राजधानी में रह रहे नक्सली पति पत्नी गिरफ्तार, फर्जी आधार कार्ड देकर इलाज के बहाने लिया किराए पर मकान

बीजापुर के रहने वाले हैं नक्सली दंपति: जानकारी के मुताबिक पकड़े गए नक्सली पति-पत्नी का नाम जग्गू उर्फ रमेश और कमला करसम कसम है, जो मूल रूप से बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र के रहने वाले हैं. वर्तमान में दोनों पति-पत्नी नक्सली डीडी नगर थाना क्षेत्र के चंगोरा भाटा इलाके में रह रहे थे. सूत्रों के मुताबिक साल 2017 -18 से नक्सली संगठन में सक्रिय थे.

डीडी नगर थाना प्रभारी रविंद्र कुमार यादव ने बताया "SIB ने थाना डीडी नगर में एफआईआर दर्ज कराई. जिसके बाद SIA ने 25 सितंबर की सुबह नक्सली दंपति को गिरफ्तार किया. SIA की टीम ने नक्सलियों के कब्जे से मोबाइल और कुछ इलेक्ट्रॉनिक सामान भी जब्त किया है."

रायपुर: छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में अर्बन नक्सली पकड़े गए हैं. एक महिला और एक पुरुष नक्सली को SIA स्पेशल इंवेस्टिगेशन एजेंसी ने गिरफ्तार किया है. गिरफ्तार नक्सली पति पत्नी है और इलाज के बहाने रायपुर में किराए का मकान लेकर रह रहे थे. इस बात का भी खुलासा हुआ है कि दोनों काफी समय से रायपुर के अलग-अलग इलाकों में रह रहे थे. यह बात भी निकालकर सामने आई है कि पकड़ा गया युवक नक्सली कई बड़े अफसर के घर ड्राइवर और गार्ड की नौकरी भी कर चुका है.

इलाज की बात कहकर किराए पर लिया था मकान: पकड़े गए नक्सली फर्जी आधार कार्ड देकर किराए का मकान लिए थे. किराए के मकान में नक्सली पति पत्नी एक महीना पहले ही आए थे. जानकारी के मुताबिक जग्गू उर्फ रमेश कई बड़े अधिकारियों के घर पर गार्ड और ड्राइवर से संबंधित नौकरी भी कर चुका है. नक्सलियों के द्वारा दिए गए आधार कार्ड में फर्जी नाम दर्ज था, जिस मकान को किराए पर लिए थे मकान मालिक को यह कहा गया था कि अस्पताल में इलाज चल रहा है. इस वजह से मकान किराए पर लेना है.

गिरफ्तार नक्सली दंपति से पूछताछ जारी: रायपुर पुलिस को इंटेलिजेंस के माध्यम से महिला और पुरुष नक्सली के शहरी नेटवर्क का पता चला. इस सूचना के आधार पर नक्सली पति पत्नी को गिरफ्तार किया गया है. SIA की टीम को नक्सली पति-पत्नी शुरू में गुमराह करने की कोशिश किए, बाद में दोनों ने नक्सली होने की बात स्वीकार की. नक्सलियों के कब्जे से इलेक्ट्रॉनिक सामान मोबाइल और कुछ दस्तावेज भी जब्त किए गए हैं, जिसकी जांच की जा रही है.

गुरुवार को गिरफ्तार किए गए नक्सली पति-पत्नी को बिलासपुर के NIA कोर्ट में पेश किया गया था. जहां से कोर्ट ने महिला नक्सली को न्यायिक डिमांड पर जेल भेज दिया है. वहीं पुरुष नक्सली जग्गू उर्फ रमेश को पुलिस रिमांड में लेकर पूछताछ की जा रही है. पूछताछ के बाद ही स्पष्ट हो पाएगा कि पकड़े गए नक्सली किस तरह की जानकारी नक्सलियों तक पहुंचाते थे और रायपुर में रहकर किन-किन अधिकारियों के यहां नौकरी की थी.