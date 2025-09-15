ETV Bharat / state

गिरफ्तारी के 8 महीने बाद गिरिडीह कैदी वाहन ब्रेक में फरार हो गया था नक्सली सहदेव, ऐसे बढ़ता गया कद

गिरिडीह: हजारीबाग जिले के गोरहर थाना इलाके में जो मुठभेड़ हुई है उसमें तीन नक्सली मारे गए हैं. पुलिस के साथ मुठभेड़ में जिनकी मौत हुई है, उनमें भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी (माओवादी) का सेंट्रल कमेटी मेंबर सहदेव ऊर्फ प्रवेश भी है. सहदेव वर्तमान में संगठन का सेंट्रल कमेटी मेंबर था जिसपर सरकार ने एक करोड़ का इनाम भी रखा था. सहदेव मूल रूप से हजारीबाग जिले के विष्णुगढ़ थाना इलाके के मंदेरी गांव का रहने वाला था. उसे पुलिस अनुज ऊर्फ अमलेश के नाम से भी जानती है.

2012 में गिरफ्तारी फिर 8 माह बाद हुआ फरार

वैसे सहदेव को पुलिस ने वर्ष 2012 में गिरफ्तार किया था. उस वक्त गिरिडीह के एसपी अमोल वेणुकांत होमकर थे. एसपी अमोल की टीम ने 21-22 मार्च 2012 को सहदेव को गिरफ्तार किया था. सहदेव के साथ उसका करीबी नेमचंद महतो भी पकड़ा गया था. जिस वक्त सहदेव को गिरफ्तार किया था उस वक्त उसकी निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक भी बरामद किया गया था. इसी मामले में गिरिडीह जेल में सहदेव बंद था. बाद में 9 नवंबर 2012 को जब कैदी वैन पर हमला हुआ तो फरार हुए अपराधियों और नक्सलियों में सहदेव भी था.

नक्सली सहदेव के गांव से जानकारी देते ईटीवी भारत संवाददाता अमरनाथ सिन्हा (Etv Bharat)

झारखंड - बिहार से लेकर छत्तीसगढ़ तक सक्रिय रहा था सहदेव

सहदेव 2012 में जब गिरफ्तार हुआ था तो उस वक्त वह झारखंड, बिहार तथा उत्तरी छतीसगढ़ स्पेशल एरिया का सदस्य था. 9 नवंबर को जेल से फरार होने के बाद से पुलिस उसकी तलाश लगातार कर रही थी. लेकिन संगठन में बड़ा पद पा चुका सहदेव धीरे- धीरे न सिर्फ खतरनाक हो गया था बल्कि उसकी सुरक्षा का घेरा भी बढ़ गया था.