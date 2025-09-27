ETV Bharat / state

नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ध्वस्त, भारी मात्रा में हथियार व विस्फोटक बरामद

जंगल में नक्सलियों की गुप्त फैक्ट्री: 26 सितंबर को जिला बल सुकमा और 203 कोबरा वाहिनी की संयुक्त पार्टी नक्सल विरोधी अभियान के लिए ग्राम ईरापल्ली और कोईमेंटा के घने जंगल व पहाड़ियों की ओर रवाना हुई थी. सुबह लगभग 11 बजे कोईमेंटा जंगल में सर्चिंग के दौरान सुरक्षाबलों को नक्सलियों की एक गुप्त फैक्ट्री का पता चला. यह फैक्ट्री हथियार निर्माण और विस्फोटक सामग्री तैयार करने का बड़ा ठिकाना थी. सुरक्षाबलों ने तत्परता से कार्रवाई करते हुए इसे ध्वस्त कर दिया और नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम कर दी.

सुकमा: सुरक्षाबलों ने एक और बड़ी उपलब्धि हासिल करते हुए सुकमा जिले के मेट्टागुड़ा कैंप क्षेत्रान्तर्गत नक्सलियों की 'ऑर्डिनेंस फैक्ट्री' का भंडाफोड़ कर दिया. इस फैक्ट्री से नक्सली सुरक्षाबलों को भारी क्षति पहुंचाने की तैयारी में जुटे थे, लेकिन समय रहते की गई कार्रवाई ने उनके मंसूबों को पूरी तरह ध्वस्त कर दिया.

भारी मात्रा में मिले हथियार और उपकरण: फैक्ट्री से वर्टिकल मिलिंग मशीन, बीजीएल लांचर (2 ), बीजीएल हेड्स (94 ), बीजीएल सेल (12 ), हैंड ग्राइंडर, बेंच वाइस, गैस कटर हेड्स, डायरेक्शनल आईईडी पाइप्स, मेटल मोल्डिंग पॉट्स, बोरवेल ड्रिलिंग बिट, लकड़ी के राइफल बट, ट्रिगर मैकेनिज्म, स्टील पाइप्स (80 ), आयरन स्क्रैप्स सहित भारी मात्रा में उपकरण और विस्फोटक सामग्री बरामद की गई. इतनी बड़ी मात्रा में तकनीकी उपकरणों का मिलना इस बात का सबूत है कि नक्सली बड़े पैमाने पर हथियारों का उत्पादन कर रहे थे.

सुकमा में नक्सलियों की ऑर्डिनेंस फैक्ट्री (ETV Bharat Chhattisgarh)

"बस्तर में नक्सल ऑपरेशन होगा तेज": पुलिस अधीक्षक किरण चव्हाण ने कहा है कि नक्सल उन्मूलन अभियान अब और तेज होगा. इस कार्रवाई से जहां सुरक्षाबलों का मनोबल ऊंचा हुआ है, वहीं क्षेत्र के ग्रामीणों में भी विश्वास बढ़ा है कि अब नक्सली कमजोर पड़ रहे हैं और विकास की राह और अधिक आसान होगी.

सुकमा में नक्सलियों को बड़ा नुकसान: सुरक्षा बलों का मानना है कि यह फैक्ट्री नक्सलियों के लिए रणनीतिक रूप से बेहद अहम थी, जिसे नष्ट कर दिए जाने से उन्हें गहरा नुकसान हुआ है. लंबे समय से नक्सली इस गुप्त फैक्ट्री का इस्तेमाल सुरक्षाबलों पर हमले की तैयारी में कर रहे थे. लेकिन संयुक्त अभियान की सफलता ने उनकी योजनाओं को पूरी तरह नाकाम कर दिया.