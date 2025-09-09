ETV Bharat / state

सुकमा में नक्सली साजिश नाकाम, माओवादियों का डंप सामान और स्पाइक बरामद

सर्चिंग पर निकले सुरक्षा बलों को निशाना बनाने की साजिश रच रहे हैं नक्सली.

सुकमा में नक्सली साजिश नाकाम (ETV Bharat)
By ETV Bharat Chhattisgarh Team

Published : September 9, 2025 at 9:29 PM IST

सुकमा: नक्सल प्रभावित सुकमा जिले से एक बार फिर सुरक्षा बलों की सूझबूझ और तत्परता का बड़ा उदाहरण सामने आया है. एलारमाडगु क्षेत्र में ड्यूटी के दौरान सीआरपीएफ 218वीं बटालियन के जवानों ने नक्सलियों द्वारा लगाए गए खतरनाक स्पाइक होल बरामद कर एक बड़ी साजिश को नाकाम कर दिया. जवानों ने तलाशी अभियान के दौरान 42 लोहे की छड़ और 71 लकड़ी की छड़ से बने कुल आठ लगातार स्पाइक होल बरामद किए. यदि समय रहते यह बरामद नहीं होते तो सुरक्षा बलों या आम ग्रामीणों की जान खतरे में पड़ सकती थी.

सुकमा में नक्सली साजिश नाकाम: सूत्रों के मुताबिक नक्सली सुरक्षा बलों की आवाजाही को नुकसान पहुंचाने के लिए इस तरह के स्पाइक होल जंगलों और पगडंडियों में लगाते हैं. लेकिन जवानों की सतर्कता से इस बार उनकी योजना धरी की धरी रह गई. इस कार्रवाई ने नक्सलियों की मंशा को पूरी तरह बेनकाब कर दिया.

पलागुडम और कांचला इलाकों में बड़ी सफलता: इधर, दूसरी ओर 208 कोबरा बटालियन को भी पलागुडम और कांचला इलाकों में बड़ी सफलता मिली है. सर्चिंग अभियान के दौरान जवानों ने एक नक्सली डंप बरामद किया, जिसमें कई संदिग्ध सामान मिले हैं। बरामद वस्तुओं की जांच की जा रही है.

सुरक्षा बलों का मनोबल ऊंचा: लगातार मिल रही इस तरह की सफलताओं से सुरक्षा बलों का मनोबल और ऊंचा हुआ है. अधिकारियों का कहना है कि माओवादी किसी भी तरह से अपने मंसूबों में सफल नहीं हो पाएंगे और जवान हर मोर्चे पर उनका डटकर सामना करने के लिए तैयार है.

गरियाबंद से मिला माओवादियों का डंप सामान: 31 अगस्त को एरिया डोमिनेशन और सर्चिंग पर निकली सीआरपीएफ की टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी. जवानों ने भालूडिग्गी के जंगल में माओवादियों का डंप सामान बरामद किया. जवानों को मुखबिर से खुफिया सूचना मिली थी कि मैनपुर थाना इलाके के भालूडिग्गी के जंगल में नक्सलियों का सामान छिपाकर रखा गया है. सूचना की पुष्टि होने के बाद सीआरपीएफ की 65वीं बटालियन के जवान भालूडिग्गी जंगल के लिए रवाना हुए.

TAGGED:

SUKMAELARMADAGU AREACRPF 218TH BATTALIONPALAGUDAM AND KANCHALANAXALITE CONSPIRACY FOILED

