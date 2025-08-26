सुकमा: नक्सल प्रभावित जिले में लगातार सुरक्षाबलों का एंटी नक्सल ऑपरेशन जारी है. इस क्रम में मंगलवार को सुकमा पुलिस और सीआरपीएफ की टीम ऑपरेशन पर निकली थी. जब फोर्स के जवान कोंटा के किंदरेलपाड़ में माओवादियों के खिलाफ अभियान चला रहे थे. इस दौरान कुख्यात नक्सली मुचाकी देवा उनकी गिरफ्त में आ गया. यह नक्सली बीते 9 साल से माओवादी संगठन में सक्रिय था.

नक्सली मुचाकी देवा के बारे में जानकारी: सुकमा पुलिस के निरीक्षक सलीम खाखा और सीआरपीएफ के सहायक कमांडेंट रवि प्रकाश के नेतृत्व में यह ऑपरेशन चलाया गया. जब दोनों अधिकारी टीम को लेकर किंदरेलपाड़ के जंगल-पहाड़ी क्षेत्र में पहुंचे. यहां पर फोर्स ने घेराबंदी की तो नक्सली मुचाकी देवा भाग न सका और पुलिस ने उसे गिरफ्तार किया.

भारी मात्रा में नक्सल सामग्री बरामद: नक्सली मुचाकी देवा से जब सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने नक्सल सामग्री के बारे में बताया. उसकी निशानदेही पर जंगल में छिपाकर रखी गई नक्सल सामग्री को पुलिस ने बरामद किया. जिसमें नक्सली बैनर और नक्सल साहित्य है. पुलिस पूछताछ में यह भी खुलासा हुआ कि नक्सली मुचाकी देवा साल 2016 से नक्सल संगठन में सक्रिय है

नक्सली मुचाकी देवा गिरफ्तार (ETV BHARAT)

माओवादी मुचाकी देवा पर कई केस दर्ज: सुकमा पुलिस ने बताया कि नक्सली मुचाकी देवा पर कई धाराओं में केस दर्ज है. साल2023 में टेलीफोन कर्मचारी पर हमला और डकैती कांड में वह शामिलरहा है. इसके अलावा उसने पुलिस पार्टी पर हमला और आगजनी में भी अहम भूमिका निभाई.

आईईडी ब्लास्ट में रहा है शामिल: माओवादी मुचाकी देवा कई आईईडी ब्लास्ट की घटनाओं में शामिल रहा है. उसके खिलाफ कोंटा थाने में केस दर्ज है. अदालत ने मुचाकी के खिलाफ तीन स्थाई वारंट जारी किए थे. गिरफ्तारी के बाद सुकमा पुलिस ने मुचाकी देवा को दंतेवाड़ा कोर्ट में पेश किया. अदालत ने उसे जेल भेज दिया है.