. तलाशी में उसके पास से नक्सली लेटर हेड और अन्य पर्चा बरामद हुआ है. उसने पूछताछ में बताया है कि उसके संगठन के लोग 4 से 5 की संख्या में एक साथ चलते हैं. वह हजारीबाग जिले में सक्रिय होकर कोल कंपनी, ठेकेदार, कोयला व्यापारियों से संगठन से विस्तार के लिए लेवी वसूलने आए थे: अंजनी अंजन, एसपी
बेलतू नरसंहार में मारे गए थे 13 लोग
हजारीबाग पुलिस की माने तो इसकी गिरफ्तारी से नक्सलियों को एक बड़ा झटका लगा है. सुनील गंझू, हजारीबाग क्षेत्र में सक्रिय नक्सलियों को सहायता पहुंचाता था. यह एक दुर्दांत नक्सली था. इसकी गिरफ्तारी से नक्सली संगठन की कमर टूट चुकी है. दरअसल 2001 में हजारीबाग के बड़कागांव के बेलतू नरसंहार में हथियारबंद माओवादियों ने 13 लोगों को मार डाला था. बताया जाता है कि ग्रामीणों का सिर काटने के बाद नक्सलियों ने, उससे फुटबॉल खेला था. झारखंड बनने के बाद राज्य में सामूहिक हत्या की यह सबसे पहली घटना थी.
