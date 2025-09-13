बीजापुर में 8 लाख का इनामी नक्सली ढेर, बासागुड़ा और मोदकापाल से 7 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार
एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान खूंखार माओवादी को जवानों ने मार गिराया. मौके से बंदूक और बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया.
By ETV Bharat Chhattisgarh Team
Published : September 13, 2025 at 10:41 PM IST
बीजापुर: एंटी नक्सल ऑपरेशन के दौरान माओवादियों को लगातार बड़े झटके लग रहे हैं. कल 2 आठ आठ लाख के इनामी नक्सली मारे गए. आज फिर जवानों ने सर्चिंग अभियान के दौरान 8 लाख के इनामी माओवादी को ढेर कर दिया. मौके से हथियार और बीजीएल लॉन्चर बरामद किया गया. ककेकोरमा के जंगल में ये मुठभेड़ हुई. ककेकोरमा का जंगल बीजापुर के गंगालूर इलाके में पड़ता है.
7 हार्डकोर माओवादी गिरफ्तार: नक्सल विरोधी अभियान के दौरान जवानों ने बासागुड़ा और मोदकपाल थाना इलाके से 1 लाख के इनामी समेत 7 सक्रिय नक्सलियों को गिरफ्तार किया. गिरफ्तार किए गए माओवादियों के पास से विस्फोटक, बिजली का तार, कार्डेक्स वायर, सेफ्टी फ्यूज, पावर सोर्स बैटरी, जमीन खोदने के औजार एवं प्रतिबंधित माओवादी संगठन के शासन विरोधी प्रचार-प्रसार की सामग्री बरामद की गई.
डीआरजी टीम को मिली सफलता: नक्सल प्रभावित इलाके में संचालित माओवादी विरोधी अभियान के तहत डीआरजी बीजापुर, थाना बासागुड़ा एवं मोदकपाल द्वारा की गई कार्रवाई में सर्चिंग के दौरान ये सफलता मिली.
पकड़े गये माओवादियों के नाम
- गुड्डू कुड़ामी ऊर्फ पोकड़ी (पंगुड़ आरपीसी मिलिशिया कमाण्डर)उम्र 26 वर्ष, निवासी पंगुड थाना मोदकपाल, जिला बीजापुर, इसपर 1 लाख का इनाम घोषित है.
- इरपा कोसा (मिलिशिया सदस्य) उम्र 23 वर्ष, निवासी नेण्ड्रा, थाना बासागुड़ा.
- रेंगो पिड़गा (आरपीसी नेण्ड्रा कृषि शाखा सदस्य)उम्र 40 वर्ष, निवासी नेण्ड्रा मासोड़पारा, थाना बासागुड़ा.
- सन्ना कारम (मिलिशिया सदस्य)उम्र 20 वर्ष, निवासी पुजारी पारा नेण्ड्रा, थाना बासागुड़ा.
- कोसा ऊर्फ राजू (सीएनएम सदस्य) उम्र 28 वर्ष, निवासी मासोडपारा नेण्ड्रा, थाना बासागुड़ा.
- रेंगो गुट्टा (मिलिशिया सदस्य) उम्र 32 वर्ष, निवासी मासोड़पारा नेण्ड्रा, थाना बासागुड़ा.
- जोगो हेमला (मिलिशिया सदस्य) उम्र 32 वर्ष, निवासी मासोड़पारा, नेण्ड्रा, थाना बासगुड़ा.
विस्फोटक पदार्थ अधिनियम के तहत कार्रवाई: पकड़े गये माओवादी आरोपियों के विरुद्ध थाना बासागुड़ा एवं मोदकपाल में विस्फोटक पदार्थ अधिनियम की सुसंगत धाराओं के तहत मामला पंजीबद्ध कर न्यायिक रिमांड पर माननीय न्यायालय प्रस्तुत किया गया है.
