गरियाबंद: 15 अगस्त से पहले नक्सिलयों की बड़ी साजिश को जवानों ने सर्चिंग के दौरान नाकाम कर दिया. एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान जवान सिकासेर की पहाड़ियों पर गश्त के लिए निकले. गश्त के दौरान जवानों को सिकारेस की पहाड़ी पर एक जगह कुछ संदिग्ध सामान होने का शक हुआ. जवानों ने पूरे इलाके की घेराबंदी कर सघन सर्चिंग अभियान चलाया.

कुकर बम प्लांट करने की साजिश नाकाम: सर्चिंग के दौरान जवानों को एक जगह पर जमीन खुदी हुई नजर आई. जवानों ने ऐहतियात बरतते हुए उस जगह की खुदाई की. खुदाई के दौरान जवानों को जमीन के भीतर छिपाकर रखे गए 6 बड़े साइज के प्रेशर कुकर मिले. मौके से बड़ी मात्रा में दवाएं और नक्सलियों के इस्तेमाल में आने वाले दैनिक सामान मिले हैं. प्लास्टिक के बैग में छिपाकर रखा गया एक कलर प्रिंटर और इंक की बॉटल भी मिली है.

नक्सली साजिश गरियाबंद में नाकाम (ETV Bharat)

माओवादियों का कलर प्रिंटर पहाड़ से बरामद: नक्सलियों के ठिकानों से पहले भी कई बार कलर प्रिंटर मिलने की खबर सामने आ चुकी है. इससे ये साफ है कि नक्सली जंगल में कलर प्रिंटर का इस्तेमाल कर रहे हैं. गरियाबंद पुलिस के मुताबिक माओवादियों ने अपना सामान सिकासेर की पहाड़ियों में डंप किया था. सर्चिंग अभियान पर निकली जिला पुलिस बल और सीआरपीएफ की टीम इसे बड़ी सफलता बता रही है. शक जताया जा रहा है कि माओवादी 15 अगस्त के दिन विस्फोट की साजिश रच सकते थे.

नक्सलियों के ठिकाने से बरामद सामान

बम बनाने के लिए 6 कुकर

मेडिकल किट

इंजेक्शन के डब्बे

बड़ी मात्रा मेडिकल बैंडेज

नक्सली पोस्टर बनाने का सामान

ओडिशा राज्य से लगती है सीमा: गरियाबंद जिले की सीमा ओडिशा राज्य की सीमा से लगती है. पूर्व में भी कई बार नक्सली हिंसक वारदातों को अंजाम देकर ओडिशा की ओर चले जाते हैं. नक्सलियों का डंप सामान मिलने के बाद इलाके में सर्चिंग अभियान तेज कर दिया गया है.

जिले में हुई कुछ नक्सली वारदातें

3 जनवरी 2025 इंदागांव थाना इलाके में हुई मुठभेड़ में 3 नक्सली मारे गए.

21 जनवरी 2025 भालू डिग्गी जंगल में हुई मुठभेड़ में 16 माओवादी ढेर हुए.

31 जनवरी 2025 बेसराझर के जंगलों में सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षाबलों ने नक्सलियों के लगाए 4 बमों को डिफ्यूज किया.

3 मई 2025: जुगाड़ थाना क्षेत्र के जंगल में जवानों ने एनकाउंटर में 1 माओवादी को मार गिराया.

जुगाड़ थाना क्षेत्र के जंगल में जवानों ने एनकाउंटर में 1 माओवादी को मार गिराया. 10 मार्च 2025 सेमी ऑटोमैटिक रायफल के साथ 3 माओवादियों ने सरेंडर किया.

गरियाबंद मुठभेड़ में अबतक 14 नक्सली ढेर, भालू डिग्गी जंगल में मुठभेड़ जारी

गरियाबंद एनकाउंटर: कुल्हाड़ी घाट के जंगल में नक्सली बना रहे थे पंचायत चुनाव के विरोध की प्लानिंग, तभी पहुंच गई फोर्स

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर अपडेट, दो और नक्सलियों के शव बरामद, अब तक 16 माओवादियों की मौत

नक्सलियों की बड़ी साजिश नाकाम, जंगल से चार बम बरामद, सुरक्षा बलों ने विस्फोट कर किया नष्ट

गरियाबंद नक्सल एनकाउंटर: इनामी माओवादी चलपति की डेडबॉडी लेने पहुंचे उनके ससुर, अन्य नक्सलियों का भी हुआ पोस्टमार्टम