रांची: झारखंड में माओवादियों के बाद पुलिस के लिए सबसे ज्यादा सिर दर्द बने पीपुल्स लिब्रेशन फ्रंट ऑफ इंडिया यानी पीएलएफआई ने 11 अगस्त को झारखंड बंद बुलाया है. इस बाबत संगठन के केंद्रीय कमेटी सदस्य अमृत होरो के हवाले से प्रेस रिलीज जारी कर पीएलएफआई सुप्रीमो मार्टिन केरकेट्टा की एनकाउंटर में हुई मौत पर सवाल खड़ा किया गया है. संगठन ने बंद का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की धमकी दी है. हालांकि, इस धमकी को आम जनजीवन पर कोई असर नहीं दिख रहा है.

पीएलएफआई की दलील है कि 6 अगस्त को गुमला पुलिस ने मार्टिन केरकेट्टा का एनकाउंटर किया था. संगठन ने इसको फर्जी एनकाउंटर बताया है. साथ ही बलिदान व्यर्थ नहीं जाने की धमकी दी है. संगठन की ओर से कहा गया है कि मार्टिन केरकेट्टा आदिवासी थे, इसलिए जानबूझकर उनका फर्जी एनकाउंटर किया गया है.

वहीं पीएलएफआई द्वारा झारखंड बंद को देखते हुए पुलिस मुख्यालय ने मार्टिन केरकेट्टा के प्रभाव वाले क्षेत्र में विशेष चौकसी बरतने का निर्देश जारी किया है.

बता दें कि पुलिस ने मार्टिन केरकेट्टा पर 15 लाख का इनाम रखा था. सुप्रीमो दिनेश गोप की गिरफ्तारी के बाद संगठन की कमान मार्टिन के हाथों में थी. लंबे समय से पुलिस को इसकी तलाश थी. 6 अगस्त को कामडारा थानाक्षेत्र के चंगाबाड़ी ऊपरटोली में मार्टिन की मौजूदगी की गुप्त सूचना पुलिस को मिली थी. इसी आधार पर कार्रवाई की गई. पुलिस की घेराबंदी के दौरान नक्सलियों की ओर से फायरिंग की गई. जवाबी फायरिंग में मार्टिन मारा गया था.

यह भी पढ़ें:

एनकाउंटर में मारा गया PLFI सुप्रीमो, 15 लाख का था इनाम घोषित

तालाब में मिला पूर्व पीएलएफआई उग्रवादी का शव, जांच में जुटी पुलिस

पीएलएफआई नक्सली हथियार के साथ गिरफ्तार, जरियागढ़ में वारदात को अंजाम देने की थी योजना