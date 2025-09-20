ETV Bharat / state

अदरबेड़ा और वाट्टेकल में नक्सली स्मारक ध्वस्त, नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी टीम को मिली सफलता

नक्सल स्मारक जमींदोज: नक्सली इस तरह के स्मारक मुठभेड़ में मारे गए साथियों की याद में बनाते हैं. इसके साथ नक्सल संगठन गांव वालों में दहशत फैलाने और अपनी विचारधार को फैलाने के लिए इस तरह के स्मारक बनाते हैं. जन पितुरी सप्ताह भी नक्सली कई बार इन स्मारकों के पास मनाते हैं.

नारायणपुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवानों को बड़ी सफलता हाथ लगी है. डीआरजी, नारायणपुर पुलिस और आईटीबीपी की टीम ने नक्सल स्मारक को ध्वस्त किया है. ये पूरी कार्रवाई एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान की गई. सुरक्षा बल के जवान जब अदरबेड़ा और वाट्टेकल इलाके के गांव में पहुंचे तो वहां पर नक्सलियों का बनाया स्मारक नजर आया. जवानों ने तत्काल स्मारक को जमींदोज कर दिया.

पुलिस और आईटीबीपी की संयुक्त कार्रवाई: शनिवार को नारायणपुर पुलिस, डीआरजी और आईटीबीपी की 29वीं एवं 38वीं वाहिनी की एस.ए.टी टीम ने संयुक्त रूप से सर्च ऑपरेशन चलाया. इस दौरान दोनों गांवों में बने नक्सली स्मारकों को ध्वस्त कर दिया गया. फोर्स की ओर से बताया गया कि ध्वस्त किए गए स्मारक थुलथुली मुठभेड़ में मारे गए नक्सलियों की याद में बनाए गए थे.

फोर्स ने दिया सख्ती का संदेश: पुलिस और सुरक्षा बलों का कहना है कि नक्सली इस तरह के प्रतीक चिह्नों और स्मारकों के जरिए ग्रामीणों पर प्रभाव जमाने के साथ-साथ अपनी विचारधारा का प्रचार करते हैं. नारायणपुर पुलिस ने इस कार्रवाई के जरिए स्पष्ट संदेश दिया है कि नक्सलवाद और उससे जुड़ी कोई भी गतिविधि या प्रतीक किसी भी रूप में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा. वहीं, ग्रामीणों ने भी इस कदम का स्वागत किया है. उनका कहना है कि नक्सली स्मारक हटने से गांव का भय का माहौल कम होगा और सुरक्षा बलों पर उनका भरोसा और मजबूत होगा. पुलिस और आईटीबीपी की इस संयुक्त कार्रवाई को क्षेत्र में शांति स्थापित करने की दिशा में अहम माना जा रहा है. माना जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस तरह के अभियान और तेज किए जाएंगे, ताकि नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म किया जा सके.

क्या है जन पितुरी सप्ताह: जन पितुरी सप्ताह सप्ताह माओवादी हर साल 5 से 11 जून के बीच मनाते हैं, जिसके दौरान वे पुलिस मुठभेड़ों में मारे गए अपने साथियों को श्रद्धांजलि देते हैं. जन पितुरी सप्ताह के दौरान, माओवादी क्षेत्रों में सड़कों और रेल रूट को ब्लॉक कर सकते हैं और श्रद्धांजलि सभाओं के बहाने गांवों में अपने संगठनों को मजबूत करते हैं. इसे देखते हुए पुलिस और सुरक्षा बल भी अलर्ट पर रहते हैं.